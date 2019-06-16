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Страны G20 создадут международный орган для борьбы с пластиковым мусором

Ведомости
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Министры экологии и энергетики стран G20 договорились создать первую в мире международную структуру по борьбе с пластиковым мусором, засоряющим мировой океан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике встречи.

По условия соглашения, каждая из стран «двадцатки» должна будет выработать свои меры по сокращению количества пластикового мусора и регулярно отчитываться перед новой организацией о результатах.

Встреча министров стран G20 по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15-16 июня. Саммит «большой двадцатки» состоится 28–29 июня в японской Осаке. Как сообщается на сайте мероприятия, экология в целом и пластиковый мусор в частности станут одними из главных тем саммита.

В последнее время некоторые страны начали задумываться о том, чтобы сократить использование изделий из пластика, загрязняющих окружающую среду. В число таких стран входит и Россия. В начале мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о подготовке запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. Сроки введения запрета он не уточнил.

О том, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, в конце марта заявлял и председатель правительства Дмитрий Медведев. При этом российский премьер сослался на опыт Евросоюза.

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Песков объяснил «выжидательную позицию» Путина в отношениях с Украиной

Ведомости
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Президенту Владимиру Путину необходимо понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным повесткам дня, прежде чем встречаться с ним. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас отмечается в целом недружественная линия Украины по отношению к России. Кроме того, Москва пока не может понять, как Зеленский относится к минским договоренностям. «Поэтому Путин занимает выжидательную позицию», – констатировал пресс-секретарь.

Песков добавил, что «в целом подход позитивный», и есть «ожидания сдержанного оптимизма». «Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», – заключил он.

Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что не стал поздравлять Зеленского с победой на выборах из-за его недружественной риторики. Президент назвал украинского коллегу хорошим актером, но отметил, что «одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то». Путин подчеркнул, что для государственных дел нужны опыт и знания.

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил лишь 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ

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Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

Ведомости
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Жители Аргентины и Уругвая в воскресенье остались без электричества из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения. Об этом сообщила аргентинская компания-оператор Edesur. Издание El Pais добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.

Перебои в подаче электричества начались ранним утром 16 июня. Edesur приступила к устранению сбоя, но когда электроснабжение будет восстановлено полностью, пока не сообщается. «Нормализация процессов займет несколько часов», – отметила компания.

В Аргентине и Уругвае проживает в общей сложности около 48 млн человек. О последствиях сбоя в энергосистеме пока ничего не говорится.

Политика
Новости

В Москве установят памятник погибшим журналистам

Ведомости
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В центре Москвы, на Арбате до конца года установят памятник погибшим журналистам. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на митинге 16 июня. «В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре – на Арбате», – приводит слова Гусева ТАСС.

По данным Союза журналистов Москвы, которые озвучил Гусев, с 1991 г. в России погибли более 300 журналистов. «Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности», – заявил он, пояснив, что закон «О средствах массовой информации» не всегда соблюдается по отношению к журналистам.

В воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за справедливость для всех, свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Гусев был одним из организаторов акции.

Митинг был согласован с московскими властями и завершился без происшествий. Как сообщил столичный главк МВД, в акции приняли участие 1600 человек.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Кто пришел на митинг в поддержку Голунова и за справедливость для всех

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Политика
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Полиция допросила журналиста Голунова в качестве свидетеля

Ведомости
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Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого ранее сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, дал следователю МВД показания в качестве свидетеля. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат корреспондента Сергей Бадамшин.

По словам адвоката, следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов ранее проходил обвиняемым. Журналиста спрашивали об обстоятельствах и событиях, произошедших с ним. Подробности Бадамшин раскрывать отказался, «чтобы не мешать следствию объективно разобраться в этой ситуации».

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения корреспондента «Медузы» в центре Москвы прошел несогласованный марш в его поддержку, на котором полиция задержала более 500 человек.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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Песков допустил полноформатную встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

Ведомости
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться накануне саммита G20. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Песков подчеркнул, что никаких инициатив по поводу встречи из Вашингтона пока не поступало. Однако, по его словам, «здесь надо очень внимательно следить за нюансами». «Трамп говорит: "Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами". Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах», – отметил Песков.

Но в ходе короткой встречи не получится обсудить тот объем вопросов, который стоит на повестке дня, посетовал пресс-секретарь. Договориться о полноформатной встрече можно даже в канун G20, добавил он.

Ранее Песков говорил, что Путин и Трамп с большой долей вероятности встретятся во время саммита G20 в Осаке и будут иметь возможность переговорить «на ногах», кратко.

Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня.

Единственная полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июне прошлого года в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна, на саммите G20 в Аргентине, но США отменили ее из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Также президенты несколько раз виделись на различных международных мероприятиях. В частности, в Париже в ноябре 2018 г. Путин и Трамп успели коротко переговорить во время мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20

Бизнес
Новости

Медведчук обвинил Порошенко в многократном росте цен на газ на Украине

Ведомости
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Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил председатель политического комитета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По мнению политика, рост цен на энергоносители был спровоцирован действиями незаконно созданной прежним президентом Украины Петром Порошенко национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В результате цены на газ в период с 2014 по 2019 г. выросли на 1090%, коммунальные платежи – на 740%, стоимость тепла – на 1225%, резюмировал Медведчук.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова начать переговоры о прямых поставках газа на Украину. По его словам, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу.

Позже министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. Он также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будут обсуждаться вопрос транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

Кум Путина и друг России: чем известен украинский политик Виктор Медведчук

Политика
Новости

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

Ведомости
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В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция согласована со столичными властями.

Организаторами митинга выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета по правам человека Екатерина Винокурова. Заявленная численность участников – до 20 000 человек, но к началу митинга людей было гораздо меньше.

В связи с проведением акции в Москве перекрыли два участка дороги: первый от улицы Каланчевской до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой, а второй – от Докучаева переулка до Садового кольца на проспекте Академика Сахарова.

Митинг был согласован 14 июня. Тогда же московская мэрия разрешила проведение еще одной акции в поддержку Голунова, которая состоится 23 июня. Ее организаторы – незарегистрированная Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения корреспондента «Медузы» в центре Москвы прошел несогласованный марш в его поддержку, на котором полиция задержала более 500 человек.

Кто пришел на митинг в поддержку Голунова и за справедливость для всех

Политика
Новости

В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы

Ведомости
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В Махачкале полицейские совместно с сотрудниками дагестанского управления ФСБ выявили организованную группу, которая производила и поставляла в школы и детские сады контрафактное сливочное масло. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД. Ущерб от действий мошенников оценивается в 70 млн руб.

По данным правоохранителей, в организованную группу входили должностные лица одного из муниципальных учреждений Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в школы и детсады, а также индивидуальные предприниматели – поставщик продукции, руководитель базы и производитель. В 2016–2018 гг. они заключали между собой контракты на поставку сливочного масла в образовательные учреждения.

«Фактически под видом сливочного масла осуществлялись поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости», – говорится в сообщении МВД. По расчетам следователей, злоумышленники покупали продукт по 90 руб. за кг, а продавали по цене свыше 300 руб. за 1 кг.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Четверо подозреваемых отправлены под домашний арест.

Политика
Новости

Футболист Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Ведомости
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил, что примет участие в выборах в Московскую городскую думу. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk. По словам футболиста, он зарегистрировался 15 июня в качестве самовыдвиженца.

Булыкин выдвинулся в том же 43-м округе, в котором накануне с выборов снялась основатель фонда «Вера» Анна Федермессер. В этом же округе документы на выдвижение кандидатами подали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

По словам Булыкина, он хочет стать депутатом Мосгордумы, чтобы развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Отвечая на вопросы пользователей соцсети, футболист написал, что никто из мэрии не обращался к нему с просьбой выдвинуться кандидатом. На вопрос, как он соберет подписи и откуда возьмет средства на избирательную кампанию, спортсмен ответил: «Попробую собрать. Футболисты много зарабатывают».

Булыкин в разные годы играл за столичные клубы «Локомотив» и «Динамо», нижегородскую «Волгу», немецкие «Байер», «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс», «Твенте». На счету футболиста 15 матчей за сборную России. В настоящее время Булыкин занимает должность советника президента футбольного клуба «Локомотив Москва».

Накануне Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму по 43-му округу. Свое решение она объяснила тем, что не была готова к такому количеству лжи и грязи в свой адрес. Федермессер также написала, что уступает тем, кто сильнее.

Финансы
Новости

Набиуллина: ЦБ рассматривает возможность запуска цифровой валюты

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор изучает возможность запуска собственной цифровой валюты. Об этом она сказала, выступая на студенческой конференции в «Сколково». По словам Набиуллиной, идею создания цифровой валюты рассматривают центробанки многих стран, но такие проекты не могут быть реализованы немедленно.

Как пояснила председатель ЦБ, в таком деле в первую очередь нужно учитывать надежность технологий. «Если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, конечно, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность. Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров», – сказала Набиуллина (ее цитирует ТАСС).

Кроме того, по ее словам, при переходе на цифровые валюты нужно понимать, готово ли общество к отказу от наличных. По мнению самой Набиуллиной, электронные деньги удобнее, но во многих странах наличные еще пользуются большим спросом. Она объяснила это тем, что люди часто дорожат своей приватностью, анонимностью. «Конечно, распространение неанонимных digital-валют – это в некотором смысле и готовность общества», – добавила Набиуллина.

Председатель ЦБ также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты Центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.

Экономика
Новости

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым россиянам господдержку

Ведомости
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Министерство экономического развития предложило распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на физических лиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В первую очередь речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержке, следует из законопроекта. Отмечается, что такие меры уже распространяются на индивидуальных предпринимателей в силу их правового статуса. Также планируется включить положения о самозанятых в госпрограммы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, документ предполагает урегулирование правоотношений с участием самозанятых граждан.

Принятие этого закона создаст возможность для участия самозанятых в программах, реализуемых с участием органов государственной власти и местного самоуправления, говорится в пояснительной записке.

В этом году в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области – стартовал эксперимент по введению налога на профессиональный доход. В этих регионах с 1 января самозанятые должны платить налог. Налоговая ставка – 4% для физических лиц и 6% для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн руб. в год.

По состоянию на июнь число зарегистрировавшихся самозанятых превысило 100 000 человек. В декабре текущего года может быть принят закон о распространении нового налогового режима на всю территорию России.

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