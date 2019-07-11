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СКР завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). По предварительным данным следствия, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.

«В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО «Навигатор», – говорится в сообщении. По оценке следователей, компании причинен ущерб на сумму порядка 150 млн руб.

Пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах начался около 11.00, площадь возгорания превысила 1000 кв. м. Один человек погиб, и еще 13 пострадали из-за пожара.

ТЭЦ принадлежит «Мосэнерго», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Как сообщили «Ведомостям» в «Мосэнерго», возгорание произошло за территорией станции, а генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Таким образом, на энергоснабжении потребителей происшествие не отразилось.

В Подмосковье загорелась принадлежащая «Газпрому» ТЭЦ. Фотографии