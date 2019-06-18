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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд г. Пензы арестовал на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, передает ТАСС.

В селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка жителей села с цыганами, в ходе которой двоих участников пришлось госпитализировать. Один из пострадавших через день скончался. По факту драки было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских соображений, а также о покушении на убийство и хулиганстве. По версии МВД, конфликт произошел на бытовой почве. На следующий день в Чемодановке состоялся массовый сход из-за конфликта с цыганами, жители перекрыли федеральную трассу. На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Участники схода потребовали наказать виновных и выселить цыган.

Белозерцев заявил, что случившееся в Чемодановке – результат влияния США, направленного на дестабилизацию обстановки в российских регионах, и пообещал проверить всех приезжих.

Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта уже установлены, 15 фигурантов дела задержаны. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комков взял ситуацию на личный контроль. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту доложили о событиях в Чемодановке. Комментируя вопрос иностранного влияния, Песков подчеркнул, что о причинах произошедшего в Чемодановке могут говорить только представители правоохранительных органов.

Как отмечает «Интерфакс», в Чемодановке на данный момент проживает более 7500 человек, из них около 4400 русских, 650 цыган. В населенном пункте также проживают представители мордвы, чуваши и татары.