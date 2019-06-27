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Песков: по закону об оскорблении власти не должны наказывать за критику чиновников

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что за критику чиновников не следует привлекать к ответственности по закону об оскорблении власти, сообщает «Медуза». Он отметил, что необходимо тщательно контролировать правоприменительную практику.

«Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», – отметил Песков. Он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за соблюдением закона и его применением.

Представитель Кремля добавил, что пока преждевременно говорить о необходимости внесения изменений в закон.

Телеканал «Дождь» сообщил 27 июня, что в Кремле проанализировали данные о применении закона об оскорблении власти в интернете и пришли к выводу, что все они противоречат его смыслу, поскольку новая статья появилась не для наказания за оскорбление конкретных чиновников или силовиков.

Ранее суд в Новгородской области принял решение оштрафовать жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 000 руб. за то, что он 31 марта опубликовал в соцсети «В контакте» проиллюстрированный портретом президента пост со словами «Путин – сказочный ****». Осужденный подал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил, что власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Он утверждал, что его комментарии не относились к личности президента Владимира Путина, а касались эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом.

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ДНР и ЛНР согласились освободить четырех украинских пленных

Ведомости
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Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик об освобождении нескольких военнопленных.  

Медведчук 27 июня на встрече с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать украинской стороне ряд удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить«Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», — сказал Медведчук (его цитирует ТАСС). 

Освобождение пленных, по словам политика, состоится в пятницу, 28 июня, в Минске. Как уточнил Пушилин, речь идет о четырех украинцах, их имена не называются. 

Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником проходила в Минске. Помимо освобождения пленных на ней обсуждались реализация минских договоренностей, снятие экономической блокады и важность принятия закона об амнистии.

Кум Путина и друг России: чем известен Медведчук

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Основатель «Рольф» прокомментировал обыски в компании

Ведомости
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Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова. Об этом он рассказал Forbes.

По его информации, следственные действия связаны с подозрениями в выводе средств за рубеж в 2014 г. «Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», — рассказал Петров. Сам он и члены его семьи сейчас находятся за границей.

Сотрудники Следственно комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.

Обыски проводятся по уголовному делу о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в СК Москвы. В материалах дела говорится, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж. Собеседник издания заявил, что речь идет о «громадных суммах».

Политика
Новости

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Ведомости
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Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Показатели здоровья у животных хорошие, отмечается в сообщении. На них были размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Следующую группу косаток и белух планируется выпустить после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Всех животных планируется выпустить в море в июле-августе 2019 г.

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Политика
Новости

Росавиация: экипаж разбившегося Ан-24 сообщал об отказе двигателя во время снижения

Ведомости
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Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, на подлете к аэропорту сообщал об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель Росавиации.

Самолет Ан-24 в четверг, 27 июня, вылетел из Улан-Удэ в Иркутск с остановкой в Нижнеангарске. После посадки в аэропорту Нижнеангарска лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в техническое здание и загорелся. Салон самолета и кабина пилотов полностью выгорели, сообщало МЧС.

Два человека погибли. Это командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Еще 31 человек получили различные травмы, четверо из них были госпитализированы. Кроме того, более 20 человек обратились за медицинской помощью. Всего на борту самолета находились 43 человека.

Следственный комитет в связи с жесткой посадкой Ан-24 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). К расследованию также приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей Росавиации. Ространснадзор планирует провести проверку работы авиакомпании «Ангара».

Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии

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Политика
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Нацбанк Грузии оценил потери экономики от сокращения турпотока из России

Ведомости
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Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн потери страны от сокращения потока российских туристов, сообщается на сайте регулятора.

«По предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 млн до $300 млн», – говорится в материале. По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.

Грузинский лари обновил исторический минимум во вторник, 25 июня. Курс был установлен на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 г. в Грузии побывало 1,7 млн туристов из России, а по данным Росстата, совершено 1,2 млн туристических поездок. Турпоток из России – один из наиболее важных для Грузии и из-за ограничения авиаперевозок сократится поступление иностранной валюты в страну, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Этот указ стал реакцией Москвы на массовые беспорядки в Тбилиси против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Грузинские авиакомпании также не смогут совершать рейсы в Россию.

Технологии
Новости

В рейтинге лучших вузов Forbes сменился лидер

Ведомости
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Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов. В этом году список возглавил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Он набрал 54,11 балла из 100 возможных.

Издание оценивает вузы по десяти метрикам, сгруппированным по трем показателям – качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes» (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников).

Второе место в рейтинге занял МГИМО, набрав 52,24 балла. Третье место занял Московский физико-технический институт (МФТИ) с 52,01 балла. В пятерку также вошли МИФИ и МГУ. Высшая школа экономики (ВШЭ) оказалась на восьмом месте, Российская экономическая школа (РЭШ) – на десятом.

Впервые Forbes составил рейтинг российских вузов в прошлом году. Первое место тогда заняла РЭШ. МИСиС занимал четвертое место.

Политика
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Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева

Ведомости
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Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 27 июня, говорится в сообщении парламента. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.

Во время заседания один из депутатов Акылбек Жапаров назвал работу Атамбаева неэффективной. За период его президентства выстроился неформальный механизм управления государством, что привело к созданию барьеров в развитии экономики, увеличению внешнего долга, отметил Жапаров. Другой депутат Мурадыл Мадеминов заметил, что Атамбаев пришел в трудное время для страны.

Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По версии парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев заявил, что ни в чем не виновен, но за поступки на посту президента готов отвечать. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 г. Он был первым президентом, добровольно покинувшим должность после первого срока. Бывший президент два года назад инициировал выдвижение на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 г. Атамбаев уже заявлял о наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

Финансы
Новости

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

Ведомости
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TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Организатором размещения станет Morgan Stanley. Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe SE будут совместными букраннерами. Планируется, что размещение состоится вскоре после собрания акционеров.

О планах провести SPO на Лондонской бирже TCS Group объявила в начале июня. Группа хочет привлечь до $300 млн нового капитала, который ей нужен для дальнейшего роста. В 2019 г. TCS Group повысила прогноз по росту кредитного портфеля «Тинькофф банка» с «более 40%» до «как минимум 60%».

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков планирует принять участие в размещении. По словам предпринимателя, чем будет более привлекательная цена, тем больше будет его участие.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о возможном назначении Евкурова замминистра обороны

Ведомости
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Юнус-Бек Евкуров, объявивший о намерении досрочно подать в отставку с поста главы Ингушетии, займет после отставки должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

Евкуров объявил о намерении подать в отставку 24 июня в видеообращении, опубликованном на официальном республиканском сайте. Позже он написал в Instagram, что решение об отставке было непростым, но правильным. Президент России Владимир Путин 26 июня принял отставку Евкурова и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуд-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова. В свою очередь Евкуров пожелал новому руководителю региона быстро вникнуть в вопросы реализации национальных проектов. «И, конечно, это консолидация общества – и проекты можно реализовать, и войну выиграть», – сказал Евкуров (цитата по «РИА Новости»).

Евкуров занимал пост главы Ингушетии больше 10 лет, с 31 октября 2008 г. В сентябре прошлого года депутаты народного собрания Ингушетии почти единогласно переизбрали его. В том же месяце в республике начались волнения из-за соглашения об установлении границы с Чечней.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Российские разработчики пожаловались на закупку мэрией Москвы программ Microsoft

Ведомости
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Российские разработчики софта пожаловалась на закупку департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы офисных программ Microsoft на 99,3 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация разработчиков программных продуктов считает, что эта закупка может причинить ущерб заказчику и поставит вопрос о «нецелевом использовании бюджетных средств». Microsoft с 1 июля вносит изменения в программы корпоративного лицензирования, и те лицензии, на которые объявлена закупка, перестанут действовать.

На эту же закупку в московское управление ФАС пожаловался международный IT-кластер Нижегородской области. Его не устроило то, что ДИТ хочет установить иностранный, а не отечественный софт. ФАС признала жалобу необоснованной, потому что у заказчика были причины для закупки программ Microsoft.

С 2016 г. госорганы должны закупать отечественный софт или обосновывать закупки иностранного. По оценкам Минкомсвязи, с тех пор доля закупок отечественных программ увеличилась с 20 до 65%. При этом доля зарубежных операционных систем в федеральных органах исполнительной власти составляет 96%, а офисных пакетов – 89,7%.

Стиль жизни
Новости

Курентзис опубликовал прощальное письмо коллективу Пермского театра

Ведомости
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Дирижер Теодор Курентзис написал прощальное письмо коллективу и зрителям Пермского театра оперы и балета, в котором рассказал о непонимании со стороны властей Пермского края. Письмо опубликовано на сайте театра.

21 июня стало известно, что Курентзис уйдет с должности художественного руководителя театра, но останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми и продолжит развитие созданного им оркестра MusicAeterna.

Он написал, что хочет поблагодарить пермских зрителей, солистов театра, оркестрантов, хористов, танцоров и всех артистов, с которыми работал. «И наконец, администрацию Пермского края, потому что без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», – написал Курентзис.

По его словам, он не уверен, поняли ли зрители то, что он и его команда хотели сказать. «И я не уверен, что мы будем способны когда-нибудь объяснить им и себе, к чему эта бешеная жажда прекрасного. И власть, естественно, ничего не поняла. Естественно. Для тех, кто сведущ в истории, это очевидный факт: такова и есть функция власти – не понимать. Да и понимание на самом деле не является особой привилегией, если отсутствует чувствительность», – написал он.

По словам Курентзиса, приехав впервые в Пермь, он думал, что сможет создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. У него были планы помочь в создании консерватории. По его мнению, реализация этого плана могла бы дать стимул талантливым людям оставаться работать в Перми.

«Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие. Были такие времена. Помню, однажды депутат заявил на заседании заксобрания: Курентзис не стоит таких денег. Я его понимаю. Ибо есть люди, которые не различают понятия цены и ценности. Оба слова имеют одинаковый корень, но часто в жизни они бывают полностью противоположны по смыслу», – написал дирижер.

Курентзис стал художественным руководителем театра в Перми в 2011 г. Он заявлял в 2017 г., что покинет город, если там не построят новую сцену для театра. Губернатором Пермского края с февраля 2017 г. является Максим Решетников, который до этого занимал пост руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Пермское агентство «Местное время» ранее сообщало, что построить новую сцену театра планируют уже более 25 лет. За этот период проведено несколько архитектурных конкурсов. В 2010 г., в частности, на конкурсе победило бюро британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Это единственный проект, который Курентзис публично поддерживал. В мае этого года пермские власти объявили новый конкурс на проектирование. «Коммерсантъ» писал, что у стройки может появиться куратор – худрук петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. По данным издания, Курентзис крайне негативно оценивал привлечение Кехмана к проекту.

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