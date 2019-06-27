Песков: по закону об оскорблении власти не должны наказывать за критику чиновников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что за критику чиновников не следует привлекать к ответственности по закону об оскорблении власти, сообщает «Медуза». Он отметил, что необходимо тщательно контролировать правоприменительную практику.
«Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», – отметил Песков. Он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за соблюдением закона и его применением.
Представитель Кремля добавил, что пока преждевременно говорить о необходимости внесения изменений в закон.
Телеканал «Дождь» сообщил 27 июня, что в Кремле проанализировали данные о применении закона об оскорблении власти в интернете и пришли к выводу, что все они противоречат его смыслу, поскольку новая статья появилась не для наказания за оскорбление конкретных чиновников или силовиков.
Ранее суд в Новгородской области принял решение оштрафовать жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 000 руб. за то, что он 31 марта опубликовал в соцсети «В контакте» проиллюстрированный портретом президента пост со словами «Путин – сказочный ****». Осужденный подал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил, что власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Он утверждал, что его комментарии не относились к личности президента Владимира Путина, а касались эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом.