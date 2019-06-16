Песков объяснил «выжидательную позицию» Путина в отношениях с Украиной
Президенту Владимиру Путину необходимо понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным повесткам дня, прежде чем встречаться с ним. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас отмечается в целом недружественная линия Украины по отношению к России. Кроме того, Москва пока не может понять, как Зеленский относится к минским договоренностям. «Поэтому Путин занимает выжидательную позицию», – констатировал пресс-секретарь.
Песков добавил, что «в целом подход позитивный», и есть «ожидания сдержанного оптимизма». «Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», – заключил он.
Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что не стал поздравлять Зеленского с победой на выборах из-за его недружественной риторики. Президент назвал украинского коллегу хорошим актером, но отметил, что «одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то». Путин подчеркнул, что для государственных дел нужны опыт и знания.
Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил лишь 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
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