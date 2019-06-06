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Путин предсказал мировую катастрофу в случае продолжения гонки вооружений

Мир должен осознать ответственность за гонку ядерных вооружений и другие угрозы, которые могут привести к глобальной катастрофе, об этом он заявил на встрече с руководителями зарубежных информационных агентств на ПМЭФ-2019. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем. Какие угрозы и опасности нас поджидают, если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки», – предупредил президент.

По словам Путина, к переговорам надо привлечь руководство всех стран, обладающих ядерным оружием, иначе в 2021 г. исчезнут последние инструменты, ограничивающие гонку вооружений. Допустимым может стать даже размещение оружия в космосе. Он добавил, что Россия не отказывается продлевать договор по СНВ-3. «Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», – сказал Путин.

При этом российский лидер сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом вселил в него оптимизм – Трамп также озабочен большими расходами стран на вооружение. «Эти деньги можно было бы направить на другие цели», – добавил Путин.