Абрамович пожертвовал $5 млн на борьбу с антисемитизмом
Миллиардер Роман Абрамович, состояние которого Forbes оценивает в $12,4 млрд, пожертвовал $5 млн организации, борющейся с антисемитизмом, – Еврейскому агентству для Израиля, передает The Jerusalem Post. Представитель предпринимателя подтвердил РБК эту информацию.
Как отмечает издание, Абрамович сделал пожертвование из-за роста антисемитских настроений в европейских странах и США. «Восхищен решительностью Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в адрес агентства и его усилия по обеспечению безопасности евреев по всему миру», – заявил газете руководитель организации Ицхак Герцог. Всего на благотворительность Абрамович потратил $2,5 млрд, подсчитала Jerusalem Post.
По данным Forbes, доля Абрамовича в металлургической и горнодобывающей компании Evraz оценивается в 2,73 млрд фунтов ($3,55 млрд). Среди активов Абрамовича The Times ранее называл вторую по величине яхту в мире, лайнер Boeing 767 и обширную коллекцию предметов искусства.
Абрамович получил гражданство Израиля в 2018 г.