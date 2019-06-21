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Кремль назвал вынужденной мерой запрет на полеты в Грузию

Ведомости
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Запрет российским авиакомпаниям летать в Грузию является вынужденной мерой на фоне «экстремистских действий в Тбилиси», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Он добавил, что дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в эту страну.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», – пояснил Песков РБК. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина уточнила в беседе с «Интерфаксом», что сейчас в Грузии находится не более 5000 организованных туристов из России. В то же время, по словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, россияне в основном отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, указывается в документе. Из российских компаний в Грузию летают «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Пресс-служба S7 уже заявила ТАСС, что прекратит полеты в эту страну, 25 июня компания пообещала уточнить порядок возврата купленных билетов.

В указе Путина также содержится рекомендация туроператорам и турагентам воздержаться от продажи путевок в Грузию на время действия запрета. Российскому МИДу Путин поручил координировать все шаги, связанные с безопасностью россиян и их возвращением в Россию, с грузинскими властями.

В Тбилиси с 20 июня происходят массовые протестные акции. В первый день во время столкновений с полицией пострадало не менее 240 человек. Протестующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. За участие в беспорядках было задержано 305 человек.

Новости СМИ2
Политика
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Бизнесмен Коломойский отказался инвестировать в Донбасс

Ведомости
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Бизнесмен Игорь Коломойский выразил удивление в связи с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о планах предпринимателей по инвестициям в инфраструктуру Донбасса, сообщает издание «Украинская правда». Он пояснил, что пока не встречался с Зеленским после его вступления в должность и президент к нему не обращался с просьбой о вложении средств.

Коломойский также подчеркнул, что в любом случае не собирается никуда инвестировать, поскольку у него нет на это средств. «Могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма», – пошутил Коломойский.

Зеленский ранее заявил, что встречался с тремя украинскими олигархами – Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком – и достиг определенных договоренностей по инвестированию в инфраструктуру Донбасса. Он подчеркнул, что Коломойский будет инвестировать «очень большие деньги» в инфраструктуру Донбасса, хотя «он еще об этом не знает». Зеленский также сообщил, что в целях восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. По его оценке, для восстановления экономики Донбасса после войны будет необходимо более 300 млрд гривен ($12,5 млрд).

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Технологии
Новости

Крупный подрядчик Apple призвал компанию перенести производство в Тайвань

Ведомости
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Основатель и председатель совета директоров тайваньского производителя электроники Foxconn Терри Гоу призвал Apple перенести производство своих устройств из Китая в Тайвань, сообщает агентство Bloomberg. Foxconn – один из крупнейших подрядчиков Apple.

Разговоры о переносе производства идут на фоне торговой войны между США и Китаем, отмечает The Verge. В мае президент США Дональд Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства тем, как продвигаются торговые переговоры с Пекином. Затем он поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины может попасть фактически весь импорт из Китая, а переговоры между сторонами с тех пор не возобновились. Окончательное решение о введении таких пошлин будет принято в конце июня.

Apple 17 июня попросила Трампа не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая. Компания указывала, что от вводимых его администрацией тарифов пострадает производство всех флагманских продуктов компании, включая iPhone, iPad, Mac, AirPods и AppleTV, а также аксессуаров к ним. Вклад корпорации в экономику США снизится, предупредила компания.

Nikkei отмечает, что Apple уже рассматривает возможность переноса 15–30% производства из Китая. Кроме Тайваня Apple изучает площадки во Вьетнаме, Индии, Мексике, Индонезии и Малайзии.

Бизнес
Новости

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Ведомости
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Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).

Как пояснили в «Севергрупп», предприниматель стремится помочь сыновьям Кириллу и Никите Мордашовым войти в курс дел и получить опыт управления портфелем активов. Алексей Мордашов останется членом наблюдательного совета TUI AG, уточнил представитель компании. Доля в TUI в размере 24,9% перешла на баланс Unifirm Ltd, подконтрольной ООО «КН-холдинг» (на паритетных правах ею владеют Кирилл и Никита Мордашовы). Прямая доля «Севергрупп» Мордашова снизилась до нуля. «КН-холдинг» владеет 65% Unifirm, остальные 35% – у «Севергрупп».

TUI – немецкая туристическая компания. Ее акции котируются на Лондонской бирже. TUI обслуживает более 20 млн клиентов в год и продает туры в 180 стран мира, говорится на ее сайте.

В феврале Мордашов уже отдал часть своих активов сыновьям. Он передал им пакет в 65% золотодобывающей Nordgold стоимостью $850–900 млн, которая принадлежала предпринимателю почти на 100%.

Представитель бизнесмена Анастасия Мишанина в феврале рассказывала «Ведомостям», что Кириллу 19 лет, а Никите – 18. По ее словам, оба «учатся в России по гуманитарным специальностям». Forbes оценивал состояние Мордашова-старшего в $20,5 млрд.

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Финансы
Новости

Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. В то же время суд почти полностью отклонил заявление бизнесмена о снятии обеспечительных мер со средств на его счетах, принадлежащих ему участков, домов, автомобилей, самолетов на сумму свыше 282 млрд руб.

Активы бывших совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 283 млрд руб. были арестованы 30 мая. Обеспечительные меры были приняты по иску банка о взыскании убытков с лиц, ранее контролировавших кредитную организацию. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую те ранее контролировали банк.

Под арест попали, в частности, картины таких художников, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна были в оперативном управлении Института русского реалистического искусства (ИРРИ). После этого музей объявил о закрытии на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

В банке указывали со ссылкой на показания сотрудников музея, что полотна были переданы «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». В связи с этим в банке посчитали, что картины могли вывезти из ИРРИ в нарушение запрета суда. 19 июня пресс-служба музея сообщила, что Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции картин ИРРИ. В музее уточнили, что его здание также не принадлежит бизнесмену, а управляет музеем и его коллекцией коллектив менеджеров.

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Политика
Новости

МИД рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию

Ведомости
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Министерство иностранных дел России настоятельно не рекомендует россиянам ездить в Грузию в целях личной безопасности, говорится в сообщении ведомства. В министерстве также отметили, что Россия серьезно озабочена осложнением внутриполитической ситуации в Грузии.

Возле здания грузинского парламента 20 июня произошли столкновения протестующих с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов и вся российская делегация досрочно покинули страну из-за поступавших угроз.

На акции протеста произошли столкновения местных жителей с полицией. Полицейские для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, водометы и стреляли резиновыми пулями. По данным минздрава Грузии, в столкновениях пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских и 31 журналист. У большинства пострадавших остались травмы от резиновых пуль.

Вечером 21 июня акция протеста возобновилась, ее участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии из-за применения полицией силы во время предыдущего митинга, а также проведения досрочных выборов в парламент страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выполнил требование протестующих и ушел в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

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Политика
Новости

В Грузии возобновилась акция протеста оппозиции

Ведомости
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Представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси на проспекте Руставели, передает телеканал «Рустави 2». В центре грузинской столицы собралось несколько сотен человек. Некоторые из них несут национальные флаги и плакаты с лозунгами.

Согласно данным телеканала, участники митинга на этот раз требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Участники митинга считают, что применение полицией силы во время предыдущего митинга было излишним и необоснованным. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов и задержали за участие в беспорядках 305 человек.

Вечером 20 июня возле здания грузинского парламента началась акция протеста, которая переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Однако это не удовлетворило протестующих. Они призывали спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе уйти в отставку, что он и сделал. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии

Выбор редактора
Экономика
Новости

Орешкин заявил об отсутствии угрозы рецессии экономики в ближайшее время

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин не ждет рецессии в российской экономике в ближайшей перспективе, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле, передает «Интерфакс».

Орешкин подчеркнул, что в мае на экономическом росте сказался календарный фактор – длинные праздники. Он пояснил, что месячные данные ВВП всегда волатильны, следует обратить внимание на показатели III квартала, которые будут важны с точки зрения годовой динамики. «Рецессия – это устойчивое снижение, видное по большому количеству индикаторов. Пока вряд ли», – отметил он. Министр также добавил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.

На ПМЭФе Орешкин заявил, что неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, способных привести в итоге к рецессии. Он объяснял, что основная часть кредитов приходится на домохозяйства, которые выплачивают по ним более 40% ежемесячного дохода. Тогда с министром не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, темп роста потребкредитования не выше, чем ипотечного, так что ситуация не является критической. Во время прямой линии президент Владимир Путин призвал ЦБ обратить внимание на риск закредитованности населения, потому что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Ведомости
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Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского назначил гендиректором компании Игоря Корытько. Об этом сообщается в пресс-релизе ТМК.

Александр Ширяев, который занимал пост гендиректора до этого, продолжит работу в компании в качестве члена совета директоров. Он возглавлял компанию с 2008 г.

Корытько родился в 1974 г. Начал работать в ТМК в августе прошлого года, он был заместителем гендиректора и отвечал за вопросы цифровой трансформации бизнеса. До прихода в эту компанию работал на руководящих позициях в «Мечеле» и его дочерних предприятиях, а также на металлургическом заводе «Петросталь».

Решение соответствует происходящей в компании трансформации бизнеса, пояснила «Ведомостям» пресс-служба ТМК. Эта трансформация связана с внедрением цифровых технологий, расширением уникальных научно-технологических компетенций, разработкой инновационных решений и услуг, пояснили в компании.

ТМК – крупнейший российский производитель труб. Пумпянский (46-е место в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes, состояние оценивается в $2,2 млрд) контролирует 65% компании. В свободном обращении находится 34,9% акций, миноритарный пакет в 5,3% принадлежит «Роснано».

Финансы
Новости

Греф допустил ужесточение условий выдачи потребкредитов в России

Ведомости
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В России могут быть ужесточены условия выдачи потребительских кредитов, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Будут, и сегодня есть, ограничения, они могут быть ужесточены. Это касается соотношения текущих платежей к доходу домохозяйства», – сказал Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Предправления Сбербанка пояснил, что если какие-то из домохозяйств достигнут установленных пределов, то они не смогут получать кредиты. В то же время, по мнению Грефа, запретить выдачу таких кредитов нельзя.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании. Центробанк также обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования: 25,3% в годовом выражении на 1 мая. Президент Владимир Путин во время прямой линии 20 июня поручил регулятору уделить больше внимания проблеме закредитованности населения.

В свою очередь ЦБ решил ввести показатель долговой нагрузки (ПДН), а также установить с 1 октября надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Таким образом регулятор решил снизить риски, связанные с закредитованностью населения.

Политика
Новости

Полиция назвала число задержанных во время протестов в Грузии

Ведомости
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Правоохранительные органы задержали за участие в беспорядках в Тбилиси 305 человек, сообщается на сайте МВД Грузии. Кроме того, открыто расследование по ст. 225 УК Грузии, подразумевающей организацию, проведение и участие в общественных беспорядках.

Вечером в четверг, 20 июня, возле здания грузинского парламента началась несанкционированная акция протеста. Она переросла в столкновения протестующих с полицейскими и попытку штурма здания. Поводом для протеста стало участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. Позже российские делегаты начали получать угрозы и покинули Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.

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Политика
Новости

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам. Об этом написал в своем Twitter сам Трамп.

«Они [Иран] сбили [американский] беспилотный дрон, который летел над нейтральными водами. Мы были на взводе и готовы ответить ночью, ударив по трем различным целям. Но я спросил, сколько погибнет людей. «150 человек, сэр», – был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон», – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что у него нет причин для спешки. «Наши вооруженные силы перестроены, новы и всегда находятся в готовности – безусловно, лучшие в мире», – добавил американский президент.

О том, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение, ранее написала The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Неясно, из каких соображений Трамп передумал, отмечала газета.

Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. США утверждают, что дрон находился в международном воздушном пространстве.

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