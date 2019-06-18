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WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального

Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова и знакомые с ситуацией источники.

Проживающий в Лондоне Ашурков рассказал изданию, что в его компанию, занимающуюся организацией мероприятий, обратился богатый индийский бизнесмен. По словам Ашуркова, предприниматель просил устроить для него большую вечеринку в Лондоне. Письмо по электронной почте с соответствующим предложением поступило Ашуркову от компании Nile Bridge Capital.

Ашурков и человек, назвавшийся представителем Nile Bridge по имени Патрик Дайан, провели ужин. После ужина этот человек стал расспрашивать Ашуркова по поводу его работы на Навального. «Как вы переводите деньги ему [Навальному]?» – спросил Дайан, понизив голос. По словам Ашуркова, он отклонил множество вопросов, казавшихся ему подозрительными, перед тем как завершить разговор.

Как рассказали WSJ источники, Дайан, а также его коллега, которая называла себя Ванессой Коллинс, были сотрудниками Black Cube. Их целью, утверждают собеседники газеты, был сбор компромата на Навального. По данным источников, Black Cube обращалось по крайней мере еще к троим людям, связанным с Навальным.

Член консультативного совета Black Cube Эфраим Халеви в разговоре с WSJ сказал, что интерес агентства касался спора, связанного с бизнесом, а не политики.

Навальный, комментируя эту информацию WSJ, отметил, что он – «проблема для Путина». В своем Twitter он предположил, что Black Cube нанял бизнесмен Алишер Усманов. Также он опубликовал фотографию с тремя визитками сотрудников агентства.