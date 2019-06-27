ЦИК не исключил отмену муниципальных выборов в Петербурге

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в северной столице. В эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение предусмотреть такой сценарий: «Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить». Речь идет о многочисленных жалобах при регистрации кандидатов на выборах в муниципальные депутаты - сокрытие фактов выборов и создание искусственных очередей.
Ранее председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что подготовка к муниципальным выборам идет «в штатном режиме», но в некоторых районах: Гагаринском, Сампсониевском, Сосновском и Звездном избирательных округах — есть нарушения.
Один из руководителей проекта «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров рассказывал «Ведомостям», что избиркомы почти прямым текстом говорят, что ЦИК им не указ, указывая на нарушения в округах Черная Речка, где избирком был закрыт в часы работы, и Ржевка, где кандидатов вытолкали силой участники искусственной очереди. Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев написал вчера в своем аккаунте в Twitter, что был избит у избиркома округа Екатерингофский: «Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому». Также в Twitter он писал о тайном голосовании в Екатерингофском избиркоме и нарушениях в Сампсониевском районе.
После проверки горизбирком подтвердил факты искусственных очередей в избиркомах и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города и заявил о том, что направил информацию о нарушениях в правохранительные органы, говорится в сообщениях ведомства.
Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, должны пройти в сентябре 2019 г.
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Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, сообщает «Интерфакс».
Суд также продлил арест его отцу, бывшему советнику гендиректора «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову и двоюродному брату, гендиректору АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслану Арашукову. Все трое будут находиться под стражей до 30 сентября.
Рауфа Арашукова, его отца и двоюродного брата задержали и арестовали в конце января. Бывшему сенатору предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Он вину не признает.
В мае Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора. Поводом стало то, что он не предоставил в срок декларацию о доходах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на этой неделе назначил нового сенатора вместо Арашукова. Представлять республику в верхней палате парламента будет Крым Казаноков, который в 2016 г. уже занимал эту должность.
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках. «Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», – отметил Зеленский в эфире телеканала «Прямой» (его слова приводит «РИА Новости»).
По словам президента, МИД Украины не предоставил ему информации о ноте, поступившей от России. «Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ», – добавил президент, заметив, что «господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины».
Зеленский выразил недоумение в связи с тем, что министр иностранных дел не посоветовался с ним при отправке ответа. «Министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента», – подчеркнул Зеленский. «Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия», – заключил он, предложив Климкину направить «ноту родителям моряков».
Вместе с тем Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков. «У нас у всех есть дети, верните детей родителям», – сказал он.
Накануне Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, заявив, что уголовный процесс в отношении украинских моряков продолжается, но Россия готова пойти навстречу. В документе МИД перечислил возможности, которые Киев по российскому законодательству может использовать, чтобы моряки были освобождены. Климкин отверг эти предложения, посчитав, что Москва таким образом пытается заставить Киев признать правомерность судебного преследования украинцев, а косвенно и оккупацию Крыма. Министр в очередной раз потребовал, чтобы Россия немедленно отпустила задержанных.
В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.
Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины
Сергей Мальгавко / ТАСС
Три корабля Военно-морских сил Украины, задержанные в территориальных водах России в Черном море, доставлены в порт Керчи. Артиллерийские катера «Никополь» (на первом плане), «Бердянск» (на втором плане) и рейдовый буксир «Яни Капу» (на третьем плане) добрались до порта «своим ходом в сопровождении», рассказал источник «Интерфакса»
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Алексей Мальгавко / РИА Новости
Суда не имеют видимых повреждений, рассказал собеседник Reuters. По его словам, около кораблей он заметил людей в форме, похожей на военно-морскую
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Сергей Мальгавко / ТАСС
Три украинских корабля были задержаны в воскресенье, 25 ноября, российскими пограничниками в Черном море. Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, они вышли из порта Одессы и направились в порт Мариуполь Азовского моря, но российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир
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Пресс-служба ФСБ России в Крыму / ТАСС
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, украинские корабли незаконно пересекли российскую границу, так как заявки на проход кораблей Украиной поданы не были
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Pavel Rebrov / REUTERS
Около полудня воскресенья проход судов через Керченский пролив был закрыт — под аркой Крымского моста выставили судно. Также Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России
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Pavel Rebrov / REUTERS
В течение воскресенья судьба украинских катеров и буксира была неясна. Вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия и сообщили об оказании медицинской помощи трем раненым украинским военным
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Pavel Rebrov / REUTERS
По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Движение гражданских судов по Керченскому проливу было открыто лишь в понедельник утром
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Облигации автодилера «Рольф» в ходе торгов на Московской бирже в четверг подешевели более чем на 15% на новостях о возбуждении уголовного дела в отношении основателя компании. Их доходность к погашению при этом выросла до 16,98%.
В 16.14 мск одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 880 руб., потеряв в цене 15,34% (номинал равен 1000 руб.). Минимальная отметка, до которой опускалась цена облигаций автодилера 27 июня, составила 864,6 руб. До появления новостей о следственных мероприятиях в «Рольфе» облигации стоили 1039,9 руб.
Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и экс-директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.
В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы. В компании говорили, что не понимают причин происходящего. Сам Петров заявил «Ведомостям», что предполагает попытку рейдерского захвата компании. Сейчас он и его семья находятся за границей и возвращаться не планируют.
«Рольф» является крупнейшим автодилером в России и принадлежит семье Петровых. Сергей Петров избирался депутатом Госдумы в 2007 и 2011 гг. Журнал Forbes оценивает его состояние в $900 млн.
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Москва будет оказывать содействие в расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе, чтобы установить реальных, а не «заранее назначенных» виновников происшедшего. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин.
Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении Boeing на Украине. Такой пункт содержится в принятой 26 июня резолюции, которая вернула российской делегации в ПАСЕ полномочия в полном объеме.
На прошлой неделе совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе, ими оказались трое россиян и один украинец. Следствие считает их причастными к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук» на позицию в Донбассе и к удару по лайнеру. В состав следственной группы входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.
МИД России назвал голословными обвинения в адрес россиян, заявив, что следствие не привело конкретных доказательств их вины. Министерство также отвергло заявление следственной группы о том, что Россия отказывается сотрудничать со следствием.
Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Российские власти утверждают, что самолет был сбит украинской ракетой. Киев обвинил в случившемся ополченцев в Донбассе. Те, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые бы позволили сбить лайнер на такой высоте.
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Сотрудники Tesla тайно проводят исследования в области разработки аккумуляторов в Калифорнии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пятерых бывших и действующих сотрудников компании.
Исследовательская группа сейчас занимается разработкой и созданием прототипов литий-ионных аккумуляторов и оборудования, которое позволит производить эти аккумуляторы в больших объемах. В прошлом месяце Tesla опубликовала вакансии инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов, отмечает телеканал.
Согласно исследованию IHS Markit, аккумулятор – это самый дорогой элемент в электромобиле. Собственное производство позволит Tesla уменьшить стоимость машин. На ежегодном собрании акционеров основатель компании Илон Маск говорил, что Tesla раньше не хватало аккумуляторов, и это ограничивало производство и продажи электромобилей.
Сейчас аккумуляторы для автомобилей Tesla производятся на заводе Gigafactory в Неваде, которым компания владеет совместно с Panasonic. Они заключили партнерское соглашение в 2014 г.
В январе Panasonic заключила соглашение с Toyota о совместном производстве автомобильных аккумуляторов. В апреле компания объявила, что замораживает инвестиции в Gigafactory. Маск обвинил Panasonic в замедлении темпов производства Model 3, поскольку предприятие работает не в полную мощность.
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Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 г., говорится в сообщении на сайте организации.
Решение основано на полученной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения минских договоренностей. Пока стороны не вернутся к диалогу, необходимому для реализации соглашений, санкции не могут быть сняты. В материале поясняется, что лидеры ЕС договорились о продлении секторальных санкций против России, а 27 июня решение было официально оформлено.
В материале указывается, что первоначально санкции были введены 31 июля 2014 г. сроком на один год в ответ на действия России, «дестабилизирующие ситуацию на Украине». Санкции были расширены в сентябре 2014 г., охватив финансовый, энергетический сектор, предприятия ОПК России и поставки продукции двойного назначения. Помимо секторальных действуют персональные санкции в связи с кризисом на Украине и особый список ограничительных мер в отношении Крыма.
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Бывший глава администрации президента России Валентин Юмашев избран в совет директоров МТС, передает ТАСС с годового собрания акционеров компании. Также в совет вошли директор, заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.
Кроме того, в совет директоров МТС были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.
Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель.
Юмашев руководил администрацией президента Бориса Ельцина в 1997–1998 гг. Сейчас он является советником президента на общественных началах. Как сообщала «Медуза», после ухода из Кремля бывший глава администрации президента был одновременно советником Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего РАО ЕЭС, миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена.
Юмашев женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2001 г. его дочь от первого брака Полина вышла замуж за миллиардера Олега Дерипаску. Юмашев являлся гарантом мирового соглашения 2012 г. между крупнейшими владельцами «Норникеля» – Дерипаской и президентом компании Владимиром Потаниным.
Основным акционером МТС является АФК «Система» – эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053%. В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС.
Бизнес
Новости
Ford уволит 20% сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства
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Американский концерн Ford уволит 12 000 сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства, говорится в сообщении компании. Это составляет около 20% всего персонала, пишет Bloomberg. Основная часть сокращений придется на Германию, Россию и Великобританию. Компания закроет шесть производств, включая три российских завода, таким образом число заводов сократится до 18.
Ford в конце марта заявил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, а также закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легкового транспорта. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял решение убыточностью производства на территории страны. Концерн списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России.
Компания сообщала, что российские сотрудники при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Сообщалось, что из 3700 сотрудников сократят более 2000 специалистов.
Уйти по соглашению сторон решили 99% высвобождаемых сотрудников, рассказал «Ведомостям» представитель Ford Sollers. До конца июня будет уволено около 1850 человек – процесс завершается на этой неделе. Еще часть людей уйдет позже: они заняты консервацией заводов. Производство на двух автомобильных заводах и заводе двигателей уже завершилось. Кому они могут быть проданы, представитель Ford Sollers затруднился сказать.
Политика
Новости
ДНР и ЛНР согласились освободить четырех украинских пленных
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Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об освобождении нескольких военнопленных.
Медведчук 27 июня на встрече с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать украинской стороне ряд удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить. «Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», – сказал Медведчук (его цитирует ТАСС).
Освобождение пленных, по словам политика, состоится в пятницу, 28 июня, в Минске. Как уточнил Пушилин, речь идет о четырех украинцах, их имена не называются.
Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником проходила в Минске. Помимо освобождения пленных на ней обсуждались реализация минских договоренностей, снятие экономической блокады и важность принятия закона об амнистии.
Кум Путина и друг России: чем известен Медведчук
Владислав Содель / Коммерсантъ
В январе украинский политик Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. После этого украинские власти начали против него расследование по статье о госизмене. Чем известен украинский «друг России» – в фотогалерее «Ведомостей»
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Reuters
Медведчук окончил юридический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко, работал адвокатом. С 1997 по 2002 г. был народным депутатом, причем с 1998 г. занял должность вице-спикера Верховной рады, а с 2000 г. – первого вице-спикера
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Alexander Natruskin / REUTERS
В 2002 г. Медведчук возглавил администрацию президента Украины Леонида Кучмы. Как рассказывал президент России Владимир Путин в 2017 г., именно тогда он познакомился с Медведчуком
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Олег Ласточкин / ТАСС
В 2004 г. Путин, а также супруга Дмитрия Медведева Светлана крестили дочь Медведчука Дарью, рассказывал Медведчук в интервью Deutsche Welle. По словам Медведчука, Путин – хороший крестный отец
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Олег Ласточкин / ТАСС
Путин называл Медведчука одним из друзей России. «Он [Медведчук] выступает за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию. Он говорит о том, что нелепо разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого», – говорил российский президент
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Владимир Родионов / ТАСС
Медведчук выступал против евромайдана на Украине. Как заявлял прокурор на суде против бывшего президента Виктора Януковича, во время событий 2013–2014 гг. Янукович 54 раза разговаривал с Медведчуком
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Sergei Chuzavkov / AP
В 2014 г. США ввели санкции против Януковича и Медведчука. Их действия американские власти назвали «угрожающими миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины»
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Константин Сазончик / ТАСС
С 2014 г. Медведчук стал выступать посредником на предварительных переговорах между ОБСЕ, Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками
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Валерий Шарифулин / ТАСС
В 2014 г. получил официальную должность специального представителя Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках трехсторонней контактной группы. Медведчук координировал обмен пленными Украины с ДНР и ЛНР. Служба безопасности Украины заявляла, что включение Медведчука в процесс обмена – вынужденный шаг, поскольку он – это гарантия выполнения договоренностей
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Пресс-служба президента России
Медведчук участвовал и в процессе возвращения на Украину военнослужащей Надежды Савченко, обвиненной в России в пособничестве в убийстве сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Как рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, жена Корнелюка и сестра Волошина встретились с Медведчуком, а потом попросили российского президента помиловать Савченко
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Украинское Фото / PhotoXPress
В 2016 г. активисты разгромили в годовщину майдана офис Медведчука
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Пресс-служба президента России
В 2017 г. в подмосковной Истре Медведчук попросил Путина поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Путин пообещал сделать все, что от него зависит, после чего состоялся крупнейший обмен пленными за все время конфликта на востоке Украины
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facebook.com / v.v.medvedcuk/
В 2018 г. Медведчук после перерыва вернулся в украинскую политику. Он вступил в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую называют частью «пророссийского фланга»
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Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова. Об этом он рассказал Forbes.
По его информации, следственные действия связаны с подозрениями в выводе средств за рубеж в 2014 г. «Неожиданностью для меня не стало – это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», – рассказал Петров. Сам он и члены его семьи сейчас находятся за границей.
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.
Обыски проводятся по уголовному делу о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в СК Москвы. В материалах дела говорится, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж. Собеседник издания заявил, что речь идет о «громадных суммах».
Политика
Новости
Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море
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Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Показатели здоровья у животных хорошие, отмечается в сообщении. На них были размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.
Следующую группу косаток и белух планируется выпустить после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.
В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Всех животных планируется выпустить в море в июле-августе 2019 г.