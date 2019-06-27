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ЦИК не исключил отмену муниципальных выборов в Петербурге

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в северной столице. В эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение предусмотреть такой сценарий: «Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить». Речь идет о многочисленных жалобах при регистрации кандидатов на выборах в муниципальные депутаты - сокрытие фактов выборов и создание искусственных очередей.

Ранее председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко заявил, что подготовка к муниципальным выборам идет «в штатном режиме», но в некоторых районах: Гагаринском, Сампсониевском, Сосновском и Звездном избирательных округах — есть нарушения.

Один из руководителей проекта «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров рассказывал «Ведомостям», что избиркомы почти прямым текстом говорят, что ЦИК им не указ, указывая на нарушения в округах Черная Речка, где избирком был закрыт в часы работы, и Ржевка, где кандидатов вытолкали силой участники искусственной очереди. Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев написал вчера в своем аккаунте в Twitter, что был избит у избиркома округа Екатерингофский: «Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому». Также в Twitter он писал о тайном голосовании в Екатерингофском избиркоме и нарушениях в Сампсониевском районе.

После проверки горизбирком подтвердил факты искусственных очередей в избиркомах и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города и заявил о том, что направил информацию о нарушениях в правохранительные органы, говорится в сообщениях ведомства.

Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, должны пройти в сентябре 2019 г.