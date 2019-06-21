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Спикер парламента Грузии подал в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси

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Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси, передает «Первый канал Грузии». «Принятое решение является ответственностью перед народом», – заявил на брифинге генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Исполнять обязанности спикера будет лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

В пятницу, 21 июня, Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан и вернулся в Грузию из-за беспорядков в Тбилиси. В пятницу он должен был провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером страны Новрузом Мамедовым, а также принять участие в сессии парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Вечером 20 июня возле здания грузинского парламента началась акция протеста. Позже она переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал.

На акции протеста произошли столкновения местных жителей с полицией. Полицейские для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, водометы и стреляли резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в столкновениях пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских и 31 журналист. У большинства пострадавших наблюдаются травмы от резиновых пуль.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

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Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам. Об этом написал в своем Twitter сам Трамп.

«Они [Иран] сбили [американский] беспилотный дрон, который летел над нейтральными водами. Мы были взведены и готовы ответить ночью, ударив по трем различным целям. Но я спросил, сколько погибнет людей. "150 человек, сэр", — был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что у него нет причин для спешки. «Наши вооруженные силы перестроены, новы и всегда находятся в готовности — безусловно, лучшие в мире», — добавил американский президент.

О том, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение, ранее написала The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Неясно, из каких соображений Трамп передумал, отмечала газета. 

Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. США утрвеждает, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

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Курс биткойна обновил годовой максимум

Ведомости
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Курс биткойна обновил новый максимум – во время торгов в пятницу, 21 июня, стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые за год. На 15.36 мск, согласно данным CoinDesk, биткойн дорожал на 6,2% и торговался на уровне $9825,7. В свою очередь, согласно данным биржи Coinmarketcap, биткойн вырос в цене на 6,2% до $9845,7.

C начала года биткойн подорожал на 164%. Несмотря на это, курс криптовалюты по-прежнему остается низким относительно пиковых уровней конца 2017 г., когда один биткойн стоил почти $20 000. В конце 2018 г. стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000. В начале 2019 г. биткойн торговался на уровне $3500.

Как отмечает Bloomberg, на рынок криптовалют в последние дни оказывает положительное влияние запуск Facebook собственной криптовалюты Libra.

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Бизнес
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Режиссер Андрей Кончаловский стал соинвестором одной из крупнейших аптечных сетей

Ведомости
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Режиссер Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья». Об этом говорится в сообщении его продюсерского центра, пишет РБК.

В нем отмечается, что Кончаловский и владелец бренда Александр Броварец решили объединить усилия в продвижении бренда и консолидировать использующие его компании. Представитель Кончаловского не уточнил, идет ли речь о консолидации на базе одной из существующих компаний или о создании новой.

Кончаловский в разговоре с РБК рассказал, что только станет акционером сети. Он получит «не менее 20%» в компании, уточнил он. Размер инвестиций в проект режиссер не назвал, отметив, что у него «не так много денег» и что это «может быть около $2 млн».

Намерение инвестировать в сеть Кончаловский объяснил «давними деловыми отношениями» с Броварцем. Последний был сопродюсером таких фильмов режиссера, как «Глянец» (2007) и «Рай» (2016).

Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая уже более 15 лет развивают бренд «Едим дома». Как отметил режиссер, если объединить аптеки с продуктами, «может получиться интересная синергия». «Когда мне сказали, что есть такая возможность и такое желание, я согласился, потому что это может помочь в развитии наших продуктов», – отметил он. В сообщении продюсерского центра уточняется, что стратегическая цель партнерства – создание сети, в ассортимент которой будут входить не только медицинские препараты, но и товары для красоты, здоровья, спорта.

«Планета здоровья» входит по итогам 2018 г. в десятку крупнейших российских аптечных сетей, свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group. Сеть с годовым оборотом 35,7 млрд руб. занимала 2,9% коммерческого рынка лекарств.

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МВД создаст подразделения для контроля за наркополицейскими

Ведомости
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В полиции создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения в работе сотрудников наркоконтроля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Накануне президент Владимир Путин во время прямой линии выступил против инициативы о смягчении наказания за хранение и оборот наркотиков. Он назвал наркоманию угрозой для всей нации и заявил, что за хранение и распространение даже небольших доз наркотиков придется нести ответственность. По мнению главы государства, необходимо наладить контроль за работой правоохранительных органов, чтобы не повторялись ситуации, подобные незаконному задержанию журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Чтобы ради «галок» людей в тюрьму не сажали», – отметил Путин. Он предложил создать в системе собственной безопасности МВД особый отдел для выявления подобных преступлений, а также поручил ФСБ плотнее заняться выявлением случаев, когда сами правоохранители подбрасывают наркотики.

По словам Волк, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Основной задачей новых подразделений станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Волк отметила, что предстоит решить организационные вопросы и определить штатную численность новых подразделений.

Дело Голунова вызвало большой резонанс: журналиста задержали и обвинили в хранении наркотиков, он заявлял о невиновности и утверждал, что их подбросили. Вскоре с журналиста сняли все обвинения, он вышел на свободу. Колокольцев отстранил от работы всех сотрудников, занимавшихся задержанием Голунова. Путин по представлению Колокольцева уволил двух генералов – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

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Бывшего мэра Балашихи арестовали по делу о взятке

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя Пушкинского района Подмосковья, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

Жирков арестован до 13 августа 2019 г. Защита просила отправить чиновника под домашний арест.

О том, что бывший мэр задержан, сообщило ранее 21 июня Главное следственное управление Следственного комитета (СКР). Ведомство предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (взятка в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2015 г. он, будучи мэром Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения площадью более 1000 кв. м в многоквартирном доме. Помещения были отданы ему «за неоднократной перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», утверждает СКР. Ведомство уточняло, что по месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах «лиц его ближайшего окружения и офисных помещениях» прошли обыски.

Политика
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МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

Ведомости
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Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, фигурантом которого был журналист «Медузы» Иван Голунов, направят в прокуратуру Москвы, чтобы затем передать его следователям Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. В сообщении говорится, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Характер нарушений и имена совершивших их сотрудников УВД по ЗАО Москвы в ведомстве не уточнили.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист рассказал, что сотрудники полиции в гражданской одежде его избили, отвезли в отделение УВД по ЗАО Москвы, где заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев. Ему также не давали связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.

В поддержку журналиста высказались представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие дело против него сфабрикованным. Кроме того, у здания Главного управления МВД России по Москве проходили одиночные пикеты в течение нескольких дней.

11 июня все обвинения с Голунова были сняты «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», а его самого отпустили из-под домашнего ареста. 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

В интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов рассказал, что был избит оперативником по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Вопросы у задержанного вызвали также понятые, которые, по его мнению, могли быть знакомы с оперативниками, и процесс обысков у него дома.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

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ЦБ нашел проблемы с кибербезопасностью во всех проверенных банках

Ведомости
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Центробанк проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и обнаружил у всех нарушения требований, передает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

В прошлом году ЦБ провел проверки в 58 кредитных организациях, в этом году – в 75. Набиуллина напомнила, что регулятор с прошлого года осуществляет надзор за финансовыми институтами с точки зрения кибербезопасности. Председатель ЦБ добавила, что обнаруженные у банков проблемы не следует считать критическими, но они могут такими стать со временем, если не принять меры по пресечению возможных киберпреступлений.

Защищенность от киберрисков и уровень кибербезопасности в ближайшем будущем станут конкурентным преимуществом для всех компаний, считает Набиуллина. При этом основной недостаток в том, что бизнес-процессы банков в принципе не включают в себя управление киберрисками.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что осведомленность в теме кибербезопасности и качество сна взаимосвязаны: чем больше погружаешься в эту проблему, тем хуже спишь. Он также выразил мнение, что руководители крупных компаний должны быть параноиками в вопросе борьбы с киберугрозами.

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Греф рассказал о влиянии проблемы кибербезопасности на его сон

Ведомости
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Осведомленность в теме кибербезопасности и качество сна взаимосвязаны. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конгрессе по кибербезопасности, организованном этой кредитной организацией, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, как он спит с учетом того, что проблема рисков в киберпространстве становится все более острой, Греф ответил: «Я бы хотел ответить, наверное, немножко по-другому: чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности, тем хуже спишь. Это абсолютно взаимозависимые вещи».

По его словам, когда человек начинает осознавать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, он понимает, что для этого «нужно не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация». «Значительно лучше я буду спать, если буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против широкой коалиции хакеров, которая у нас сегодня реально существует», – подчеркнул Греф.

Он также выразил мнение, что руководители крупных компаний должны быть параноиками в вопросе борьбы с киберугрозами: «Мы несем ответственность не только за себя, какие-то свои системы, но у нас сотни миллионов наших клиентов» (цитата по ТАСС).

Выступила на мероприятии и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призвала «идти на шаг вперед» перед киберпреступниками. «Я думаю, что мы, конечно, должны себя чувствовать уязвимыми, но не должны себя чувствовать беспомощными. И наша задача в том, чтобы как минимум не отставать от того, что задумывают преступники, используя новые технологии и стараясь идти на шаг вперед», – подчеркнула Набиуллина. По ее мнению, в обществе есть пренебрежение кибербезопасностью, а на уровне руководителей недостает понимания проблемы.

Как стать идеальным сотрудником. Объясняет Герман Греф

Политика
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Песков назвал события в Грузии русофобской провокацией

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшие в Грузии акции протеста русофобской провокацией. Об этом он сообщил журналистам. Песков также заявил, что Кремль крайне обеспокоен агрессией, направленной против россиян, учитывая количество российских туристов, посещающих эту страну.

По словам Пескова, на фоне проведения международного мероприятия произошедшее вызывает «крайнее осуждение».

Вечером 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста у здания парламента. Местные жители протестовали против участия парламентской делегации России в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера парламента Грузии. Из-за этого представители грузинской оппозиции сорвали заседание ассамблеи и потребовали от российских делегатов покинуть зал.

Во время акции протеста на улице начались беспорядки. Сотрудники полиции для разгона протестующих применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По последним данным грузинского Минздрава, во время беспорядков пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

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Политика
Новости

Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру

Ведомости
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Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, передает «РИА Новости». Приговор ранее уже обжаловала сторона защиты, попросив отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Гособвинение просило суд о рекордном для бывшего губернатора сроке в 21 год. Гайзера признали виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере, но его оправдали по статье о создании преступного сообщества и еще одному эпизоду получения взятки.

По версии следствия, с декабря 2005 г. по сентябрь 2015 г. фигуранты дела с использованием служебного положения похитили акции ряда предприятий, получили взятки в размере более 198 млн руб. и легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн руб. Следствие оценило нанесенный республике ущерб в 4,5 млрд руб.

Бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов заключил сделку со следствием и был осужден на 7 лет колонии строгого режима и штрафу в 170 млн руб. Для остальных фигурантов обвинение просило от 8 до 20 лет лишения свободы, приговоры пока не вынесены.

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Бизнес
Новости

Белорусский участок «Дружбы» очистят от загрязненной нефти к середине августа

Ведомости
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Полная очистка двух веток трубопровода «Дружба», расположенных на территории Белоруссии, от загрязненной российской нефти произойдет только к середине августа, говорится в сообщении «Белнефтехима». Речь идет о полной очистке системы нефтепроводов «Гомельтранснефть – Дружба». На данный момент все еще продолжается вытеснение загрязненных нефтепродуктов из третьей ветки на участке от Кобрина до Мозыря. «Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа», – уточняется в сообщении.

Ранее «Белнефтехим» сообщил, что к 15 августа собирается завершить очистку нефтепровода Унеча – Полоцк (северная ветка «Дружбы»). На этом участке трубопровода находится 460 000 т некондиционной нефти. Всего на территории Белоруссии в трубопроводах сейчас находится более 620 000 т загрязненной нефти.

Как отметили в «Белнефтехиме», поставляемая сейчас из России нефть отвечает всем параметрам качества. «По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти», – отмечается в сообщении «Белнефтехима».

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было зафиксировано высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейским потребителям была приостановлена. Белоруссия и Россия договорились очистить трубопровод от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы.

В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы задержали четверых из шести обвиняемых: это гендиректор компании «Нефтеперевалка» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор компании «Петронефть актив» Владимир Жоголев и замдиректора компании «Магистраль» Сергей Баландин. Двое других подозреваемых арестованы заочно. Это бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев. Их объявили в международный розыск.

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