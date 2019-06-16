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В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция согласована со столичными властями.

Организаторами митинга выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова. Заявленная численность участников – до 20 000 человек, но к началу митинга людей было гораздо меньше.

В связи с проведением акции в Москве перекрыли два участка дороги: первый – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой, а второй – от Докучаева переулка до Садового кольца на проспекте Академика Сахарова.

Митинг был согласован 14 июня. Тогда же московская мэрия разрешила проведение еще одной акции в поддержку Голунова, которая состоится 23 июня. Ее организаторы – незарегистрированная Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения корреспондента «Медузы» в центре Москвы прошел несогласованный марш в его поддержку, на котором полиция задержала более 500 человек.

Кто пришел на митинг в поддержку Голунова и за справедливость для всех