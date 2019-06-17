Песков опроверг возможность встречи Путина с Мэй на G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможность проведения на саммите G20 в Японии встречи главы государства Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй, уходящей в отставку.
«Пока никакой информации на этот счет нет, и я не могу это как-то прокомментировать», — сказал Песков. Представитель Кремля напомнил, что ранее у Путина была встреча с представителями британского бизнеса. В ходе этой встречи речь шла «об абсурдности ситуации, когда отношения находятся в таком свернутом характере». «Главное, что это противоречит интересам этого самого бизнеса — и российского, и британского», — пояснил Песков.
Ранее The Guardian сообщила, что Мэй намерена на саммите G20 встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Эта встреча может стать первой встречей высокого уровня после отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.
В начале июня Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании, она также перестанет быть лидером Консервативной партии из-за разногласий с британским парламентом об условиях Brexit. Сейчас Мэй исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника. Первый раунд голосования уже прошел. В гонке за посты лидера консерваторов и премьера большинство голосов получил бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.