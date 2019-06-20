Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
В день своей инаугурации, 20 мая, Зеленский заявил о намерении досрочно прекратить полномочия парламента, поскольку жители Украины почти не доверяют народным депутатам действующего созыва. Указ о роспуске Рады он подписал на следующий день, документ был опубликован в газете «Урядовый курьер» 23 мая и официально вступил в силу.
Группа из 62 депутатов Верховной рады подала иск в Конституционный суд 24 мая. Депутаты настаивали на том, что указ противоречит главному закону страны, и просили суд рассмотреть иск в течение месяца, поскольку внеочередные выборы назначены на 21 июля. Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью.
ЦИК Украины ранее сообщил, что обжалование президентского указа не повлияет на ход подготовки избирательных комиссий к всенародному голосованию.