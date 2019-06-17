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The Guardian узнала о планах Мэй встретиться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на саммите G20 в Японии встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Guardian. Это может стать первой встречей подобного уровня после отравления Юлии и Сергея Скрипалей.

По информации источников издания, в Москву в этом месяце приезжал Кристиан Тернер, замсоветника по национальной безопасности, который провел встречи с российскими официальными лицами. На данный момент информация о встрече лидеров двух стран не подтверждена. Не исключено, что Путин решит налаживать отношения с Великобританией уже при новом премьер-министре, пишет издание.

Ранее британский премьер Тереза Мэй отказалась быть лидером консервативной партии из-за сложностей в реализации Brexit. Она исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника. В Великобритании уже прошел первый раунд голосования, в гонке за пост лидера консерваторов большинство голосов получил экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.