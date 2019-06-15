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Ректор ВШЭ прокомментировал задержание студентов вуза на марше 12 июня

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал задержание студентов университета на несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который прошел в Москве 12 июня. «Очень рад, что всех вышкинцев отпустили. Уверен, что все, кто вышел на улицы, вышли за то, во что верят», — написал Кузьминов в блоге для радиостанции «Эхо Москвы».

Ректор подчеркнул, что студентов, которые участвовали в акции, не будут наказывать. «Вышка никогда не наказывала студентов за проявление гражданской позиции», — отметил он. При этом Кузьминов назвал ошибкой выход на несанкционированную акцию. «Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству», — пояснил он свою точку зрения.

Кузьминов напомнил, что 16 июня пройдет согласованная акция в поддержку Голунова. «Надеюсь, наши "люди 12-го" не передерутся с "людьми 16-го". Надо объединиться, а не строить баррикаду», — написал ректор, добавив, что в этой ситуации видит только один выход — разговор, диалог, слушание друг друга.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест. В его поддержку высказались сотни людей — представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении Голунова сфабрикованным. 11 июня дело против журналиста закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения Голунова в центре Москвы прошло шествие в поддержку корреспондента, на котором полиция задержала более 500 человек. 16 июня состоится еще одна акция — на этот раз согласованная. Ее инициаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Задержания на марше в поддержку Голунова