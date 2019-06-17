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The Guardian узнала о планах Мэй встретиться с Путиным

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на саммите G20 в Японии встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Guardian. Это может стать первой встречей подобного уровня после отравления Юлии и Сергея Скрипалей.

По информации источников издания, в Москву в этом месяце приезжал Кристиан Тернер, замсоветника по национальной безопасности, который провел встречи с российскими официальными лицами. На данный момент информация о встрече лидеров двух стран не подтверждена. Не исключено, что Путин решит налаживать отношения с Великобританией уже при новом премьер-министре, пишет издание.

Ранее британский премьер Тереза Мэй отказалась быть лидером консервативной партии из-за сложностей в реализации Brexit. Она исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника. В Великобритании уже прошел первый раунд голосования, в гонке за пост лидера консерваторов большинство голосов получил экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

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Финансы
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Законопроект о передаче банкам данных от сотовых операторов отозвали из Госдумы

Ведомости
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Законопроект, которым предлагается обязать сотовых операторов передавать банкам информацию о статусе обслуживания абонента, отозван из Госдумы. Соответствующее решение опубликовано на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, обратил внимание «Интерфакс».

В документе предлагалось передавать данные о статусе обслуживания абонента без согласия физического лица на передачу таких сведений. Цель законопроекта – борьба с мошенничеством при дистанционном банковском обслуживании, писали его авторы.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку раскритиковал этот законопроект. После введения возможности смены оператора на основании номера телефона невозможно определить конкретного обслуживающего его оператора связи, отмечалось в отзыве. Кроме того, по оценкам депутатов, почти у 70% пользователей нет договоров на оказание услуг связи, что не позволит корректно идентифицировать лицо, которому принадлежит номер телефона.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года. Его разработали сенатор Людмила Бокова и депутат от «Единой России» Николай Панков.

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«Газпром-медиа» купил долю работающей с блогерами Happy Monday Family

Ведомости
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Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующейся на рекламе с участием блогеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга. Издание отмечает, что это первая в России сделка крупного телехолдинга на рынке инфлюенсер-маркетинга, объем которого в 2019 г. может превысить 10 млрд руб.

HMF занимается интеграцией брендов в контент блогеров, звезд, лидеров мнений. Если инфлюенсер работает через продюсерское агентство, оно забирает в среднем 30% дохода. В материале отмечается, что по итогам 2019 г. выручка HMF прогнозируется на уровне 500 млн руб.

Размер приобретенной доли и сумма инвестиций не разглашаются. Управление HMF сохранят основатели Николай Бункин и Евгений Сафонов, говорится в материале. В HMF входят агентство по работе с блогерами Happy Monday, сеть мобильной рекламы HPMD Network, платформа видеодистрибуции Booster, платформа для микроблогеров Influencer, а также центр по производству контента.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламодатели сокращают бюджеты на ТВ-продвижение – в I квартале 2019 г. они потратили в эфире 41,5–42 млрд руб. Рынок рекламы в целом в I квартале вырос на 4% до 110,5–111,5 млрд руб. только за счет интернета (+18% до 51–51,8 млрд руб.).

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Политика
Новости

В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей

Ведомости
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В России в 2018 г. причинили вред окружающей среде на 12 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры Егора Мирошника. «Основная масса такого ущерба приходится на лесную отрасль», – отметил он.

Он уточнил, что важной проблемой являются преступления, связанные с экспортом леса. Причем в таких преступлениях нередко бывают замешаны чиновники: они получают вознаграждения за покровительство незаконным вырубкам и контрабанде.

В качестве примера прокурор привел один из российских регионов, где чиновники незаконно предоставили участки леса для рубок под видом исполнения госконтрактов на охрану лесов. В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.

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Бизнес
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Группа Dodici будет продавать франшизу на рестораны с вином от Михалкова

Ведомости
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Режиссер Никита Михалков нашел новый канал дистрибуции вина с собственной винодельни Tenuta Dodici в Тоскане, пишет «Коммерсантъ».

Управляющий партнер группы компаний Dodici Александр Хазов рассказал, что компания намерена тиражировать с помощью франшизы формат ресторана Dodici Wine & Kitchen. У партнеров сети будет возможность получать алкоголь напрямую с винодельни Михалкова. В презентации для потенциальных партнеров сказано, что в 2018 г. было продано 15 600 бутылок вина стоимостью до 5000 руб.

По словам руководителя направления разработки франшиз Franshiza.ru Алеси Гончаровой, которая знакома с деталями проекта, инвестиции в открытие одного ресторана для франчайзи составят около 10 млн руб., паушальный (единоразовый) взнос  – 2 млн руб., роялти – 4% от выручки заведения. С помощью франшиз сеть намерена развиваться в городах-миллионниках, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Пока в России всего два ресторана Dodici Wine & Kitchen – в Москве и Нижнем Новгороде.

О планах поставлять вино в Россию Михалков объявил в 2013 г. Он рассказывал агентству «РИА Новости», что поставками вина с собственной винодельни занимаемся вместе с бизнесменом Константином Тувыкиным. В 2015 г. Михалков и его брат Андрей Кончаловский просили у президента Владимира Путина поддержки в поиске почти 1 млрд руб. для открытия сети ресторанов «Едим дома», однако проект не получил развития. Сейчас Кончаловскому принадлежит 35% ООО «Едим дома ритейл», которое развивает 10 одноименных магазинов в Москве и других городах, указывает «Коммерсантъ».

Новости СМИ2
Политика
Новости

В сюжете на «России 1» назвали организаторов убийства Захарченко

Ведомости
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Спецслужбам Донецкой народной республики (ДНР) известны организаторы убийства бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете, который был показан в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 16 июня. Человек, лицо которого в кадре скрыто и голос изменен, сообщил, что организатором убийства является сотрудник СБУ Сергей Моторин, которому помогали Владислав Долгозвяга и Сергей Мушта – также сотрудники СБУ.

В сюжете в «Вестях недели» утверждается, что правоохранительным органам ДНР известно подразделение спецслужб Украины и их сотрудники, причастные к организации террористических актов в Донбассе. Это пятое управление департамента контрразведки СБУ, которое, по словам источника телеканала, создавалось при поддержке ЦРУ. Начальник управления – Роман Червинский, его заместители – Максим Пропов и Александр Поклад. Их работу курирует Алексей Петров, который является заместителем председателя СБУ. Моторин – помощник руководителя пятого управления департамента контрразведки СБУ.

По словам источника телеканала, сотрудники СБУ совершали теракты не сами, а с помощью агентов. Их имена в сюжете также названы: Андрей Байдала (позывной «Швед»), Андрей Отенко и Дамир Баштанников.

В сюжете показаны фотографии всех названных сотрудников СБУ и утверждается, что спецслужбам ДНР известны места жительства всех, кто подозревается в организации терактов в Донбассе.

Захарченко был убит в августе 2018 г. в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Стиль жизни
Новости

Победителем юбилейного «Кинотавра» стал фильм о преступнике из 1990-x

Ведомости
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Победителем юбилейного 30-го кинофестиваля «Кинотавр» стал фильм «Бык» режиссера Бориса Акопова. Действие происходит в России в 1990-е гг., картина рассказывает о молодом лидере преступной группировки Антоне Быкове по прозвищу «Бык».

Приз за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин за фильм «Большая поэзия», за лучший дебют – режиссер Анна Пармас за картину «Давай разведемся». Награды за лучшую женскую роль была удостоена Виктория Толстоганова за фильм «Выше неба». Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль достался Александру Кузнецову, сыгравшему в фильме «Большая поэзия».

Жюри «Кинотавра» в этом году возглавлял актер Константин Хабенский.

Политика
Новости

Губернатор Пензенской области связал волнения в Чемодановке с влиянием США

Ведомости
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в дестабилизации ситуации в селе Чемодановка. Об этом он сказал на встрече с местными жителями, видеозапись опубликована в социальных сетях.

Из слов губернатора следует, что «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей», которые потом пытаются дестабилизировать ситуацию. «[Такие люди] есть в каждом регионе, они есть и у нас», – отметил Белозерцев. Эти провокаторы, по словам губернатора, вбрасывают ложную информацию и «народ взрывается». Белозерцев призвал жителей села верить только официальным данным.

На сайте правительства Пензенской области опубликовано обращение губернатора, в котором он заявил, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации. О чем именно идет речь, в сообщении не уточняется.

В пятницу, 14 июня, жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. По данным пензенского портала «СМИ58», вечером 13 июня две сотни вооруженных ножами, вилами и камнями цыган напали на 30 местных мужчин без оружия. В драке пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из пострадавших скончался.

В субботу дело об убийстве жителя села Чемодановка было передано в Главное управление Следственного комитета России. Все участники конфликта уже установлены, 15 человек задержаны – трое были задержаны в субботу, о задержании еще 12 стало известно в воскресенье.

Белозерцев пообещал жителям Чемодановки, что полиция проверит всех приезжих в селе, а виновные в гибели мужчины будут наказаны.

Во избежание эскалации конфликта власти временно запретили розничную продажу алкоголя в Чемодановке и двух соседних населенных пунктах. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на сайте пензенского правительства. Запрет был введен на выходные дни и понедельник – с 15 по 17 июня включительно.

Политика
Новости

Страны G20 создадут международный орган для борьбы с пластиковым мусором

Ведомости
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Министры экологии и энергетики стран G20 договорились создать первую в мире международную структуру по борьбе с пластиковым мусором, засоряющим мировой океан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итоговое коммюнике встречи.

По условия соглашения каждая из стран «двадцатки» должна будет выработать свои меры по сокращению количества пластикового мусора и регулярно отчитываться перед новой организацией о результатах.

Встреча министров стран G20 по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15–16 июня. Саммит «большой двадцатки» состоится 28–29 июня в японской Осаке. Как сообщается на сайте мероприятия, экология в целом и пластиковый мусор в частности станут одними из главных тем саммита.

В последнее время некоторые страны начали задумываться о том, чтобы сократить использование изделий из пластика, загрязняющих окружающую среду. В число таких стран входит и Россия. В начале мая министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о подготовке запрета на продажу одноразовой посуды из пластика. Сроки введения запрета он не уточнил.

О том, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, в конце марта заявлял и председатель правительства Дмитрий Медведев. При этом российский премьер сослался на опыт Евросоюза.

Политика
Новости

Песков объяснил «выжидательную позицию» Путина в отношениях с Украиной

Ведомости
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Президенту Владимиру Путину необходимо понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным повесткам дня, прежде чем встречаться с ним. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас отмечается в целом недружественная линия Украины по отношению к России. Кроме того, Москва пока не может понять, как Зеленский относится к минским договоренностям. «Поэтому Путин занимает выжидательную позицию», – констатировал пресс-секретарь.

Песков добавил, что «в целом подход позитивный», и есть «ожидания сдержанного оптимизма». «Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», – заключил он.

Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что не стал поздравлять Зеленского с победой на выборах из-за его недружественной риторики. Президент назвал украинского коллегу хорошим актером, но отметил, что «одно дело – кого-то играть, а другое – быть кем-то». Путин подчеркнул, что для государственных дел нужны опыт и знания.

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил лишь 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

О Зеленском, Калви и Huawei. Яркие высказывания Путина на ПМЭФ

Политика
Новости

Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя

Ведомости
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Жители Аргентины и Уругвая в воскресенье остались без электричества из-за масштабного сбоя в системе электроснабжения. Об этом сообщила аргентинская компания-оператор Edesur. Издание El Pais добавляет, что энергосбой также затронул юг Бразилии и несколько городов в Чили.

Перебои в подаче электричества начались ранним утром 16 июня. Edesur приступила к устранению сбоя, но когда электроснабжение будет восстановлено полностью, пока не сообщается. «Нормализация процессов займет несколько часов», – отметила компания.

В Аргентине и Уругвае проживает в общей сложности около 48 млн человек. О последствиях сбоя в энергосистеме пока ничего не говорится.

Политика
Новости

В Москве установят памятник погибшим журналистам

Ведомости
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В центре Москвы, на Арбате до конца года установят памятник погибшим журналистам. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на митинге 16 июня. «В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре – на Арбате», – приводит слова Гусева ТАСС.

По данным Союза журналистов Москвы, которые озвучил Гусев, с 1991 г. в России погибли более 300 журналистов. «Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности», – заявил он, пояснив, что закон «О средствах массовой информации» не всегда соблюдается по отношению к журналистам.

В воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг за справедливость для всех, свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Гусев был одним из организаторов акции.

Митинг был согласован с московскими властями и завершился без происшествий. Как сообщил столичный главк МВД, в акции приняли участие 1600 человек.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении журналиста сфабрикованным. 11 июня дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Кто пришел на митинг в поддержку Голунова и за справедливость для всех

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