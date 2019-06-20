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Путин пообещал быстрое проведение «мусорной реформы» в России

Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал не затягивать в стране реформу утилизации отходов. Он заявил, что ему поступает много вопросов по поводу роста тарифов на вывоз мусора.

«Нужно первичные иметь деньги, чтобы начать работу системы. Но люди должны видеть результаты. Это не тот случай, когда надо оттягивать на 20 лет. Эффект люди должны почувствовать сейчас», – сказал он.

Путин напомнил, что системное решение проблемы обращения с отходами началось после того, как в ходе прямой линии жители подмосковной Балашихи рассказали ему о ситуации с мусорным полигоном. «С этого момента с моей стороны пошел сигнал коллегам в регионы. Сделали это предметом внимания на всех уровнях. Выяснилось, что мы десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые. И никто этим как следует никогда не занимался», – добавил глава государства.

По его словам, ежегодно в России генерируется 70 млн т отходов, что крайне негативно влияет на экологию. «Усугубляется это еще и тем, что общество у нас превратилось все-таки в общество потребления», – подчеркнул он.

Путин также отметил проблему использования пластиковых упаковок. «В Тихом океане целые острова со среднюю европейскую страну образовались», – заявил он. Президент также назвал безобразием продемонстрированные ему ведущими кадры с мусорных свалок и пообещал разобраться, в каких регионах создана такая вопиющая ситуация.