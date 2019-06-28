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Туск в ответ на слова Путина о либерализме назвал устаревшим авторитаризм

Авторитаризм и культ личности устарели, несмотря на то, что они могут казаться эффективными. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в преддверии саммита «большой двадцатки» (G20), комментируя высказывание российского президента Владимира Путина в интервью Financial Times (FT) о том, что либеральная идея устарела.

«Я должен сказать, что я категорически не согласен с соображением о том, что либерализм устарел. Мы как европейцы должны твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию. Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права и права человека. Для нас, жителей Европы, эти ценности будут оставаться важными и яркими. Я считаю устаревшими авторитаризм, культ личности, правление олигархов. Даже несмотря на то, что они могут казаться эффективными», — подчеркнул Туск. Он отметил,что прочитал интервью Путина целиком.

В интервью, которое Путин дал FT в преддверии саммита G20 и которое было опубликовано 27 июня, он заявил, что «либеральная идея устарела». «Она вошла в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики. «Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», – заявил Путин.