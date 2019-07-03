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Организаторы: мэрия Москвы отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян

Мэрия Москвы отказалась согласовать на 6 июля акцию в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом говорится в заявлении организаторов акции, опубликованном на ее странице в Facebook.

Как отмечается в заявлении, власти не согласовали акцию ни по одному из предложенных маршрутов. Организаторы подчеркнули, что будут пытаться согласовать марш на 27 июля вместо 6 июля. По их данным, марш «могут атаковать мужчины с перцовками». «Без полиции, т. е. без согласования с мэрией, нам будет нечем от них защититься», – констатировали они, выразив уверенность, что «при правильном общественном напоре» им удастся согласовать акцию.

Одна из организаторов марша – Алена Попова опубликовала в Facebook скан документа с отказом мэрии в согласовании акции. В нем говорится, что организаторы отказались от предложения властей провести марш в Марьине. «Альтернативный вариант, предложенный девушками [организаторами], не приняли», – уточнила Попова.

В 2018 г. в межквартирном холле дома в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в преступлении задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и их 17-летнюю сестру Марию. В августе суд заключил их под стражу, однако позже им изменили меру пресечения: освободив из-под стражи, запретили им определенные действия.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации. Их адвокаты заявляют, что уголовное преследование должно быть прекращено.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян