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Организаторы: мэрия Москвы отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян

Ведомости
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Мэрия Москвы отказалась согласовать на 6 июля акцию в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом говорится в заявлении организаторов акции, опубликованном на ее странице в Facebook.

Как отмечается в заявлении, власти не согласовали акцию ни по одному из предложенных маршрутов. Организаторы подчеркнули, что будут пытаться согласовать марш на 27 июля вместо 6 июля. По их данным, марш «могут атаковать мужчины с перцовками». «Без полиции, т. е. без согласования с мэрией, нам будет нечем от них защититься», – констатировали они, выразив уверенность, что «при правильном общественном напоре» им удастся согласовать акцию.

Одна из организаторов марша – Алена Попова опубликовала в Facebook скан документа с отказом мэрии в согласовании акции. В нем говорится, что организаторы отказались от предложения властей провести марш в Марьине. «Альтернативный вариант, предложенный девушками [организаторами], не приняли», – уточнила Попова.

В 2018 г. в межквартирном холле дома в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в преступлении задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и их 17-летнюю сестру Марию. В августе суд заключил их под стражу, однако позже им изменили меру пресечения: освободив из-под стражи, запретили им определенные действия.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации. Их адвокаты заявляют, что уголовное преследование должно быть прекращено.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян

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Финансы
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Газпромбанк стал партнером Российского футбольного союза

Ведомости
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Газпромбанк стал официальном банком — партнером Российского футбольного союза (РФС) и сборной России по футболу, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В нем говорится, что срок действия договора — до 2021 г. с возможностью пролонгации еще на три года.

Как отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, партнерство с РФС позволит кредитной организации привлечь к своим услугам внимание миллионов поклонников футбола. Это внесет значительный вклад в реализацию долгосрочной стратегии банка по развитию розничного направления, констатировал он.

Акимов войдет в попечительский совет футбольного союза.

По данным на сайте РФС, генеральный партнер РФС и партнер российской сборной по футболу — «Мегафон». Генеральным партнер сборной — «Новатэк». Среди спонсоров сборной также значится платежная система «Мир».

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Бизнес
Новости

Минсельхоз планирует взять под контроль сбор грибов и ягод

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov. Первым внимание на это обратил РБК.

Как говорится в пояснительной записке к документу, дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». Несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения сейчас сдерживает этот рост, отмечают авторы документа. В нем Минсельхоз просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

В январе 2017 г. Минсельхоз заявил, что министерство никогда не выступало с инициативой о лицензировании сбора дикорастущих грибов и не поддерживало такую идею, передавало «РИА Новости». Поводом для опровержения стали публикации в СМИ о том, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на данный вид деятельности. В пресс-службе министерства тогда подчеркивали, что СМИ исказили слова Александра Ткачева, который был тогда министром сельского хозяйства, о том, что эта сфера деятельности является перспективной для малого бизнеса.

Финансы
Новости

Титов призвал ЦБ усилить контроль за банком «Восточный»

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Центробанк усилить контроль за работой банка «Восточный» после того, как контроль над ним перешел к компании «Финвижн холдингс» бизнесмена Артема Аветисяна, передает ТАСС. Титов опасается, что у «Восточного» может ухудшиться баланс.

«Требования ЦБ по докапитализации никто не отменял. Насколько мы понимаем, средств на докапитализацию у этой группы («Финвижн». – «Ведомости») нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет в итоге», – пояснил Титов. По его мнению, нужно тщательно следить за тем, как эта группа будет управлять активами банка.

Арбитражный суд Амурской области в середине мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», в собственности которой 32% акций «Восточного». Бенефициаром «Финвижн холдингс» является Аветисян. Ранее бизнесмену принадлежал «Юниаструм банк». В 2017 г. он был присоединен к «Восточному».

Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
Новости

Главу антинаркотического отдела полиции в ЗАО Москвы отстранили из-за дела Голунова

Ведомости
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Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы столичного управления полиции Юрий Титов. Щиров отстранен на время проверки, сказал он, отметив, что решение принято на фоне «дела Голунова».

О том, что Щиров отстранен от должности, 26 июня писал РБК со ссылкой на источники. Он не уволен, отмечали они. Собеседник, близкий к ведомству, говорил, что Щиров за неделю до этого забрал с рабочего места все свои вещи.

6 июня сотрудники УВД ЗАО Москвы задержали Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В Москве и по всей России началась кампанию в поддержку журналиста. 8 июня он был отправлен под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения.

13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. РБК писал, что заместитель Пучкова Игорь Петухов также подал рапорт об уходе в отставку.

29 июня на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин назвал дело Голунова проиволом. «Что касается ситуации с Голуновым, то там не несправедливость, а произвол. Это просто произвол, и он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», – сказал он.

Новости СМИ2
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Новости

В штаб-квартире Renault во Франции прошли обыски по делу Карлоса Гона

Ведомости
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Правоохранительные органы пришли с обыском в штаб-квартиру Renault в коммуне Булонь-Бийанкур, сообщает L'Express. Компания подтвердила информацию об обысках.

Обыск проводит Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями. Это подразделение занимается расследованием в отношении бывшего руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.

Гона задержали впервые в прошлому году по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, он мог скрывать размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г.

В апреле Гона задержали в четвертый раз, но потом снова отпустили под залог. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan на сумму более $34 млн дилерскому центру в Омане в тот период. Часть этих денег могла быть переведена связанной с Гоном компании. Он вину не признает.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

Политика
Новости

Норвегия не получала сообщений о взрыве на подводном аппарате от российских властей

Ведомости
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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности объяснило свое сообщение об инциденте, который произошел на российском подводном аппарате. Как подчеркнул глава агентства Пер Странд, норвежские власти в своем заявлении опирались на сообщения российских СМИ. По его словам, официального подтверждения от российских властей и Минобороны Норвегия не получала, а агентство Reuters неправильно его процитировало, пишет РБК со ссылкой на сообщение норвежского ведомства.

Вчера, 2 июля, агентство Reuters опубликовало новость о том, что российские чиновники оповестили норвежские власти о взрыве на борту российского подводного аппарата. В нем также отмечалось, что норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности провело проверки и не зафиксировало повышения уровня радиации. Минобороны России опровергло эту информацию. Reuters 3 июня опубликовал исправленное сообщение.

Пожар на российском подводном аппарате произошел 1 июля, он начался при проведении батиметрических измерений (изучение рельефа дна), сообщило Минобороны. На каком конкретно аппарате находились моряки и в каких водах, официально не уточняется. Ведомство сообщает лишь, что аппарат в момент возникновения пожара был в российских территориальных водах, сейчас он находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью, половина из них были капитанами первого ранга, двое – Герои России. Их имена официально не раскрывались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели подводников не будет раскрыта, потому что является гостайной.

Источник «Ведомостей», близкий к ВМФ, сообщал, что пожар возник на одной из АГС – малых глубоководных подлодок специального назначения, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Политика
Новости

Путин приостановил договор с США о ликвидации ракет

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещен на портале правовых актов.

По закону действие ДРСМД приостанавливается на неопределенный срок. Возобновить его действие может президент России. Документ вступил в силу 3 июля.

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 г. Он запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выйдут из ДРСМД. По данным американских властей, Россия нарушает положения договора. В декабре 2018 г. госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум Москве, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729.

Ультиматум должен был истечь 2 февраля. В этот же день Путин встретился с министрами Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, объявив о том, что Россия зеркально отвечает на решение США и приостанавливает участие в договоре. В мае Путин внес законопроект об этом в Госдуму. Нижняя палата парламента приняла его 18 июня, а верхняя, Совет Федерации, – 26 июня.

Как выглядит крылатая ракета 9М729, которую требуют уничтожить США

Политика
Новости

ЦИК не исключил жестких мер реагирования на муниципальных выборах в Петербурге

Ведомости
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Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев не исключил, что в связи с происходящим на муниципальных выборах в Петербурге могут потребоваться более жесткие меры реагирования, чем принимались до сих пор. Во время сегодняшнего заседания ЦИК сделал перерыв до двух часов дня – для проведения дополнительных консультаций по данному вопросу.

Поводом, по словам Булаева, стала работа – а точнее, нежелание работать – избирательной комиссии муниципалитета Сергиевский (она сегодня просто не открылась). Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в Петербурге в связи с многочисленными нарушениями.

«А вот это данные голосования за 2014 г., которые поднял ЦИК. Тут видно, что почти половина избирателей на прошлых выборах голосовали досрочно. Такие показатели уровня досрочного голосования – далеко за пределами разумного», – отметил Булаев. На этих выборах такого уже нет, сказал он.

Во вторник, 2 июля, Булаев говорил, что ЦИК не будет добиваться отмены муниципальных выборов, хотя такая возможность рассматривалась.

Ранее участники муниципальной кампании в Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, скрывавшие информацию о назначенных выборах и чинившие препятствия для подачи документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не в курсе этой ситуации.

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Политика
Новости

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Ведомости
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Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собеседника в судостроительной промышленности.

По его словам, пожар мог начаться, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю. Эту версию изданию подтвердил источник в оборонном ведомстве. Экипаж сумел обеспечить подъем аппарата на поверхность и не допустил повреждения его атомной установки, что позволило избежать более серьезных последствий. Этим объясняется официальная формулировка Минобороны про «самоотверженные действия команды», добавил источник.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел 1 июля, но Минобороны сообщило о нем только на следующий день. 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью. Половина из них были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из охваченного огнем отсека первым экипаж эвакуировал гражданского специалиста. После этого моряки задраили люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату, «а сами до конца боролись за живучесть корабля». По его словам, очаг возгорания был ликвидирован ценой жизней. Часть экипажа удалось спасти.

Финансы
Новости

Россияне пожаловались на ОСАГО более 2000 раз за месяц

Ведомости
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Всего за первый месяц работы (июнь) финансовому омбудсмену поступило 2300 обращений клиентов страховых компаний, и 95% жалоб касалось ОСАГО, следует из презентации, опубликованной на сайте службы.

Прежде всего россияне были недовольны размером страхового возмещения по ОСАГО – доля таких обращений составила более 40% от общего числа. Несогласие с отказами в выплате выразили почти 30% обратившихся. Нарушения сроков выплаты возмещений отметили более 16%. Средний размер требований заявителей по вопросам ОСАГО составил чуть более 180 000 руб.

Доля других видов автострахования – каско и ДСАГО – составила 2,6 и 0,1% соответственно от общего числа обращений. По вопросам страхования имущества поступило 0,2%, страхования от болезней и несчастных случаев – 0,04%, на банковские услуги пожаловалось 0,7%.

Новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО вступил в силу с 1 июня 2019 г. Теперь споры потребителей, имущественные требования по которым не превышают 500 000 руб., в досудебном порядке решает финансовый уполномоченный. Обращение к нему для потребителя бесплатно. Жалобу уполномоченный обязан рассмотреть за 15 рабочих дней, для страховщиков его решения обязательны.

Бизнес
Новости

«АвтоВАЗ» отчитался о падении продаж автомобилей Lada

Ведомости
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В июне на российском рынке было продано 30 786 автомобилей Lada, сообщил «АвтоВАЗ». Это на 2% меньше, чем было реализовано в июне 2018 г. (31 404 шт.), следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для Lada июнь стал вторым месяцем в 2019 г., когда продажи автомобилей этой марки показали отрицательную динамику. В феврале они снизились на 1%. Но по итогам полугодия продажи Lada по-прежнему в плюсе: рост на 2,4%. Марка, по оценке самого «АвтоВАЗа», по результатам продаж в январе – июне занимает 21%-ную долю на рынке. По итогам пяти месяцев она составляла 21,2%.

Данные по общим продажам в России легковых и легких коммерческих автомобилей в июне 2019 г. АЕБ еще не публиковала. По итогам пяти месяцев рынок сократился на 2,2% до 677 570 машин. Для поддержки спроса на автомобили Минпромторг с 1 июля возобновил программы льготного автокредитования и автолизинга общей стоимостью 10 млрд руб.

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