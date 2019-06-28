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Мэй ответила Путину на предложение о восстановлении отношений с Великобританией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны России. Об этом она беседовала на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, передает The Guardian. Эта встреча стала первой после отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.

Вчера, 27 июня, другая британская газета Financial Times (FT) опубликовала интервью с Путиным, в котором президент России выразил уверенность в том, что между двумя странами возможно «полноформатное восстановление межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом».

«Пока мы видим иную активность России по всему миру: использование дезинформации, кибератаки, а должны видеть, как Россия отказывается от этой деятельности», – цитирует Мэй The Guardian. По словам неназванного представителя администрации британского премьера, c которым побеседовала газета, Мэй также заявила Путину, что Великобритания продолжит безоговорочно защищать либеральную демократию, права человека и равенство всех групп, включая представителей меньшинств, и напомнила позицию Великобритании по Украине и делу Скрипалей.

В интервью FT Путин заявил, что «либеральная идея» «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма. Он заявил о конце эпохи либерализма, поскольку он противоречит интересам большинства населения. Также Путин в интервью FT отрицал обвинения в причастности России к отравлению Скрипалей: Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса.

В начале июня из-за разногласий с британским парламентом об условиях Brexit Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании, она также перестанет быть лидером консервативной партии. Сейчас Мэй исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России