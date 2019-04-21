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МИД России прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

Экзитполы показывают, что граждане Украины проголосовали за перемены, и теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей, заявил «РИА Новости» статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. По его мнению, население Украины высказалось за изменения как во внешней, так и во внутренней политике.

Представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что появление нового президента – шанс для Украины осуществить перезагрузку, основанную на консолидации народа на общенациональной повестке.

Это первая реакция российских властей на предварительные результаты второго тура выборов президента на Украине. По данным украинского «Национального экзитпола», победу во втором туре выборов президента Украины одержал шоумен Владимир Зеленский, который набирает более 73%. Его соперник – действующий президент Петр Порошенко – набирает 25,3%.