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Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа на G20

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время переговоров на саммите G20 обсуждали ситуацию в Сирии, Турции, а также вопросы разоружения, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», – перечислил темы разговора Песков.

По его словам, лидеры двух стран договорились продолжить обсуждение международных проблем в более конкретном ключе по линии соответствующих ведомств – российского МИДа и госдепартамента, а также министерств финансов. Путин и Трамп также затронули тему торгово-экономических отношений и договорились проверить, какие факторы мешают сотрудничеству в данном направлении.

Всего беседа президентов длилась около полутора часов. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Трамп поручил сотрудникам своей администрации работать с российскими коллегами по вопросам, которые поднимал Путин. Саму встречу Лавров назвал конструктивной. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин пригласил Трампа приехать в Россию 9 мая 2020 г. на празднование 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

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