Политика

Новости

Губернатор Иркутской области оценил размер ущерба от паводка

Ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд руб. Об этом губернатор региона Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина и членов правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства области.

Он отметил, что утвержден план аварийно-восстановительных работ «с разбивкой отдельно по каждому пострадавшему муниципальному образованию». В ликвидации последствий ЧС участвуют около 3000 человек, 462 единицы техники, 83 плавательных средства, шесть воздушных судов, доложил губернатор.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены.

3 июля президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального характера. На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда правительства.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж