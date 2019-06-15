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Дело об убийстве жителя села под Пензой передано в главное управление СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в главное управление ведомства. Об этом сообщается на сайте СКР. На место происшествия направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата ведомства.

Накануне жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. По данным пензенского потрала СМИ58, вечером 13 июня две сотни вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия. Издание приводит несколько версий конфликта. По одним данным, он произошел из-за того, что цыгане приставали к детям или к беременной женщине. По другой версии, цыгане пытались изнасиловать несовершеннолетнюю, за которую заступились жители села.

В драке пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался. По данному факту сначала было возбуждено уголовное дело по двум статьям – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК), и о хулиганстве (ст. 213 УК). Позже дело было переквалифицировано на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п. п. «ж, и» ч. 2 ст. 105 УК), и покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 и п. п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК).

Как сообщил Следственный комитет, все участники конфликта уже установлены, три человека задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее пензенский главк СКР сообщил, что по делу о массовой драке были доставлены в полицию 174 человека, допрошено более 20 свидетелей, проведено свыше 20 обысков, назначено пять экспертиз.