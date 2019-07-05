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Бразильский экс-губернатор признался в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016

Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады — 2016, заявил бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, обвиняемый в коррупции. Его слова приводит газета UOL.

Выборы столицы Игр 2016 г. проходили 2 октября 2009 г. в Копенгагене на 121-й сессии МОК. В первом раунде голосования выбыл американский Чикаго, но наибольшее число голосов набрал Мадрид. Во втором — Токио, а победил Рио-де-Жанейро практически с двукратным перевесом (46 голосов против 29 у Мадрида). В заключительном — Рио-де-Жанейро обошел Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: "Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество", — пояснил Кабрал. Диак, по словам Кабрала, пообещал ему пять или шесть голосов за $1,5 млн. Деньги якобы дал бразильский бизнесмен Артур Соарес.

Олимпиада игры в Бразилии проходила с 5 по 21 августа 2016 г. и стала первыми летними Играми в Южной Америке. Кабрал, руководивший штатом с 2007 по 2014 г., был задержан в том же году по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras, а затем приговорен в общей сложности к 100 годам тюрьмы за коррупцию. Заявление о взятках Кабрал сделал во время судебного заседания, проведенного по инициативе его защиты. Бывший губернатор хочет заключить сделку со следствием, пояснила газета.