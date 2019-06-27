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Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере в отношении бывшего главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович, передает «РИА Новости». Ранее Петрозаводский городской суд оправдал их и инструктора Павла Ильина.

Апелляционные жалобы на приговор подали потерпевшие и прокуратура Карелии. Ведомство пришло к выводу, что решение суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела и вынесено с «нарушениями уголовно-процессуального закона, а также неправильным применением Уголовного кодекса».

В июне 2016 г. 47 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» и четыре инструктора на лодках попали в шторм на Сямозере в Карелии. Две лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и халатности (ст. 293 УК). Бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 г. колонии. Фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку, приговорили к трем годам колонии-поселения. Инструктор Валерий Круподерщиков был осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.