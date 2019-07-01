Политика

Новости

Медведев рассказал о дефиците доверия к «Единой России»

Премьер Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия» под названием «Единая Россия» — курс на перемены» в преддверии партиной конференции, которая откроется через три дня. Несмотря на то, что партия сделала немало, чутвствуется дефицит доверия к ней, констатировал он.

В статье председатель правительства указал на то, что в эпоху цифровизации, хотя все больше людей и получают возможность высказать свою точку зрения, политические партии по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться, добавил он: «Для нас это особенно важно, учитывая уровень задач, которые мы сейчас ставим перед собой. Имею в виду национальные цели развития».

По словам Медведева, с момента создания партии сделано не мало. Депутаты «Единой России», в частности, представлены на всех уровнях — от поселкового совета до Федерального собрания, представители партии в исполнительной власти «тоже есть результаты», отметил он. «Но при этом, — пролдолжил премьер, — мы чувствуем определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно». Он привел в пример региональные выборы в сентябре 2018 г.: там, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей, была убедительная победа «Единой России».

Главной проблемой премьер назвал то, как партия общается с людьми: «Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать». В этой связи, подчеркнул он, «Единая Россия» работает над своим обновлением.

Медведев перечислил четыре важных темы для «Единой России». Помимо нацпроектов, выстраивания диалога партийных структур с людьми и защиты прав граждан, он обратил внимание на необходимость «инструментов контроля за деятельностью партии». «У нас в «Единой России» есть немало профессиональных политиков, которых я лично знаю и уважаю за их трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — подчеркнул премьер.

В связи с последним пунктов он указал на необходимость «учиться общаться и сотрудничать» со средствами массовой информации. Будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями, отметил премьер. «Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», — заключил Медведев.