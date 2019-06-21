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Спикер парламента Грузии подал в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси, передает «Первый канал Грузии». «Принятое решение является ответственностью перед народом», – заявил на брифинге генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Исполнять обязанности спикера будет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

В пятницу, 21 июня, Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан и вернулся в Грузию из-за беспорядков в Тбилиси. В пятницу он должен был провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером страны Новрузом Мамедовым, а также принять участие в сессии парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Вечером 20 июня возле здания грузинского парламента началась акция протеста. Позже она переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал.

На акции протеста произошли столкновения местных жителей с полицией. Полицейские для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, водометы и стреляли резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в столкновениях пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских и 31 журналист. У большинства пострадавших наблюдаются травмы от резиновых пуль.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии