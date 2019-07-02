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Куратора отношений с Украиной в МИДе выдвинут в Совет Федерации

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин, который курирует в МИДе отношения с Украиной, выдвинут в Совет Федерации от Сахалина, рассказали «Ведомостям» в администрации региона. Также о кандидатуре Карасина в Совфед написал у себя в телеграм-канале врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Первым на это обратил внимание РБК.

По словам Лимаренко, в составе команды региона должен быть тот, кто сможет защищать интересы жителей Сахалина и Курил не только на федеральном уровне, но и на международном. «Уверен, его работа в интересах Сахалинской области станет важным знаком для соседей и подчеркнет: территориальная целостность наших островов незыблема. Поэтому я пригласил его в состав «сенаторской тройки» – троих кандидатов на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Сахалинской области. Кандидатуры еще двух претендентов на пост сенатора от региона представлю вам в ближайшее время», – пообещал Лимаренко.

Карасин занимает должность замминистра иностранных дел с 2005 г. До этого он в 2000–2005 гг. был чрезвычайным и полномочным послом России в Великобритании, в 1996–2000 гг. также был заместителем министра иностранных дел. Карасину 69 лет. По закону «О государственной службе» в 70 лет истекает срок предельного пребывания на государственной гражданской службе. Для того чтобы быть выдвинутым в Совфед от региона, кандидат должен соответствовать «цензу оседлости»: до выдвижения кандидат должен прожить в регионе пять лет или 20 лет по совокупности. Однако в 2014 г. для дипломатов, находящихся в ранге чрезвычайного и полномочного посла, ценз оседлости был отменен.