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Футболист Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил, что примет участие в выборах в Московскую городскую думу. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk. По словам футболиста, он зарегистрировался 15 июня в качестве самовыдвиженца.

Булыкин выдвинулся в том же 43-м округе, в котором накануне с выборов снялась основатель фонда «Вера» Анна Федермессер. В этом же округе документы на выдвижение кандидатами подали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

По словам Булыкина, он хочет стать депутатом Мосгордумы, чтобы развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Отвечая на вопросы пользователей соцсети, футболист написал, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, спортсмен ответил: «Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают».

Булыкин в разные годы играл за столичные клубы «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», немецкие «Байер», «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс», «Твенте». На счету футболиста 15 матчей за сборную России. В настоящее время Булыкин занимает должность советника президента футбольного клуба «Локомотив Москва».

Накануне Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму по 43-му округу. Свое решение она объяснила тем, что не была готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес. Федермессер также написала, что уступает тем, кто сильнее.