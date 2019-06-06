Запад готов помочь Зеленскому в урегулировании конфликта на востоке Украины

Заграница им поможет Ukrainian Presidential Press Office via AP

Западные лидеры ждут от нового президента Украины Владимира Зеленского прояснения позиций и конкретных решений по ключевым вопросам, включая урегулирование на востоке страны. При этом и Запад, и Россия понимают, что предметный разговор будет возможен только после июльских выборов в Верховную раду и в зависимости от будущего расклада сил.

Первый зарубежный визит новоизбранного президента, в ходе которого Зеленский 4–5 июня встретился в Брюсселе с руководством Евросоюза и НАТО и подтвердил курс на полноправное членство Украины в этих организациях, можно считать успешным, полагают европейские СМИ. По их мнению, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, руководитель Европейского совета Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие официальные лица тепло приняли Зеленского и от настороженного отношения к президенту-новичку не осталось и следа. То, что свою первую зарубежную поездку новый украинский лидер совершил именно в Брюссель, стало важным сигналом для Европы, заявил Туск после встречи. Тем не менее опрошенные «Ведомостями» западные эксперты призывают не торопиться с выводами о новом импульсе для евроинтеграции Украины.

С приходом Зеленского, который, по крайней мере пока, кажется более гибким политиком, чем его предшественник Петр Порошенко, связаны определенные, хотя и хрупкие надежды на возрождение минского процесса, полагает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. По его мнению, Франция хочет сохранить за собой роль посредника: после визита в Брюссель Зеленский поедет в Париж, где уже во второй раз встретится с президентом Эмманюэлем Макроном. «Многие говорят, что между французским и украинским лидерами существует и определенная психологическая связь, их часто сравнивают», – поясняет эксперт. Но до выборов в Раду ничего существенного произойти не может – не понятен состав правительства и, соответственно, позиция Украины, оговаривается Дюбьен: «Этого ждут и Россия, и Франция. Россия точно не будет разговаривать с президентом, чьи полномочия еще не до конца ясны. А Франция не будет принимать никаких решений без Германии, России и США». Хотя официально США не участвуют в минском процессе, понятно, что они играют в урегулировании значительную роль, отмечает эксперт: «Об этом свидетельствует и последнее предложение конгресса о присвоении Украине статуса союзника вне НАТО. Такое одностороннее решение может похоронить весь минский процесс». Кроме того, некоторые силы в Европе и США пытаются смешать темы Крыма и Донбасса, а ведь их разграничение в 2014 г. – это огромное достижение ОБСЕ, напоминает Дюбьен: «В Париже и Берлине понимают, что такое смешение ставит минский процесс под угрозу, и Париж будет настаивать на том, чтобы в рамках Минска продолжал обсуждаться только Донбасс».

На официальном уровне ЕС никогда не признает легитимным присоединение Крыма к России, но в действительности приходится иметь дело с тем, что есть: Россия не вернет Крым в ближайшие годы, сейчас идет активная кампания по интеграции полуострова в российскую политическую и экономическую систему, разъясняет эксперт по постсоветскому пространству из Германского общества внешней политики Штефан Майстер: «Неофициально Европе приходится принимать эту действительность. Но это также значит, что регион останется в изоляции и последуют новые европейские санкции». Германия вместе с Францией, конечно, сохранит за собой роль посредника в урегулировании конфликта и будет настаивать на соблюдении минских соглашений, но если новый президент проявит большую гибкость и серьезно подойдет к переговорному процессу по поводу Донбасса, то Берлин его однозначно поддержит, уверен эксперт: «Но пока я не думаю, что Германия и Запад в целом будут более вовлечены в процесс разрешения кризиса при Зеленском. Существует определенное раздражение по поводу политического стиля нового президента и некоторых его комментариев. К тому же у Зеленского очень мало пространства для маневра, особенно до проведения парламентских выборов». Ситуация на неподконтрольных Киеву территориях с приходом Зеленского не изменилась и Россия продолжает оказывать давление, теперь через выдачу жителям Донбасса российских паспортов, отмечает Майстер: «Но Россия тоже ждет конкретного плана от Зеленского, а Запад ждет перемен в позиции России».

Сегодняшняя позиция России обескураживает, признается старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший советник госсекретаря США Стивен Сестанович: «Операция в Восточной Украине стала полным провалом и только усугубила изоляцию России. И все-таки Путин не сделал буквально ни одного усилия, чтобы свернуть эту авантюру. Он, конечно, не самый креативный государственный деятель, но даже для него это довольно неудачная дипломатическая история». Визит Зеленского в Брюссель показал Путину, что Европа по-прежнему выступает на стороне Украины, поэтому все попытки России урегулировать ситуацию на востоке Украины будут зависеть от готовности Путина идти на компромисс, уверен эксперт: «Как мы все знаем, он не очень любит этого делать. Кроме того, одним из стимулов идти на компромисс по Украине для Путина было потенциальное улучшение отношений с США. Но сейчас он уже вряд ли в это верит: администрация Дональда Трампа так плохо работала на российском направлении, что представить принципиальные изменения в двусторонних отношениях крайне сложно, по крайней мере до момента выборов в самих США в 2020 г.».