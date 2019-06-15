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Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии на чрезвычайном заседании 15 июня, продолжавшемся не более пяти минут, пересмотрел и отменил все свое решения, которые ранее привели к двоевластию и непризнанию нового правительства. При этом его председатель Михай Поалелунжь заявил, что суд при принятии решений подвергся давлению.

Речь идет о решениях, касающихся роспуска парламента, проведения досрочных выборов в стране, признании незаконным назначения Зинаиды Гречаный на должность спикера парламента и формирования правительства Майи Санду.

В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. На прошлой неделе в стране было сформировано новое правительство, однако Конституционный суд объявил его незаконным, потребовал распустить парламент и назначить досрочные выборы. Президент Игорь Додон отказался выполнить решение КС.

В ответ на это суд временно отстранил его от должности и назначил премьера Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства. Тот сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября. Но Додон своим указом отменил указ Филипа, мотивируя это тем, что «он был принят с нарушениями».

Вечером 14 июня президент страны призвал Конституционный суд отменить собственные решения и вернуть ситуацию в правовое поле. КС принял такое решение, сняв все сомнения относительно законности нового молдавского правительства во главе с Санду.