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МАК назвал причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о причинах крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Из документа следует, что катастрофа произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты. «Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», – говорится в отчете.

Как выяснил МАК, пилоты перед вылетом не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего при наборе высоты произошло их обледенение. В итоге экипаж получал заниженные данные о скорости самолета. Чтобы разогнаться, пилоты в условиях плохой видимости начали снижение (при том, что скорость на самом деле была высокой), самолет вошел в пике и врезался в землю.

В заключении МАК отмечается, что пилоты поспешили при подготовке к полету: из-за позднего прибытия воздушного судна они пытались нагнать время. В результате они не проверили, включен ли обогрев датчиков. Также в качестве вероятных факторов, приведших к катастрофе, комитет назвал низкую культуру безопасности полетов в «Саратовских авиалиниях» и неготовность экипажа к аварийной ситуации.

Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 г. через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После этой катастрофы Росавиация провела проверку «Саратовских авиалиний» и выявила ряд существенных нарушений. Авиакомпания с 31 мая прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»