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Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек и 13 человек пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что погибшей оказалась женщина-охранник. Позже информацию об одном погибшем подтвердили в МЧС.

Пожар начался в 11.05 мск на идущем к ТЭЦ газопроводе, рассказали в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что последствий для потребителей нет.

Причиной пожара стал прорыв на газопроводе, заявил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов. Он отметил, что точные причины аварии и пожара устанавливают правоохранительные органы. Около 14.00 мск Денисов сообщил, что пожар на газопроводе был потушен, при этом продолжалось тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения. По словам Денисова, угрозы для жителей Подмосковья и экологии нет.

Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку по факту пожара. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

ТЭЦ-27 введена в эксплуатацию в 1996 г. Она обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного топлива на ней используется природный газ.