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Прокуратура потребовала завести дело на полицейских из-за отравителя в Москве

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за халатности полицейских столичного отдела МВД по Басманному району в связи с расследованием дела «московского отравителя», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой. По ее мнению, речь идет о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений. Нефедова отметила, что нападения на граждан были схожими, с одним и тем же отравляющим веществом. «Ненадлежащее исполнение обязанностей... позволило теперь уже арестованному мужчине продолжить совершать преступления», – добавила она.

Как отметила Нефедова, прокурор Центрального административного округа Москвы уже вынес постановление о направлении материалов проверки в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании полицейских, допустивших халатность. В прокуратуре считают, что информация об «отравителе» у полиции появилась еще 8 июня, после проверки нескольких заявлений о хищений имущества. Установить приметы нападавшего следствию удалось после отработки информации из медицинского учреждения об отравлении мужчины и девушки.

Подозреваемого задержали и доставили в ОМВД по Басманному району. Полицейские обнаружили у него несколько мобильных телефонов, очков, часы, личные документы потерпевших, банковские карты на их имена, рассказала Нефедова. Несмотря на причастность подозреваемого к нападениям, полицейские отпустили его домой. После этого он совершил еще несколько тяжких преступлений, пояснила она.

Таганский суд Москвы 26 июня арестовал на два месяца уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в кражах у отравленных граждан в районе Хохловской площади в Москве. Против мужчины возбуждено несколько уголовных дел – о краже, грабеже и разбое (ст. 158, 161, 162 УК). По информации МВД, подозреваемый перед грабежом предположительно подсыпал потерпевшим сильнодействующие вещества – феназепам, клозапин и трамадол.