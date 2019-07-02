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США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства. Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности. Приложение к заявлению содержит несколько десятков наименований товара.

В том числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков. В заявлении указано, новый перечень дополняет первоначальный список, который ведомство составило в апреле. Тогда оно выступило с инициативой ввести пошлины на европейские товары на $21 млрд.

Целью введения пошлин, согласно документу, может стать защита интересов США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Этот спор с Евросоюзом длится с 2004 г. и касается субсидирования Евросоюзом производства самолетов гражданской авиации.

Апелляционный орган ВТО в 2018 г. подтвердил принятое в 2016 г. решение о том, что Евросоюз и четыре входящих в него государства — Франция, Германия, Испания и Великобритания — незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus.