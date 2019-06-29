Трамп пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая

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Путин объяснил свое отношение к либерализму и ЛГБТ

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке разъяснил свою позицию по поводу либеральной идеи и обозначил отношение к ЛГБТ-сообществу.

Накануне саммита Путин дал интервью Financial Times, в котором заявил, что либеральная идея устарела. На это ему ответил председатель Европейского совета Дональд Туск, который заявил, что устарели авторитаризм и культ личности, несмотря на то что они могут казаться эффективными. В том же интервью Путин заявил, что ничего не имеет против геев, но ему многие вещи кажутся избыточными. На это отреагировал британский музыкант и певец Элтон Джон. Он обвинил Путина в лицемерии, поскольку российские прокатчики подвергли цензуре фильм «Рокетмен», посвященный описанию жизни артиста. Они удалили все упоминания о том, что Элтон Джон состоит в браке с мужчиной и воспитывает с ним двоих сыновей.

Путин выразил удивление, что обычное «проходное» интервью вызвало такой резонанс. Он отметил, что некоторые лидеры стран обсуждали с ним поднятые в интервью темы. Путин отметил, что либеральная идея многогранна и в целом привлекательна, но включает в себя определенное отношение к экономике и вопросам миграции, с которыми президент не согласен. В качестве примера он привел информацию о том, что в некоторых европейских странах девочкам запрещают надевать юбки в школу в целях безопасности. Как это связано с мигрантами, президент не уточнил. «Люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры, почему нужно доводить до такого состояния?» – сказал он. «Есть явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что эта либеральная идея – она начинает поедать сама себя», – добавил Путин.

Президент также назвал Элтона Джона гениальным музыкантом, который заблуждается в своей оценке ситуации вокруг прав геев в России. «У нас очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное и абсолютно непредвзятое», – заявил он и подчеркнул, что запрет на пропаганду гомосексуализма направлен только на защиту интересов несовершеннолетних. «Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое», – заявил президент. Он сказал, что ЛГБТ-сообщество довольно агрессивно навязывает свою точку зрения большинству, что не является правильным подходом. «Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Надо уважать всех», – сказал Путин.