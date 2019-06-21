Бывшего мэра Балашихи арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя Пушкинского района Подмосковья, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова, которого обвиняют в получении особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».
Жирков арестован до 13 августа 2019 г. Защита просила отправить чиновника под домашний арест.
О том, что бывший мэр задержан, сообщило ранее 21 июня Главное следственное управление Следственного комитета (СКР). Ведомство предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (взятка в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2015 г. он, будучи мэром Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения площадью более 1000 кв. м в многоквартирном доме. Помещения были отданы ему «за неоднократной перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», утверждает СКР. Ведомство уточняло, что по месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах «лиц его ближайшего окружения и офисных помещениях» прошли обыски.