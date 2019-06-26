Песков усомнился в данных «Левада-центра» о применении пыток в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в результатах исследования «Левада-центра», согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин подвергался пыткам со стороны силовиков. Он спросил журналистов, сталкивались ли они с чем-то подобным.
«Назовите себя. Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет», – сказал Песков. Он отметил, что результаты исследования нужно тщательно проанализировать. Пресс-секретарь подчеркнул, что необходимо выяснить, какая методология исследования, и узнать, какой именно вопрос задавался. «Отвечать поверхностно не хотелось бы», – добавил Песков.
Данное исследование провел «Левада-центр» по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток». Десятая часть участников опроса заявила, что их пытали, из них 75% пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. Согласно исследованию, значительное число россиян уверено, что борьба с насилием ударит по раскрываемости преступлений, а треть допускает применение пыток. В опросе участвовали 3400 человек в 53 регионах России.