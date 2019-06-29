Путин поручил возобновить консультации с США по продлению СНВ-3
Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову возобновить консультации по продлению СНВ-3. Аналогичное поручение Трамп дал госсекретарю Майку Помпео.
«Приведут ли эти консультации к продлению СНВ-3, я пока не знаю», – заявил Путин. Он отметил, что обсуждал с Трампом ситуацию с задержанием украинских моряков в Керченском проливе, которая стала причиной отмены встречи в прошлый раз. «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – добавил Путин. Он пояснил, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства.
Также Путин отметил, что зафиксировал интерес американского бизнеса к улучшению торговых связей с Россией.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок которого истекает в 2020 г., предусматривает взаимное сокращение ядерного оружия Россией и США. Ранее Путин говорил, что мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе.