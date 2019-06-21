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Кремль назвал вынужденной мерой запрет на полеты в Грузию

Запрет российским авиакомпаниям летать в Грузию является вынужденной мерой на фоне «экстремистских действий в Тбилиси», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Он добавил, что дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в эту страну.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», – пояснил Песков РБК. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина уточнила в беседе с «Интерфаксом», что сейчас в Грузии находится не более 5000 организованных туристов из России. В то же время, по словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, россияне в основном отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, указывается в документе. Из российских компаний в Грузию летают «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Пресс-служба S7 уже заявила ТАСС, что прекратит полеты в эту страну, 25 июня компания пообещала уточнить порядок возврата купленных билетов.

В указе Путина также содержится рекомендация туроператорам и турагентам воздержаться от продажи путевок в Грузию на время действия запрета. Российскому МИДу Путин поручил координировать все шаги, связанные с безопасностью россиян и их возвращением в Россию, с грузинскими властями.

В Тбилиси с 20 июня происходят массовые протестные акции. В первый день во время столкновений с полицией пострадало не менее 240 человек. Протестующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. За участие в беспорядках было задержано 305 человек.