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Куратора отношений с Украиной в МИДе выдвинут в Совет Федерации

Ведомости
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Замминистра иностранных дел Григорий Карасин, который курирует в МИДе отношения с Украиной, выдвинут в Совет Федерации от Сахалина, рассказали «Ведомостям» в администрации региона. Также о кандидатуре Карасина в Совфед написал у себя в телеграм-канале врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Первым на это обратил внимание РБК.

По словам Лимаренко, в составе команды региона должен быть тот, кто сможет защищать интересы жителей Сахалина и Курил не только на федеральном уровне, но и на международном. «Уверен, его работа в интересах Сахалинской области станет важным знаком для соседей и подчеркнет: территориальная целостность наших островов незыблема. Поэтому я пригласил его в состав «сенаторской тройки» – троих кандидатов на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Сахалинской области. Кандидатуры еще двух претендентов на пост сенатора от региона представлю вам в ближайшее время», – пообещал Лимаренко.

Карасин занимает должность замминистра иностранных дел с 2005 г. До этого он в 2000–2005 гг. был чрезвычайным и полномочным послом России в Великобритании, в 1996–2000 гг. также был заместителем министра иностранных дел. Карасину 69 лет. По закону «О государственной службе» в 70 лет истекает срок предельного пребывания на государственной гражданской службе. Для того чтобы быть выдвинутым в Совфед от региона, кандидат должен соответствовать «цензу оседлости»: до выдвижения кандидат должен прожить в регионе пять лет или 20 лет по совокупности. Однако в 2014 г. для дипломатов, находящихся в ранге чрезвычайного и полномочного посла, ценз оседлости был отменен.

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Политика
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Число погибших при наводнении в Иркутской области выросло до 18 человек

Ведомости
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Ранее сообщалось о 14 погибших.

В пресс-службе уточнили, что число погибших может увеличиться, поскольку сейчас идет разбор разрушенных домов. Тела жертв стихии находили в Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее прокуратура Иркутской области сообщила, что в одном из районов региона не было системы оповещения населения о ЧС. Речь идет о Тайшетском районе, который больше всего пострадал от стихии. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Политика
Новости

Медведев допустил введение уголовного наказания за срыв госзакупок по нацпроектам

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости ввести административную и, возможно, уголовную ответственность за умышленный срыв госзакупок по нацпроектом. Об этом он сказал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС.

Проблема манипулирования торгами сохраняется, заявил Медведев. Некоторые участники, которые изначально не планируют заключать контракты, специально проваливают конкурс, чтобы заставить проводить его повторно. Это приводит к нарушению сроков заключения договоров и неисполнению обязательств.

При этом, по словам премьера, доказать, что торги были сорваны умышленно, будет не очень просто. Но это уже вопрос правоохранительных органов и суда, добавил он.

Ранее Росфинмониторинг предложил ввести маркировку госконтрактов, которые реализуются в рамках национальных проектов. Ведомство считает, что это позволит ему лучше отслеживать, на какие цели были направлены средства федерального бюджета, и контролировать их правильное использование.

Экономика
Новости

Счетная палата: в бюджет может не поступить почти 79 млрд рублей дивидендов госкомпаний

Ведомости
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Счетная палата пришла к заключению, что в 2019 г. российский бюджет может недополучить 78,5 млрд руб. дивидендов от госкомпаний, передает ТАСС. Такие риски могут быть спровоцированы тем, что ряд компаний в 2018 г. выплатили промежуточные дивиденды, объяснили в ведомстве.

В 2019 г. Минфин рассчитывает получить от госкомпаний всего около 590 млрд руб. в виде дивидендов, а к 2021 г. довести эти поступления до 675 млрд. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее предупреждал, что государство в 2019 г. может не добиться этих целей и получить на 70% меньше запланированного.

Правительство с 2016 г. добивается, чтобы госкомпании выплачивали дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2017 г. эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Однако официального распоряжения правительства по этому вопросу нет, в документе значится прежний минимум в 25%.

На практике инфраструктурные компании могут при распределении прибыли учитывать свои инвестиционные программы, а компании оборонно-промышленного комплекса – делать поправку на налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения, основанием снизить выплаты по дивидендам могут стать и санкции, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник.

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Политика
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ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Около 89% москвичей не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Согласно результатам опроса темой выборов в Мосгордуму интересуются 11% опрошенных. 28% респондентов обратили внимание на начало сбора подписей на улицах Москвы в поддержку кого-либо из кандидатов. «Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29% участника опроса), за представителя парламентской партии – около 18% участников опроса, за оппозиционного внесистемного кандидата по своему округу – 6%», – отмечает ВЦИОМ.

По данным опроса, 44% опрошенных готовы прийти на избирательные участки в день голосования, из них 28% сообщили, что точно придут, 16% участников опроса – скорее всего придут, но не уверены в этом, и 29% москвичей еще не определились, стоит ли участвовать в голосовании. При этом большинство избирателей (63%) не знают, за кого будут голосовать, конкретного кандидата выбрали только 8% участников опроса. Еще 12% респондентов выбирают между несколькими кандидатами.

Опрос проводился по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня. В нем приняли участие 1200 москвичей старше 18 лет.

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Финансы
Новости

Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный»

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении агентства. В том числе был отозван депозитный рейтинг банка, находившийся на уровне Caa1. Свое решение Moody's объяснило собственными деловыми соображениями.

В пресс-службе банка «Ведомостям» заявили, что банк еще в марте отказался от рейтинга Moody's, «поскольку считает действие рейтингового агентства субъективным и предвзятым и в текущей ситуации не видит перспектив дальнейшего сотрудничества». У банка не наблюдается оттока депозитов, соблюдается достаточная ликвидность, а представленные агентству данные не дают повода к пересмотру рейтинга, подчеркнули в пресс-службе.

Moody's приняло решение об отзыве рейтингов на фоне спора между основными акционерами «Восточного». У банка две группы акционеров – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2% банка) и фонд Baring Vostok (через кипрскую структуру Evison владеет 52% акций «Восточного»). Причиной спора стал опцион почти на 10% банка, который Baring Vostok не стал исполнять. Фонд объяснил свое решение нарушениями условий соглашения со стороны «Финвижн». Компания Аветисяна в свою очередь обратилась в суд. В середине июня Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok исполнить опцион. 18 июня опцион был исполнен. В рамках другого процесса «Финвижн» добилась судебного запрета для «Восточного» предпринимать любые действия по проведению допэмиссии на 5 млрд руб., которая была согласована с ЦБ еще в прошлом году.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 г. Банк «Восточный» по итогам I квартала 2018 г. занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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Стиль жизни
Новости

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Ведомости
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Международная федерация студенческого спорта (FISU) решила провести летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге, сообщается на информационном портале Свердловской области.

Екатеринбург был единственным претендентом на организацию Универсиады в 2023 г. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство спорта. Часть из них были построены к чемпионату мира по футболу 2018 г.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что перед соревнованиями в городе нужно построить еще несколько спортивных объектов, в том числе Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион и дополнительные теннисные корты. Кроме того, по словам губернатора, необходимо выстроить грамотную логистику и обеспечить работу транспорта.

Ранее Россия уже была организатором Универсиады в 2013 г. Тогда соревнования проходили в Казани. В 2019 г. в Красноярске прошла зимняя Универсиада.

Политика
Новости

Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение в суде

Ведомости
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Прокуроры предъявили окончательное обвинение по делу о тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» руководителю службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрею Бурсину, чье дело рассматривает Заводской районный суд Кемерова. Его обвинили в халатности, которая повлекла за собой смерть 60 человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), передает корреспондент ТАСС из зала суда. Бурсин не узнал у осведомленных лиц о том, есть ли люди в помещении, не дал указания об их спасении, заключили прокуроры.

Бурсин свою вину не признал и заявил, что обвинение ему не понятно, отмечает ТАСС.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

Дело Бурсина поступило в Заводской суд Кемерова в июне 2019 г. Месяцем раньше туда же попало еще одно дело о пожаре в «Зимней вишне», в котором фигурируют семь человек. Это гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова. Сегодня, 2 июля, суд объединил оба дела в единое производство.

Другим фигурантам дела уже предъявлены обвинения. В частности, Богданову, Соболева и Судденок обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и в нарушении требований безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин проходят только по 219-й статье, Антюшин – только по 238-й. Генин обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Политика
Новости

Представитель красноярского губернатора объяснила его слова о пострадавших от паводка

Ведомости
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Вызвавшие резонанс слова губернатора Красноярского края Александра Усса в ответ на жалобу жительницы Канска, где произошло наводнение, вырваны из контекста, написала на своей странице в Facebook начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева.

Ранее издание «НГС 24» опубликовало видео встречи Усса с жителями Канска. Одна из жительниц спросила его, видел ли он дорогу, отметив, что они будут отрезаны от внешнего мира, если ее размоет. Губернатор ответил ей: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» Потом он добавил, что дорогу восстановят, если ее размоет.

Уляшева написала, что «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором». По ее мнению, неважно, как именно он ответил местной жительнице, а важно то, что Усс приехал к пострадавшим.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы. Ситуация в Канске тяжелая, но люди ждут помощи, а не истерику, сказал он «РИА Новости».

Политика
Новости

Прокуроры не нашли систем оповещения о ЧС в пострадавшем районе Иркутской области

Ведомости
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Прокуратура Иркутской области, в которой объявлен режим чрезвычайной ситуации, обнаружила, что в одном из районов региона не было системы оповещения населения о ЧС, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о Тайшетском районе, который больше всего пострадал от паводка.

В результате паводка в конце июня в Иркутской области шесть районов оказались затоплены, число жертв уточняется, известно о 12 погибших и девяти пропавших без вести – и сотнях пострадавших. Под воду ушли 83 населенных пункта, на затопленной территории живет 32 777 человек, эвакуировано 2200.

По версии прокуратуры, администрация Тайшетского района не отреагировала должным образом на информацию, которую получила от глав Рождественского, Зареченского и Шиткинского муниципальных образований о повышении уровня воды в реках. Администрация не информировала население об угрозе, правилах поведения и способах защиты, не организовала эвакуационных мероприятий. Это произошло потому, что комплексной системы оповещения в районе нет. Таким образом, администрация нарушила 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 1522-й указ президента от 2012 г. «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Администрации района вынесено представление об устранении нарушений.

Это не первый случай, когда при ЧС не сработали системы оповещения населения. В 2012 г. паводок затопил тысячи домов в Геленджике, Крымске и Новороссийске, в ряде поселков Краснодарского края. По официальным данным, во время разгула стихии погибло около 170 человек. Крымск пострадал больше всего – там погибло 153 человека. Всего пострадавшими были признаны 35 000 человек. Свидетельские показания почти 2000 человек говорили о том, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, заявил тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Оповещение из огромного количества жителей города получили 52 человека, отметил он.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Экономика
Новости

Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда в России

Ведомости
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Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета. Всего обсуждалось две методики: одну из них предложило ранее Минэкономразвития, другую – сам Росстат. Обе они не позволяют точно оценить один из ключевых показателей экономики – производительность труда, считают в Росстате.

Согласно майским указам президента Владимира Путина, производительность труда в базовых несырьевых отраслях (к ним отнесли обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, оптовую и розничную торговлю, транспорт) должна расти на 5% в год. Однако оперативно отследить рост оказалось проблематично.

Первая проблема – существенное отличие в показателях производительности труда у разных регионов из-за того, что доля базовых несырьевых отраслей в них различается. Вторая – учет производительности труда в торговле включает в себя торговлю сырьем, и ведомства пока не определились, стоит ли учитывать ее. В-третьих, предприятия, вынужденные сдавать статистическую отчетность до бухгалтерской, постоянно правят свои показатели. По данным замруководителя Росстата Ирины Масаковой, правки вносят до 70% предприятий России, их масштаб, по ее мнению, носит «катастрофический» характер.

Еще одной проблемой для подсчета является передача части задач предприятиями на аутсорсинг, что изменяет статистические показатели производства и трудовых затрат для конкретной компании. Для таких случаев нужна дополнительная отчетность, но на предприятиях ее не ведут. Наконец, компании часто объединяются в группы, которые не оформлены юридически и работают по своим внутренним правилам, устанавливая общее ценообразование и политику использования труда и капитала.

Бизнес
Новости

«Уральские авиалинии» возобновили полеты из Екатеринбурга в Прагу

Ведомости
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Ранее перевозчик заявил, что со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского из-за решения авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в страну. Запланированные на вторник рейсы «Уральских авиалиний» были задержаны на неопределенный срок.

Часть полетов из Москвы в Прагу по этой же причине отменил «Аэрофлот». «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причина, по которой Чехия аннулировала разрешения на полеты российским компаниям, официально не называлась. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Чехию не устроили условия транссибирских маршрутов для ее национального перевозчика.

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