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Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней

Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта. Из терминала В осуществляются внутренние рейсы.

В частности, затоплен участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Проезд автомобилей к терминалу В затруднен. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что движение по этим улицам парализовано.

«Шереметьево» рекомендует пассажирам добираться до аэропорта на «Аэроэкспрессе», а до самого терминала – с помощью поездов, которые курсируют между станциями «Шереметьево 2» (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией «Шереметьево 1» (терминал В). Проезд бесплатный, время в пути – 4 мин, говорится в сообщении аэропорта.

По данным центра погоды «Фобос», за прошедшие сутки в столице выпало свыше 20% месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что дождливая погода в столичном регионе сохранится и в выходные.