Ректор ВШЭ прокомментировал задержание студентов вуза на марше 12 июня

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Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал задержание студентов университета на несогласованном марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который прошел в Москве 12 июня. «Очень рад, что всех вышкинцев отпустили. Уверен, что все, кто вышел на улицы, вышли за то, во что верят», — написалКузьминов в блоге для радиостанции «Эхо Москвы».
Ректор подчеркнул, что студентов, которые участвовали в акции, не будут наказывать. «Вышка никогда не наказывала студентов за проявление гражданской позиции», — отметил он. При этом Кузьминов назвал ошибкой выход на несанкционированную акцию. «Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству», — пояснил он свою точку зрения.
Кузьминов напомнил, что 16 июня пройдет согласованная акция в поддержку Голунова. «Надеюсь, наши "люди 12-го" не передерутся с "людьми 16-го". Надо объединиться, а не строить баррикаду», — написал ректор, добавив, что в этой ситуации видит только один выход —разговор, диалог, слушание друг друга.
Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест. В его поддержку высказались сотни людей — представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении Голунова сфабрикованным. 11 июня дело против журналиста закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
На следующий день после освобождения Голунова в центре Москвы прошло шествие в поддержку корреспондента, на котором полиция задержала более 500 человек. 16 июня состоится еще одна акция — на этот раз согласованная. Ее инициаторы — председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.
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Президент Владимир Путин 15 июня поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, огромный торт и вазу. Лидеры России и Китая сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин до официальной церемонии открытия саммита заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с 66-летием. «Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — цитирует Пескова «Интерфакс».
В качестве подарка Путин преподнес Си Цзиньпину мороженое, которое стало уже традиционным подарком российского президента председателю КНР. Три года назад Путин узнал от китайского коллеги, что тот очень любит российское мороженое, и привез ему коробку этого десерта на саммит G20 в Ханчжоу.
Президент также подарил председателю КНР большой торт, на котором по-китайски написано поздравление с 66-летием. «66 — это большое благополучие, это счастливая цифра», — сказал Си Цзиньпин, рассматривая подарок. Путин пожелал председателю КНР всего «самого-самого доброго». «Я рад, что у меня есть такой друг, как вы», — сказал президент России.
Недавно председатель КНР приезжал в Россию на Петербургский международный экономический форум. Путин и Си Цзиньпин несколько раз обменялись любезностями во время пленарного заседания ПМЭФ. Сначала лидер КНР напомнил, что накануне они с президентом России катались на кораблике по Петербургу. Затем Путин рассказал, что они расстались после первого дня форума только около полуночи, и назвал Си Цзиньпина своим хорошим другом.
Подарки Путина
Пресс-служба президента
Президент Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, пожелал ему поменьше работать и подарил картину «Успенский собор Кремля» художника Владимира Лаповка, сообщила пресс-служба Кремля. Патриарху 20 ноября 2017 г. исполнился 71 год
1/9
Пресс-служба президента
8 мая 2017 г. Путин накануне Дня Победы навестил бывшего представителя КГБ СССР при министерстве государственной безопасности ГДР Лазаря Матвеева, сообщал ТАСС. Под его руководством глава государства работал в 80-х годах прошлого века в Дрездене. Президент подарил Матвееву часы и экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения юбиляра в 1927 г.
2/9
Пресс-служба президента
Президент России Владимир Путин поздравил 15 сентября 2016 г. премьер-министра Дмитрия Медведева с прошедшим днем рождения и подарил ему картину «В цеху».
«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается», - заявил Путин, имея в виду напряженную работу руководителя правительства, передает ТАСС
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Пресс-служба президента
Президент не забывает дарить подарки на день рождения подчиненным и выдающимся российским деятелям. Например, актрисе Алисе Фрейндлих он подарил соломенную шляпку
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Министру спорта Виталию Мутко Путин подарил англо-русский разговорник
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Алексей Никольский / РИА Новости
Руководителю Счетной палаты Татьяне Голиковой президент вручил коллекционное издание гоголевского «Ревизора»
6/9
Пресс-служба президента
В октябре 2014 г. Путин зашел в гости к Евгению Примакову и поздравил его с 85-летием. Президент подарил ему памятные подарки – примус 1980-х гг. и трехтомник «История дипломатии» издания 1941 г.
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Пресс-служба президента
В июне 2014 г. Путин подарил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову фигурку Чапаева на день рождения (на столе в центре)
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Sang Tan / AP
На 250-летие Эрмитажа Путин сделал музею ценнейший подарок — самое дорогое произведение фирмы Карла Фаберже, известное как «яйцо Ротшильда»
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Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Карабанов.
По его словам, Худояну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Мошенничество, по версии следствия, выражалось «в виде похищения трех земельных участков», рассказал Карабанов.
Сумма причиненного ущерба оценивается в $10 млн, отметил адвокат. Других подробностей он не привел.
Полиция пока не подтверждала задержание Худояна. На сайте ГУ МВД по Москве информации о задержании и деле нет.
«Оптима» была основана в 2002 г., а в 2007 г. объединилась с дистрибуторской группой «Мегаполис». Как писал тогда «Коммерсантъ», на август 2006 г. 100% акций компании принадлежали единственному акционеру и на рынке владельцем компании считали предпринимателя Альберта Худояна.
Худоян – владелец девелоперской компании Optima Development. В марте этого года она продала строящийся в Москве жилой комплекс «Прайм парк» инвестиционному подразделению «Альфа-групп» – компании А1. Это пока единственный реализованный девелопером Худояна проект.
Политика
Новости
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
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Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».
Причиной недовольства жителей Чемодановки стала массовая драка с цыганами, в результате которой погиб их односельчанин. «Селяне рассказали о том, что 200 вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия», – пишет СМИ58. Издание приводит несколько версий конфликта. По одним данным, он произошел из-за того, что цыгане «приставали» к детям или к беременной женщине. По другой версии, цыгане пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, за которую заступились жители села.
В драке, которая произошла вечером 13 июня, пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Как рассказала порталу «Пенза СМИ» пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших скончался.
После драки были возбуждены два уголовных дела – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и о хулиганстве (ст. 213 УК).
На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заверил жителей, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели мужчины будут наказаны. В регионе будет создана рабочая группа по урегулированию ситуации, село будут патрулировать правоохранители, пообещал Белозерцев.
Выручка при этом сократилась почти на 9% до 411,6 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 12% и составила 315,4 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 3% до 96,2 млрд руб. Негативное влияние на финансовые показатели оказали уменьшение поставок по гособоронзаказу, влияние курсовых разниц, создание резервов и оценочных обязательств. «Кроме того, компания реализует крупную инвестиционную программу», – отмечается в отчетности.
Ранее совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г. из-за убытка.
ОАК создана в 2006 г. для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий России. Основным акционером выступало Росимущество, но в октябре 2018 г. президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК «Ростеху».
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Французские миллиардеры, которые обещали пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни цента. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей собора и бизнеса.
«Большие доноры не заплатили. Ни одного цента. Они хотят знать, на что именно будут потрачены их деньги <...> и не тратить деньги просто на зарплаты работникам», – заявил представитель пресс-службы собора Андре Фино. По его словам, доноры ожидают, когда будет подготовлен план реставрации здания, после чего планируют реализовать его посредством контрактов.
Как пишет AP, механизма для оплаты труда работников, занятых на реставрационных работах, нет и собор обращается к финансированию подсредством благотворительных организаций. Президент занимающегося фандрайзингом фонда «Друзья Нотр-Дам-де-Пари» Мишель Пико рассказал, что 90% пожертвований получены от доноров из США. По его словам, на первый этап реставрационных работ фонд перевел $4,1 млн. Эта сумма включает и пожертвования французских доноров.
Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены. Французские следователи считают, что он был непреднамеренным.
Среди бизнесменов, обещавших пожертвовать деньги на восстановление собора, была семья французских бизнесменов Пино. Им принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent). Они заявили, что заплатят 100 млн евро. Столько же пообещал гендиректор нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Французский миллиардер Бернар Арно, президент LVMH (владеет Louis Vuitton и Dior), и его семья объявили, что пожертвуют 200 млн евро. Такую же сумму пообещала семья богатейшей женщины мира и наследницы L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майерс.
Представители Пино, Арно, Бетанкур и Total подтвердили AP, что пока не переводили деньги. «Если коротко, мы готовы платить, но при условии, что это будет делаться в договорных рамках», – подчеркнул, в частности, представитель Пино.
От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери
Philippe Wojazer/REUTERS
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Полностью сгорел шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. Тушение огня продолжалось более девяти часов, были задействованы около 400 пожарных. Наиболее ценные произведения искусства и священные реликвии удалось спасти. Вечером 15 апреля к месту ЧП приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он пообещал парижанам, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств
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Thibault Camus / AP Photo
Одними из первых, кто выразил готовность выделить деньги на восстановление собора, была семья французских бизнесменов Пино. Им принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и др.). «Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора», – заявил Франсуа Пино. Согласно рейтингу Forbes, его состояние оценивается в $29,7 млрд
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Christophe Ena / AP Photo
200 млн евро на реконструкцию собора выделит французский миллиардер Бернар Арно и его семья. Бернар Арно является президентом и основным владельцем LVMH, его состояние Forbes оценивает в $76 млрд. Бизнесмен также коллекционирует произведения искусства. Коллекция Арно включает в себя работы всех важных для искусства ХХ в. художников. Таких классиков, как Пикассо, Генри Мур, Марк Ротко, Энди Уорхол. Его собрание Жан-Мишеля Баския – одно из лучших. В заявлении LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, говорится, что Арно и сама группа компаний обещают выделить 200 млн евро для реконструкции собора. «Они пожертвуют сумму в размере 200 млн евро фонду, созданному для реконструкции этого архитектурного произведения, которое является ключевой частью истории Франции», – уточняется в сообщении LVMH
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Regis Duvignau/REUTERS
О готовности выделить 200 млн евро на восстановление собора также заявила семья богатейшей женщины мира и наследницы L'Oreal Франсуазы Беттанкур-Майерс. В списке миллиардеров Forbes семья Беттанкур-Майерс занимает 15-е место с $49,3 млрд
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Philippe Wojazer/REUTERS
Французская нефтегазовая компания Total выделит на реконструкцию Нотр-Дама 100 млн евро. «Total передает пожертвование в размере 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дам де Пари», – написал в Twitter гендиректор нефтяной компании Патрик Пуянне
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Lionel Bonaventure/REUTERS
В свою очередь мэрия Парижа готова передать на восстановление собора 50 млн евро. Мэр Парижа Анн Идальго также предложила созвать в Париже «большую международную конференцию» меценатов, чтобы собрать средства на восстановление собора
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Charles Platiau/REUTERS
Власти региона Иль-де-Франс, на территории которого находится Париж, в ближайшие дни передадут 10 млн евро на «первичные работы по реставрации»
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Benoit Tessier/REUTERS
Французский миллиардер Марк Ладре де Лашарьер (его состояние Forbes оценил в $4,2 млрд) перечислил на восстановление рухнувшего шпиля 10 млн евро
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Henri Tullio/Paris Match / Getty Images
10 млн евро также готовы выделить французские миллиардеры - братья Мартин и Оливье Буиг (их состояние Forbes оценивает в $3,7 млрд)
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ANDREW GOMBERT/EPA
$10 млн на восстановление собора перечислит американский бизнесмен Генри Крэвис (его состояние Forbes оценивает в $5,5 млрд). Это первое крупное пожертвование из-за рубежа, отметила Le Point
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Lionel Cironneau / AP Photo
«Значительное» пожертвование пообещала сделать и бразильская предпринимательница Лили Сафра (ее состояние Forbes оценивает в $1,3 млрд), пишет Le Point. Точную сумму издание не называет
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ERIC PIERMONT / AFP
Готовность помочь восстановить собор Парижской богоматери выразил и российский миллиардер, основатель сервиса интернет-знакомств Badoo Андрей Андреев. «В свете ужасной трагедии, постигшей собор Нотр-Дам, я выделяю значительное пожертвование на его восстановление. Я обещаю передать 100% доходов, которые Badoo получит в апреле благодаря 22 млн своих французских пользователей <…> Мое сердце — с народом Франции», — написал Андреев в Instagram. Forbes оценивает состояние Андреева в $1,5 млрд
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов считает, что недостаточные темпы финансирования национальных проектов объясняются процедурными вопросами, связанными с проведением конкурсов и заключением соглашений с подрядчиками, передает «Интерфакс».
«Все требует определенного времени, определения порядка финансирования», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о поручении премьера Дмитрия Медведева проанализировать вопросы финансирования нацпроектов. По словам вице-премьера, речь идет не о неэффективных тратах нацпроектов. «Мы говорим, что пока нацпроекты не так быстро разворачиваются», – добавил он. По его словам, сейчас темпы реализации нацпроектов «нагоняются», как и темпы финансирования.
Силуанов посоветовал главам регионов быстрее принимать региональные проекты, программы, заключать соглашения с подрядчиками, теснее работать с органами местного самоуправления. «Мы могли бы это сделать быстрее, если бы начали более активно решать этот вопрос еще в прошлом году», – сказал вице-премьер.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отчитаться о мерах, принимаемых для решения вопроса о недопустимо медленном расходовании госсредств на нацпроекты.
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Роскомнадзор сообщил, что заблокировал доступ к сайту с персональными данными 900 000 клиентов российских банков. Речь идет о форуме phreaker.pro, говорится в сообщении ведомства. Ресурс, на котором можно было платно скачать базы с клиентами банков, внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Российское законодательство требует получения осознанного согласия граждан на обработку их данных, отметил Роскомнадзор. На сайте, который был заблокирован, отсутствовала информация, подтверждающая наличие такого согласия или иных оснований для обработки личных данных.
«Таким образом, администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных», – отмечается в сообщении Роскомнадзора. Там также сообщается, что операторы связи начали ограничивать доступ к форуму на территории России.
Технологии
Новости
TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями
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Соцсеть TikTok готова сотрудничать с российскими органами власти, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. «Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом», – отметили в TikTok. Соцсеть заботится о защите пользователей от злоупотреблений, внедряя соответствующие меры. «Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями», – отметила пресс-служба.
Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «РИА Новости» заявил, что ведомство собирается в этом году проверить TikTok на соблюдение российского законодательства. В свою очередь, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в четверг, 13 июня, заявил, что ведомство в течение месяца проверит контент TikTok на наличие детской порнографии и прочей запрещенной в России информации. По словам Ампелонского, проверка инициирована из-за большого числа обращений граждан, отраслевых организаций и публикаций в СМИ.
TikTok представляет собой сервис, позволяющий создавать короткие видео с музыкальным сопровождением, проводить прямые эфиры и обмениваться сообщениями.
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В Москве с 15 июня будут перекрыты два участка дороги в связи с маршем в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщается в аккаунте «Московский транспорт» в Twitter.
Первый участок, который будет перекрыт, – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой. Второй участок – от Докучаева переулка до Садового кольца на улице Академика Сахарова. Участки будут перекрыты с 20.00 15 июня до 20.00 16 июня.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы отметил в Twitter, что удобнее всего добираться до места проведения марша на метро. «Пользуйтесь станциями "Комсомольская" и "Красные Ворота», – подчеркнул ЦОДД.
Акция была согласована властями ранее 14 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.
Также 14 июня была согласована другая акция в поддержку Голунова, которая запланирована на 23 июня. Ее организаторы – незарегистрированная Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ.
6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.
12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 530 человек.
Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова
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Правительство Индии введет импортные пошлины на некоторые товары из США. Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня, всего за несколько дней до визита госсекретаря Майка Помпео в Нью-Дели. Это может быть ответом на недавнее решение президента США Дональда Трампа лишить Индию торговых преференций, пишет The Wall Street Journal. Хотя индийские чиновники это отрицают. «Это не ответная мера. Мы ждали год и просто решили сделать это сейчас», – приводит издание слова одного из них.
Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы. Но Индия отложила введение пошлин на год в надежде, что США передумают.
Однако в этом июне Вашингтон объявил о выводе Индии из своей программы торговых преференций. Она предназначена для помощи некоторым развитым странам путем беспошлинной торговли определенными товарами. Под эту программу попадало 11% экспорта индийских товаров в США, что эквивалентно $6,3 млрд, по данным Congressional Research Service. Теперь поставки этих индийских товаров, в число которых входят химикаты, автомобильные комплектующие и посуда, облагаются пошлинами до 7%. Таким образом администрация Трампа хочет заставить Индию сделать свой рынок более открытым для американских компаний, в частности для производителей медицинского оборудования и молочной продукции.
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Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов портала Сергея Карпова за пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте издания.
Журналистов задержали утром 8 июня у здания Никулинского суда, где они проводили одиночные пикеты в поддержку Голунова. Суд признал Лотареву и Карпова виновными в нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Они оштрафованы на 10 000 руб.
Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении Голунова сфабрикованным. 11 июня дело против журналиста закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
На следующий день после освобождения Голунова в центре Москвы прошло шествие в поддержку корреспондента, на котором полиция задержала более 500 человек.
Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела
Александра Астахова / Ведомости
Дело «Кировлеса» 18 июля 2013 г. Ленинский райсуд Кирова признал политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными в хищении 16 млн руб. у ГУП «Кировлес» и приговорил их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Сразу после этого в нескольких городах России начались «народные сходы» в поддержку осужденных. В центре Москвы собралось, по разным оценкам, от 2500 до 10 000 человек, более 110 из них были задержаны
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Максим Стулов / Ведомости
Вечером того же дня стало известно, что прокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения, а утром 19 июля Кировский облсуд отпустил обоих осужденных под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. 16 октября тот же суд заменил лишение свободы на условный срок
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АГН «Москва»
Дело о госизмене 21 января 2015 г. сотрудники ФСБ арестовали жительницу Смоленской области многодетную мать Светлану Давыдову по обвинению в государственной измене. По версии следствия, она сообщила по телефону в посольство Украины, что военнослужащие расположенной вблизи ее дома воинской части ГРУ, возможно, едут в командировку в Донбасс. Арест Давыдовой вызвал критику в соцсетях и множество публикаций в СМИ
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Антон Новодережкин / ТАСС
За изменение меры пресечения выступили Совет по правам человека, уполномоченные по правам человека и правам ребенка. 3 февраля в администрацию президента были переданы подписи более чем 40 000 граждан в поддержку арестованной. Вечером того же дня следователь выпустил Давыдову под подписку о невыезде, а 16 февраля Мосгорсуд признал незаконным решение о ее аресте. 13 марта стало известно, что уголовное дело прекращено следователем в связи с отсутствием состава преступления
4/12
Александр Алпаткин / ТАСС
Дело о репосте 8 ноября 2016 г. Катайский райсуд Курганской области приговорил сотрудницу детсада Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы (позже срок снизили до пяти месяцев). Ее обвинили в распространении детской порнографии путем репоста в соцсети видеоролика об издевательствах вожатых детского лагеря над раздетым ребенком.
В соцсетях и СМИ началась кампания в поддержку осужденной, петиция на портале change.org набрала более 127 000 подписей. На пресс-конференции 23 декабря вопрос о Чудновец был задан президенту Владимиру Путину, который пообещал разобраться в этом деле
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Сергей Киселев / АГН «Москва»
15 февраля 2017 г. Курганский облсуд отклонил кассационную жалобу на приговор, но 23 февраля Генпрокуратура внесла в Верховный суд кассационное представление с просьбой отменить приговор за отсутствием состава преступления. 28 февраля оно было направлено в президиум Курганского облсуда, который 6 марта отменил приговор
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Максим Стулов / Ведомости
Дело «Нового величия»
16 марта 2018 г. суд арестовал шесть членов движения «Новое величие», включая 17-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Активистам, якобы готовившим государственный переворот, предъявили обвинение в организации экстремистского сообщества, хотя обвиняемые утверждали, что «Новое величие» создали и координировали сотрудники правоохранительных органов
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Максим Стулов / Ведомости
За время содержания в СИЗО состояние здоровья Павликовой и Дубовик серьезно ухудшилось. Петицию за их освобождение на change.org подписало почти 170 000 человек. 15 августа в Москве прошел «Марш матерей» в поддержку девушек: акция не была согласована с властями, но обошлось без задержаний. 16 августа суд удовлетворил ходатайства следствия о переводе Павликовой и Дубовик под домашний арест. 28 мая 2019 г. началось рассмотрение дела «Нового величия» по существу
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Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Дело о врачебной ошибке
22 января 2018 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении забора костного мозга она совершила ошибку, повлекшую гибель пациента. Приговор вызвал возмущение врачебного сообщества: за два дня было собрано более 25 000 подписей, главврачи московских медучреждений написали открытые письма об опасности преследования медиков за ошибки, не связанные с халатностью. К более объективному изучению дела Мисюриной призвали мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства России Ольга Голодец
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Андрей Любимов / АГН «Москва»
Вскоре после этого прокуратура Москвы обжаловала приговор в связи с нарушениями в ходе следствия и попросила Мосгорсуд избрать врачу меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 5 февраля Мосгорсуд освободил Мисюрину (на фото справа) под подписку о невыезде, а 16 марта отменил приговор Черемушкинского суда и вернул дело в прокуратуру
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Евгений Фельдман для «Медузы»
Дело Ивана Голунова Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. По словам адвокатов, задержание журналиста происходило с многочисленными нарушениями. Сам Голунов заявлял о своей невиновности. Он связывал задержание с выпущенным им расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова считали, что уголовное дело против журналиста сфабриковано
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Максим Стулов / Ведомости
С 7 июня в России, а также за рубежом проходили массовые акции с требованием освободить журналиста «Медузы». «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК – три главные деловые газеты России – 10 июня вышли с одинаковой первой полосой «Я/Мы Иван Голунов». В совместном заявлении издания потребовали максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию. 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». В этот же день журналист был отпущен на свободу