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Кремль рассмотрит предложение Зеленского о переговорах по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу в новом формате – с участием представителей США. Об этой инициативе Зеленского стало известно во время ежедневного общения Пескова с журналистами.

«Пока я не готов как-то отвечать: это же абсолютно новый формат», – сказал представитель Кремля. «Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?» – отметил Песков. При этом он подчеркнул, что инициатива обязательно будет рассмотрена и на нее позже будет дан ответ.

Зеленский 8 июля опубликовал видеообращение, в котором предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – заявил Зеленский.