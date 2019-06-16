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Страны G20 создадут международный орган для борьбы с пластиковым мусором

Министры экологии и энергетики стран G20 договорились создать первую в мире международную структуру по борьбе с пластиковым мусором, засоряющим мировой океан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике встречи.

По условия соглашения, каждая из стран «двадцатки» должна будет выработать свои меры по сокращению количества пластикового мусора и регулярно отчитываться перед новой организацией о результатах.

Встреча министров стран G20 по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15-16 июня. Саммит «большой двадцатки» состоится 28–29 июня в японской Осаке. Как сообщается на сайте мероприятия, экология в целом и пластиковый мусор в частности станут одними из главных тем саммита.

В последнее время некоторые страны начали задумываться о том, чтобы сократить использование изделий из пластика, загрязняющих окружающую среду. В число таких стран входит и Россия. В начале мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о подготовке запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. Сроки введения запрета он не уточнил.

О том, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, в конце марта заявлял и председатель правительства Дмитрий Медведев. При этом российский премьер сослался на опыт Евросоюза.