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Дерипаска рассказал об обсуждении с ФБР вмешательства России в выборы в США

Ведомости
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Миллиардер Олег Дерипаска рассказал в интервью Hill TV, что в сентябре 2016 г. беседовал с тремя сотрудниками ФБР о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. В частности, сотрудники спецслужб спрашивали Дерипаску, сотрудничает ли экс-руководитель штаба Дональда Трампа Пол Манафорт с Россией.

«Я сказал им прямо: "Я просто не верю, что он будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет. Он работает там, он консультирует всю политическую элиту, и они им довольны. Зачем ему сотрудничать с Россией?", — отметил Дерипаска.

Он сообщил агентам ФБР, что вообще сомневается в том, что штаб Трампа мог вступить в сговор с российской стороной. Он добавил, что никогда не общался с Манафортом близко, поэтому ничего не мог о нем сказать сотрудникам ФБР.

Дерипаска также посетовал, что отношения между США и Россией зашли в тупик, из которого будет сложно найти выход.

«Если вы посмотрите на реальность, то разве сейчас более безопасно, чем в начале 90-х годов, для России и США, для русских и для американцев? Нет, мы в тупике, о котором и подумать нельзя было во времена перестройки», — отметил Дерипаска.

Дерипаска, чье состояние оценивается Forbes в $3,6 млрд, подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США. Он требует отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Ему запрещен въезд в США. Под санкции одновременно с Дерипаской попали восемь его активов. В январе 2019 г. ограничения против трех компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – благодаря достигнутому соглашению с минфином США были отменены. Но остальные компании и сам Дерипаска остались под санкциями.

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.

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Политика
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Более 3400 домов остаются затопленными в Иркутской области

Ведомости
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За прошедшие сутки вода ушла из 11 поселений в Иркутской области, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на в пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

В МЧС отметили, что подтопленными остаются 31 населенный пункт в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Затоплены 3 426 домов, в них проживает более 8000 человек. Кроме того, разрушено 12 мостов, 10 участков дорог остаются затопленными.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за всю более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее также сообщалось, что число погибших в результате паводка увеличилось до 18 человек. По  информации МЧС, по состоянию на утро 3 июля, пять человек из числа  считавшихся пропавшими без вести найдены живыми. Поиски еще восьми человек продолжаются.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Политика
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Зеленский заявил об отсутствии у России желания урегулировать конфликт в Донбассе

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует «доброй воли» для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского по итогам его встречи со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Торонто. 

По мнению Зеленского, Киев демонстрирует готовность решать конфликт дипломатическим путем, свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, а также шаги в направлении активизации «нормандского формата».

Зеленский также поблагодарил Волкера за то, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщил, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», говорил представитель Кремля.

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Политика
Новости

Авиаудар нанесен по центру размещения мигрантов в Ливии

Ведомости
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Около 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру размещения беженцев в пригороде Триполи, столицы Ливии. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, также около 80 человек получили ранения, в основном это мигранты. Информацию о нанесении авиаудара и количестве пострадавших также подтвердил РИА новости представитель медицинской службы города Малик аль-Мурсит.

Ливийская национальная армия (ЛНА) 1 июля заявляла, что начнет бомбардировки с воздуха целей в Триполи после неудавшейся попытки захвата столицы. После убийства в 2011 г. ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране фактически действуют два центра власти. На востоке работает парламент, сформированы вооруженные силы — ЛНА. На западе действует правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанное ООН.

В Ливии концентрируются мигранты из Африки и стран Ближнего Востока с целью добраться по морю до побережья Италии.

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Бизнес
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Основатель «Рольфа» оспорит оценку сделки, ставшую причиной уголовного дела

Ведомости
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Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров пообещал оспорить в суде оценку сделки с акциями «Рольф эстейт» 2014 г., которую провела ФСБ. Об этом он сообщил в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь». Оценка этой сделки легла в основу уголовного дела, фигурантом которого стал Петров. По его словам, ФСБ оценила акции компании «Рольф-Эстейт» в 200 млн руб., а не в 4 млрд руб., за которые эти акции купил «Рольф».

В дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге 27 июня прошли обыски. Позже СКР сообщил, что против основателя «Рольфа» Петрова заведено уголовное дело. Его обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. через сделку, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, стоимость акций была умышленно завышена. «Рольф» утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест. Кроме Кайро и Петрова по делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия. Президента России Владимира Путина на саммите в Осаке спросили, в курсе ли он претензий правоохранителей к Петрову. Он пообещал, разобраться в причинах преследования предпринимателя. 

Петров подчеркнул, что в момент совершения сделки представители закона ни разу не сомневались в законности купли-продажи акций. «Ни регулятор, ни аудиторы, ни налоговая инспекция тогда не предъявляли нам претензий», — заявил он.

Петров также рассказал, что ему известны несколько фамилий людей, которые могут быть причастны к его преследованию, но называть имена пока рано. Он также не исключил, что уголовное дело стало предупреждением для тех, кто из бизнеса приходит в политику. Предприниматель также не исключил, что преследование может быть связано с его поддержкой оппозиционера Алексея Навального.

«Я когда-то действительно помогал (Алексею Навальному), потому что он боролся с коррупцией. И мне казалось, что это самая большая угроза, какая может быть для государства, поэтому надо помогать всем, кто борется...Наверное, этого нельзя было делать, как потом мне объяснили...Возможно, это стало причиной», — отметил Петров.

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Бизнес
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Минпромторг заключил инвестконтракты с автопроизводителями на 100 млрд рублей

Ведомости
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Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты сразу с шестью автопроизводителями. В этом списке — Volkswagen Group, «Джи Эм АвтоВАЗ», «Автотор» (с привлечением BMW), контролируемый группой PSA завод «ПСМА Рус», Toyota и Volvo Trucks. Об этом через представителя сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Подписанные контракты помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем, перечисляет Мантуров.

«Реализация проектов предполагает поставки продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории России, — говорит он. — В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд руб.».

Российские власти поэтапно ужесточают требования по локализации автомобилей для доступа к мерам господдержки. Раньше для этого нужно было иметь соглашения о промсборке, теперь – специальные инвестконтракты (формально они гарантируют только стабильные налоговые условия). В автопроме такие контракты заключили все основные производители машин. Самый большой размер заявленных инвестиций — 70 млрд руб. — у контракта, подписанного с «АвтоВАЗом» с привлечением его партнеров по альянсу: Renault, Nissan и Mitsubishi.

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Политика
Новости

Канадский премьер пообещал начать поставки оружия на Украину

Ведомости
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Канада включила Украину в список государств, которым Оттава может поставлять оружие, заявил в эфире канадского телеканала CBC премьер Джастин Трюдо по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трюдо заявил, что Канада продолжит сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать, что она получает необходимую ейподдержку, как от канадских военных инструкторов, так и посредством поставок необходимого оборудования. В своем Twitter Трюдо написал, что Канада поддерживает украинский народ и будут защищать суверенитет Украины. 

Трюдо также отметил, что Канада продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, он указал, что украинские моряки, которые были задержаны российскими пограничниками в керченском проливе в прошлом году, продолжают находиться в заключении. Это серьезно беспокоит руководство Канады, добавил Трюдо.

Ситуацию с задержанием моряков обсуждали на саммите в Осаке президенты России и США, об этом сообщал Владимир Путин: «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – отмечал Путин. Он уточнял, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства. Три корабля Военно-морских сил Украины в ноябре прошлого года нарушили порядок прохождения территориальных вод России при следовании из Черного в Азовское море. Моряков задержали и теперь обвиняют в нарушении государственной границы.

Политика
Новости

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

Ведомости
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Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа. Он уточнил, что после проверок норвежские специалисты не зафиксировали повышения уровня радиации.

Минобороны России 2 июля сообщило, что днем ранее «в российских территориальных водах на научно-исследовательской подводной лодке, предназначенной для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе изучение рельефа дна возник пожар. В результате погибли 14 моряков, из них семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в Минобороны.

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Стиль жизни
Новости

Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии

Ведомости
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Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии, выбирающей претендентов на премию «Оскар». Об этом свидетельствуют данные на сайте академии.

В категорию «Короткий метр и анимация» вошли Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. В категорию «Режиссеры» – кинорежиссер Сергей Дворцевой.

Михаил Алдашин – режиссер-аниматор. Работал на студии «Пилот», в настоящее время – креативный продюсер по короткометражным проектам «Союзмульфильма». Среди его работ в качестве режиссера и сценариста – «Букашки», «Про Ивана-дурака», «Бессмертный».

Игорь Ковалев – один из основателей студии «Пилот». Среди его работ в качестве художника – «Приключения капитана Врунгеля», «Пластилиновая ворона», в качестве режиссера – «Следствие ведут колобки». Работал в США, в частности был художником-мультипликатором «Симпсонов».

Сергей Дворцевой – российский и казахстанский кинорежиссер. Снял картины «Тюльпан» и «Айка». Лауреат премии «Ника», также получал главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Технологии
Новости

Рынок рекламы на Smart TV в России вырос почти до 800 млн рублей

Ведомости
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Рекламодатели потратили 750–800 млн руб. в прошлом году на продвижение через экраны телевизоров и другой техники, подключенной к интернету (connected TV, CTV), подсчитала рекламная ассоциация IAB Russia. За год такие бюджеты выросли почти в четыре раза. Это первая публичная оценка расходов российских рекламодателей в этом сегменте.

Оценка аналитиков основана на данных крупнейших продавцов рекламы на Smart TV – компании IMHO и Ivi Smart House (подразделение одноименного онлайн-кинотеатра, которое выступает как агент еще нескольких видеосервисов).

К CTV аналитики ассоциации относят Smart TV, ТВ-приставки, медиаплееры и игровые консоли. В прошлом году охват для рекламы на такой технике составил 17,3 млн россиян, или 12% жителей страны. В России большая часть рекламы размещается на Smart TV, указано в отчете IAB Russia.

Сейчас продвижение на экранах CTV – маленькая ниша рынка интернет-рекламы в России. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2018 г. рекламодатели потратили на продвижение в сети 203 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее.

Впрочем, IAB прогнозирует, что рекламные бюджеты для CTV и дальше будут быстро расти. Так, к 2020 г. в Европе этот рынок превысит $1 млрд, полагают аналитики, среднегодовые темпы роста составят 33%.

10 главных фильмов 2018 года

Политика
Новости

Евросовет согласовал кандидатуры на ключевые посты

Ведомости
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Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, на пост руководителя Еврокомиссии выдвинут германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии – испанец Жозеп Боррель, на пост главы Европейского центробанка – директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. На пост председателя Евросовета, который сейчас занимает Туск, выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля. Чтобы все эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит начался в воскресенье и проходил с остановкой всю ночь на понедельник. В понедельник из-за отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на посту министра обороны ФРГ, занимающая пост с 2013 г. Она стала первой в истории женщиной, кандидатуру которой выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Шарль Мишель – бельгийский политик. С 2014 г. занимает пост премьер-министра Бельгии. Лагард с 2011 г. является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции. По информации Reuters, Лагард приостановит исполнение обязанностей главы МВФ на период выдвижения на пост главы ЕЦБ. Жозеп Боррель – испанский политик, который возглавляет МИД Испании с июня 2018 г.

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Политика
Новости

Путин сообщил о семи капитанах первого ранга среди погибших подводников

Ведомости
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Среди 14 погибших моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля, половина были капитанами первого ранга. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которая транслировалась на сайте агентства «РИА Новости».

«В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России», – сказал президент.

Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск и лично заслушать доклады по поводу гибели моряков. Произошедшее президент назвал большой потерей для флота и армии.

Ранее Путин отменил свою поездку на фестиваль «Реки России», поручив выступить на мероприятии вице-премьеру Ольге Голодец. Вместо этого было объявлено о том, что президент проведет незапланированную встречу с Шойгу.

О том, что 1 июля на глубоководном аппарате российского Военно-морского флота произошел пожар, сообщило ранее 2 июля Минобороны. По данным министерства, моряки погибли от отравления продуктами горения. На каком аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило.

Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

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