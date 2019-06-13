Абрамович пожертвовал $5 млн на борьбу с антисемитизмом

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Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо». По данным портала, активиста Вячеслава Стеблина признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения мероприятия). Ему присудили штраф в размере 150 000 руб.

В картотеке Таганского районного суда есть информация лишь о том, что дело Стеблина зарегистрировано и находится у судьи.

По данным «ОВД-инфо», Стеблина за участие в митингах штрафуют повторно. Первый раз его осудили по митинговой статье (ст. 19.3, ч. 5 о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) за участие в акции «Он нам не царь», которая не была согласована со столичными властями и прошла 5 мая 2018 г. Тверской районный суд тогда оштрафовал активиста на 15 000 руб. Свою вину Стеблин не признал.

Группа журналистов и активистов, среди которых были Илья Азар, Евгений Берг, Лев Пархоменко, 10 июня объявила в Facebook о планах провести марш в поддержку Голунова в День России. Мэрия Москвы эту акцию не согласовала. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12.00 мск у станции метро «Чистые пруды». «ОВД-инфо» передавало, что было задержано 549 человек. МВД отчиталось о 200 задержанных. Вечером 12 июня ведомство опубликовало сообщение, согласно которому в отделах полиции остаются четыре человека, все остальные отпущены. По версии «ОВД-инфо», в полиции осталось пятеро.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии