Политика

Новости

Путин призвал Зеленского начать переговоры по Донбассу

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что считает лидера Украины Владимира Зеленского талантливым человеком, помнит его выступления в Москве на КВН, но происходящее сейчас в отношениях двух стран напоминает не комедию, а трагедию.

«Если уж он оказался в том месте, где находится, нужно проблемы решать. Во время избирательной кампании он об этом говорил, сделал это ядром своей избирательной программы. Он заявил, что не собирается говорить с сепаратистами. А как решать тогда эту проблему?» – отметил Путин.

По его словам, в современной истории не было конфликтов, которые решались бы без переговоров участвующих сторон. Он призвал Зеленского прекратить блокаду Донбасса и начать переговоры для восстановления мира. «Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – подчеркнул он.

Путин ни разу не встречался с Зеленским, лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины.