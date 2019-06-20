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Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом

Ведомости
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Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о том, что иранские военные сбили американский «шпионский» беспилотник, передает иранское информационное агентство IRNA. По версии агентства, это был дрон США RQ-4 Global Hawk, он пересек воздушное пространство Ирана и был сбит ракетой «земля – воздух» над южной провинцией страны Хормозган у берегов Персидского залива.

Власти США подтверждают потерю, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве. Однако, по данным источника агентства, иранские военные сбили беспилотник другой модели – Triton MQ-4C. Дрон находился в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, настаивает источник Reuters.

МИД Ирана осудил предполагаемое вторжение в его воздушное пространство, предупредив о последствиях таких «провокационных» мер, сообщает Al Jazeera.

Еще в 2018 г. Иран грозился перекрыть единственный выход из Персидского залива – Ормузский пролив на фоне обострения противостояния между двумя странами по ядерному вопросу. Через него проходит 20% мирового потребления нефти. Тогда представитель Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Коусари говорил, что «любые враждебные попытки США приведут к непомерным последствиям для них».

Неделю назад, 13 июня, вблизи Ормузского пролива произошли два взрыва на двух нефтяных танкерах – Kokuka Courageous, принадлежащем японской транспортной компании Kunihana Sangyo, и Front Altair норвежской компании Frontline. Агентство IRNA сообщало, что после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию, в их числе были и россияне. В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, передавал телеканал CBS со ссылкой на представителя Пентагона.

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Бизнес
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В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

Ведомости
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На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть». Как рассказали «Ведомостям» в «Транснефти», 19 июня в 15:00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате в 20:17 была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе «Мозырь — Адамово» на Польшу.

В «Транснефти» утверждают, что со стороны России в Белоруссию на участке «Унеча — Мозырь» в июне нефти с содержанием хлорорганики выше 1,5 ррм не уходило. Вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлоророрганических соединений в нефти явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, предполагают в «Транснефти», ссылаясь на данные белорусских коллег.

Вторая точечная проба была взята вечером 19 июня, по ее результатам, которые были готовы в 22:30, превышение содержания хлорорганики в нефти снизилось до 4 ррм. В 8:37 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.

Перекачка от «Транснефти» по магистральному нефтепроводу «Унеча-Мозырь-2» в это время не сокращалась.

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Политика
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Путин пообещал быстрое проведение «мусорной реформы» в России

Ведомости
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Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал не затягивать в стране реформу утилизации отходов. Он заявил, что ему поступает много вопросов по поводу роста тарифов на вывоз мусора.

«Нужно первичные иметь деньги, чтобы начать работу системы. Но люди должны видеть результаты. Это не тот случай, когда надо оттягивать на 20 лет. Эффект люди должны почувствовать сейчас», – сказал он.

Путин напомнил, что системное решение проблемы обращения с отходами началось после того, как в ходе прямой линии жители подмосковной Балашихи рассказали ему о ситуации с мусорным полигоном. «С этого момента с моей стороны пошел сигнал коллегам в регионы. Сделали это предметом внимания на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые. И никто этим как следует никогда не занимался», – добавил глава государства.

По его словам, ежегодно в России генерируется 70 млн т отходов, что крайне негативно влияет на экологию. «Усугубляется это еще и тем, что общество у нас превратилось все-таки в общество потребления», – подчеркнул он.

Путин также отметил проблему использования пластиковых упаковок. «В Тихом океане целые острова со среднюю европейскую страну образовались», – заявил он. Президент также назвал безобразием продемонстрированные ему ведущими кадры с мусорных свалок и пообещал разобраться, в каких регионах создана такая вопиющая ситуация.

Политика
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Путин рассказал о персональной ответственности министров по нацпроектам

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что министры несут персональную ответственность за реализацию национальных проектов. По его словам, каждый министр думает, «как добиться поставленной задачи». «Персональная ответственность министров в данной работе необходима. Она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», – пояснил Путин.

По мнению президента, исполнение нацпроектов – это ключевая тема. «Можно было бы не концентрировать ресурсы, административные и финансовые усилия на конкретных направлениях, а жить по волнам, отвечая на требования сегодняшнего дня и реагируя на проблемы, которые возникают», – сказал Путин. Но, по его словам, работу все же необходимо строить по-другому: «Можно и нужно, на мой взгляд, понять, что является главным для прорывного развития, что является главным с точки зрения мировых тенденций и что мы должны сделать и чего должны добиться, чтобы поднять уровень жизни граждан». По его словам, именно для этого созданы нацпроекты.

Путин считает необходимым «изменить структуру нашей экономики, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфрастурктуру». Все это необходимо для того, чтобы «толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан».

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Бизнес
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«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России

Ведомости
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«Лукойл» планирует заняться развитием проектов по сжижению газа за рубежом, в частности в Камеруне и Конго, сообщил президент «Лукойла» Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.

Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII. Сколько должен будет производить этот проект и когда должно будет начаться производство, он не раскрывал.

«Лукойл» завершает сделку по приобретению у английской компании New Age 25% в проекте на шельфе Республики Конго – Marine XII. Сумма сделки – $800 млн, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки. «Да, параметры примерно такие», – подтвердил информацию «Ведомостей» совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

«Eni (у оператора проекта 65%-ная доля в проекте, еще 10% – у государственной Societe Nationale des Petroles du Congo) отказалась от преимущественного права выкупа доли в месторождении», – рассказал Алекперов.

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Экономика
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Путин объяснил падение доходов россиян

Ведомости
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент. По его словам, была сложная ситуация на мировом рынке в отношении наших традиционных товаров – нефти, металлов, удобрений и пр.

«У нас произошел малоприятный элемент в экономике и социальной сфере», – сказал он. По его словам, несколько лет назад доходы россиян стали сокращаться. «Самый большой спад зафиксирован был в 2016 г .», – добавил Путин. Теперь же доходы начали расти. Однако, по его словам, россияне все равно продолжают брать кредиты до зарплаты под высокий процент. «Граждане берут кредиты, платят, уходят в минус», – отметил Путин. Президент призвал Центробанк России обратить внимание на риски при кредитовании населения. «Не надо раздувать пузыри», – заявил Путин.

По его словам, сейчас средняя номинальная зарплата в России составляет около 44 000 – 45 000 руб. В 2017 г. этот показатель был на уровне 33 200 руб. «Мы повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работодатели не имеют права платить меньше 11 000 руб.», – уточнил он.

В апреле Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале этого года сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что при этом реальные заработные платы россиян в отчетном периоде выросли на 1,3%. «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы... тянут показатель реальных доходов вниз», – пояснил он.

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Финансы
Новости

Власти США подозревают Deutsche Bank в нарушении закона об отмывании денег

Ведомости
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Власти США проверяют Deutsche Bank на предмет нарушения закона об отмывании денежных средств и совершения других финансовых преступлений, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на семь источников, знакомых с ходом расследования.

Расследованием занимаются федеральные прокуроры нескольких юрисдикций и сотрудники ФБР. Они изучают внутренние отчеты Deutsche Bank о подозрительных действиях, в том числе и те, в которых участвовал старший советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер, отмечает газета. Расследование деятельности Deutsche Bank является одной из нескольких отдельных правительственных проверок того, как полученные незаконным путем средства проходят через финансовую систему США. Подобные расследования проводятся также в отношении ряда других банков, пишет NYT.

По данным Financial Times, расследование может быть связано с уходом бывшей сотрудницы банка Тэмми МакФадден, работавшей в представительстве банка в Джексонвилле (штат Флорида). МакФадден утверждала, что в 2016 и 2017 гг. она обратила внимание на подозрительную серию сделок, в которых участвовали лица, подконтрольные президенту США Дональду Трампу и Кушнеру. Руководство банка проигнорировало ее предупреждения о подозрительных сделках, отмечает газета. Впоследствии ее уволили. МакФадден подала жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам. По информации газеты, расследование было инициировано министром финансов США Стивеном Мнучиным. Он подал жалобу в минюст.

В пресс-службе Deutsche Bank сообщили, что готовы сотрудничать со следствием.

Как отмечает FT, стоимость акций банка колеблется вблизи исторического минимума, с начала года бумаги Deutsche Bank подешевели на 12,6%.

Deutsche Bank – крупнейший банк Германии. С начала года банк оказался втянут в скандалы, связанные с отмыванием денег и уклонением от налогов. В последние месяцы он вел переговоры о слиянии с немецким Commerzbank, но они завершились неудачно в апреле.

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Политика
Новости

Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса

Ведомости
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Верховный суд проинформировал уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что принятие нового постановления об ответственности за налоговые преступления переносится на осень, сообщил «Ведомостям» Титов.

Ранее уполномоченный направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо с просьбой отложить на несколько месяцев принятие нового постановления Пленума ВС об ответственности за налоговые преступления. В проекте постановления предлагалось считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством.

Серьезную обеспокоенность по поводу того, что содержащиеся в проекте разъяснения могут резко повысить уровень уголовно-правовых репрессий в налоговой сфере, выразили также бизнес-ассоциации. Пресс-служба Верховного суда подтвердила «Ведомостям» перенос пленума.

Бизнес
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На дороги Москвы выехали пять беспилотных автомобилей «Яндекса»

Ведомости
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Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента. Об этом сообщил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», которая курирует проект, передает «РИА Новости».

В ноябре 2018 г. премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому на дорогах Москвы и Татарстана с 1 декабря должно было начаться тестирование беспилотного транспорта. Цель проекта, объяснял премьер, – «обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты». Вице-премьер Максим Акимов говорил, что эксперимент, в рамках которого на дороги выйдут 100 автомобилей, должен продлиться до марта 2022 г. По плану в эксперименте должны участвовать не только «Яндекс», но и МАДИ, КБ «Аврора», «Камаз», «Иннополис», Таганрогский университет и другие.

По словам представителя НТИ «Автонет», «Яндекс» уже выпустил пять автомобилей, также до конца лета он выпустит еще 15, а до конца года – 95. До конца года ожидается расширение зон тестирования беспилотников в другие области, отметил он, выразив надежду на то, что «другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту».

В мае 2017 г. «Яндекс» сообщал о том, что провел испытание беспилотного автомобиля. В мае этого года гендиректор группы компаний Аркадий Волож рассказывал, что «Яндекс» запустил «два нормальных [беспилотных] такси-сервиса в «Сколково» и «Иннополисе». «И там реально на сегодняшний день около 4000 поездок», – добавил он. В июне «Яндекс» сообщал, что открыл офис разработки беспилотных машин в Израиле.

В октябре прошлого года Аркадий Волож прокатил Медведева на беспилотном автомобиле Toyota Prius «Яндекса». Поездка прошла по территории инновационного центра «Сколково».

Бизнес
Новости

Абрамович и партнеры продали 1,7% Evraz с дисконтом к рынку

Ведомости
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Основные акционеры Evraz продали на рынке 24,9 млн акций, или около 1,7% капитала компании. Цена размещения составила 6,35 фунта стерлингов за бумагу, говорится в сообщении на Лондонской бирже.

В среду, 19 июня, торги закрылись на уровне 6,76 фунта на акцию, следовательно, дисконт к рынку составил около 6%. Цена проданного пакета составила около 158 млн фунтов стерлингов ($200,6 млн). Акции продали Abiglaze Limited Александра Абрамова, Crosland Global Limited Александра Фролова, Greenleas International Holdings Романа Абрамовича и Toshi Holdings Евгения Швидлера. Организаторами сделки выступили Citigroup, Credit Suisse и UBS.

Три месяца назад основные акционеры Evraz уже продавали небольшой пакет компании. Тогда на продажу было выставлено 1,8% компании приблизительно за $212,5 млн. Вице-президент Evraz по финансам Николай Иванов говорил, что снижение доли акционеров сделает компанию менее уязвимой в случае введения санкций.

Согласно данным с сайта Evraz, сейчас доли акционеров распределены следующим образом: Абрамович владеет 28,77% Evraz через Greenleas International. Еще 19,41% у Abiglaze Limited Абрамова и 9,69% у Crosland Global Limited Фролова.

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Авто
Новости

В России может появиться новый штраф для автомобилистов

Ведомости
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Правительство предлагает ввести штраф в размере до 2500 руб. для автомобилистов, проезжающих по платной дороге и не оплачивающих проезд. Соответствующие поправки в законодательство 20 июня рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством руководителя думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, пишет «Парламентская газета».

Для того чтобы начать штрафовать водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам, следует использовать систему free-flow («свободный поток». – «Ведомости»). Как отмечает издание, эта система сделает передвижение по платной дороге свободнее. В России создание первой такой системы запланировано в рамках проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) Московской области. На данный момент законодательство не позволяет начать внедрение новой системы, так как она постоплатна по своей сути.

При разработке поправок учитывался опыт администрирования платных дорог и отдельных участков, в том числе опыт взыскания платы за вред, причиненный транспортными средствами с массой более 12 т, отмечает газета. Сейчас проезд по платной дороге предусматривает обязательную остановку автомобиля на пункте взимания платы. Строительство и содержание этих пунктов происходит за счет повышенного тарифа за проезд, напоминает издание. Собранные деньги предлагается в полном объеме направлять в бюджеты регионов.

На сегодняшний день в России плата за проезд взимается на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью свыше 1300 км. Платные дороги есть в 13 российских регионах: Московской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тверской и других областях.

В каких городах России самые плохие дороги

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Экономика
Новости

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Ведомости
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Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Центробанк и Минфин и которая должна заработать в 2020 г., смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, а также на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов, пишет РБК со ссылкой на находящуюся на межведомственном согласовании версию законопроекта об ИПК. Как отмечает издание, до сих пор остается нерешенным вопрос о принципе вхождения россиян в систему ИПК и о ставке отчислений в нее.

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия. Расчет происходит следующим образом: все накопленные на пенсионном счете деньги умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты.

Период дожития предположительно будет определяться при помощи расчета на основе половозрастной структуры клиентов конкретного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), рассказал РБК федеральный чиновник. По его словам, если человек захочет выйти на пенсию позже, то период дожития будет меньше, а пенсия, в свою очередь, – выше. Участник ИПК сможет единовременно пополнить счет при назначении пенсии для увеличения размера выплат в будущем. Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет недостаточной для пожизненной выплаты, то участник системы получит единовременную выплату. При этом участник системы может при желании оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. При таком варианте в случае смерти человека остаток средств на его счете наследуется родственниками.

«Законопроект еще не досогласован. Моя позиция заключается в том, что неправильно людей загонять в ИПК, люди сами должны принимать решение, стоит ли им перечислять свои средства в схемы пенсионных накоплений», – заявил РБК председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Источник, близкий к администрации президента, заявил РБК, что основные пункты законопроекта обсуждают в Кремле, в том числе с представителями Минфина и ЦБ. Минфин отказался комментировать тему ИПК до полной готовности проекта закона.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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