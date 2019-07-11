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СК предъявил обвинения во взяточничестве 10 таможенникам

Ведомости
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Следственный комитет предъявил 10 таможенникам обвинения в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с ноября 2018 г. по март 2019 г. обвиняемые получали взятки от лиц, уличенных в нарушении правил декларирования валюты и иных предметов. Таможенники помогали им скрывать от досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы, а также провозить крупные суммы в валюте без декларирования. Размер взяток составлял $1-3 тыс.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных ФСБ. Следственные действия продолжаются для выявление других преступлений, которые могли совершить обвиняемые.

О задержании таможенников стало известно 11 июля. В ФТС уточнили, что речь идет о девяти сотрудниках Домодедовской таможни и об одном сотруднике Внуковской таможни. Семерых из них заключили под стражу, а оставшихся троих отправили под домашний арест.

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Финансы
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ВТБ объяснил обыски в «Техносерве» итогом «работы» команды Ананьева

Ведомости
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ВТБ подтвердил следственные действия в крупном системном интеграторе «Техносерв» и назвал их результатом «работы» предыдущего менеджмента компании под руководством Алексея Ананьева, отстраненного от управления в конце прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госбанка, который является акционером «Техносерва».

Об обысках в офисах «Техносерва» стало известно 11 июля. По данным «Интерфакса», они проводились 8 июля. В результате был задержан сотрудник компании - директор департамента по работе с госструктурами Алексей Копейкин. «На наш взгляд, проведение следственных действий в офисах «Техносерва» обусловлено хищническим стилем управления бывшего руководства», — заявила пресс-служба «Техносерва». В компании уточнили, что в прошлом такой стиль управления довел системного интегратора до «критического состояния».

«Задержание Алексея Копейкина – это один из шагов в рамках процесса перестройки компании и избавления ее от кадров с сомнительной репутацией», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Ранее источник «Ведомостей» отмечал, что Копейкина подозревают в даче взятки. По словам собеседника, следственные действия по адресам «Техносерва» могут быть связаны с делом о взятке, возбужденным против заместителя предправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Иванов был задержан ранее 11 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ВТБ принадлежат 40% «Техносерва», Ананьев по-прежнему владеет 60% компании. «Техносерв» достался ему в феврале 2018 г. в результате раздела активов, которые принадлежали ему и его брату Дмитрию Ананьеву. В июне 2018 г. Ананьев заложил свои акции ВТБ, чтобы кредитовать операционную деятельность интегратора. В декабре того же года госбанк сообщил, что отстранил Ананьева от управления «Техносервом» из-за «грубых ошибок» его менеджмента — доведения компании до предбанкротного состояния и задержек зарплат.

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Новости

В Орле осудили сотрудницу полиции, отказавшую женщине в помощи перед убийством

Ведомости
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Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии бывшую сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не приняла мер для защиты от домашнего насилия местной жительницы Яны Савчук, сообщает ТАСС. Башкатову обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Сама подсудимая причастность к преступлению не признала, объяснив свои действия должностной инструкцией.

В ноябре 2016 г. жительница Орла Яна Савчук обратилась в полицию с жалобой на поступающие со стороны ее сожителя Андрея Бочкова угрозы убийством. К женщине на дом выехала участковый Башкатова. По версии следствия, участковый посоветовала не обращаться в полицию, пока кого-либо не убьют. Однако она все же приняла заявление о преступлении по статье 119 УК РФ (угроза убийством), но только после настоятельных требований Савчук, оформив это протоколом принятия устного заявления.

Потерпевшей стороной по делу признаны родственники Савчук. Как сообщил РАПСИ адвокат потерпевших Сергей Локтевучастковый знала о склонности ранее судимого Бочкова к применению насилия. Адвокат подчеркнул, что Башкатова видела, как мужчина выражался нецензурно, проявлял агрессию к Савчук, оскорблял ее и обещал уничтожить имущество в ее квартире. Башкатова цинично заявила Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» — сказал адвокат. Запись беседы Башкатовой с потерпевшей попала в Интернет и вызвала широкий общественный резонанс. По словам адвоката, через несколько минут после отъезда участкового Бочков убил Савчук. В мае 2017 г. суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве $50 млн у Фридмана и Авена

Ведомости
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Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен признаны потерпевшими по делу о вымогательстве у них около $50 млн бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Состояние Фридмана оценивается Forbes в $15 млрд, Авена – в $5,2 млрд.

Судья Александр Меркулов озвучил материалы в Тверском суде при рассмотрении вопроса о продлении ареста бывшему депутату. В числе документов, представленных следствием, оказались постановления о признании потерпевшими Авена и Фридмана.

По версии следствия, обвиняемый вымогал у двух миллиардеров $50 млн, угрожая распространить сведения, которые могут причинить бизнесменам вред. Какой именно компромат, по мнению следствия, угрожал опубликовать Маевский, не уточняется. Он последовательно встретился с каждым из потерпевших в отдельности «в период с 31 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г.» – сначала в кафе на Кутузовском проспекте, а затем в элитном ресторане на Смоленской площади. С кем он встретился первым, не уточняется.

Уголовное дело против Маевского возбудии 14 ноября, но имена потерпевших были неизвестны. На следующий день Маевского задержали и обвинили в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Бывшему парламентарию грозит до 15 лет тюрьмы. Суд 16 ноября его отправил под арест.

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (заседала с 2000 по 2003 г.) от фракции КПРФ. В июле 2003 г. его структура (на тот момент – председателя думского подкомитета по связи и информатизации) Palmer Trading приобрела у Леонида Рожецкина компанию LV Finance, основным активом которой были акции «Мегафона». Маевский говорил, что оплатил покупку кредитом, взятым под залог векселей Palmer Trading. Позже акции были несколько раз перепроданы нескольким офшорным компаниям и в конце концов оказались у «Альфа-групп».

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Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 г., в том числе команду бывшего украинского лидера Петра Порошенко и его самого. Свое видеообращение Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах. Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 г. по 19 мая 2019 г.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», – объяснил инициативу Зеленский. Он добавил, что документ отражает лишь «общественную оценку их деятельности». «Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку», – заключил он. Зеленский пояснил, что с момента своего назначения на пост президента Украины поездил по стране и не может найти «цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Понимаю, это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые – на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!» – пояснил он.

Порошенко подписал закон «Об очищении власти» в 2014 г. Основная его цель – помешать занимать государственные посты тем, кто находился у власти во время правления Виктора Януковича, а также участвовал в разгоне протестных акций в Киеве в тот период. Закон запрещает им в течение пяти или десяти лет занимать официальные должности в органах власти и местного самоуправления.

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Политика
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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников

Ведомости
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Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и нескольких его соратников, следует из сообщения суда.

Это решение суд принял по итогам рассмотрения жалоб на продление ЕС санкций в 2016–2018 гг. в отношении Януковича, его сына Александра, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего премьера Сергея Арбузова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки, а также бывшего главы администрации президента Андрея Клюева. Суд пришел к выводу, что ЕС не проверил соблюдение их прав на надлежащую судебную защиту.

Впервые санкции, предусматривающие замораживание средств, были введены против них в 2014 г. Они неоднократно продлевались на один год. Основанием для применения ограничений стало уголовное преследование Януковича и его соратников на Украине.

Ранее Трибунал суда ЕС признал незаконными санкции против Януковича, его сына Александра и Клюева, введенные с марта 2014 г. по март 2015 г. При этом он подтвердил ограничительные меры, действовавшие против них с марта 2015 г. по март 2016 г. Суд ссылался тогда на то, что решение о введении санкций было принято на основании письма Генпрокуратуры Украины, в котором не были указаны конкретные правонарушения. В конце 2014 г. ведомство предоставило необходимую информацию о расследовании.

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Технологии
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Yota сообщила о проблемах абонентов с подключением к интернету

Ведомости
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Абоненты оператора Yota могут испытывать проблемы с подключением к интернету, сообщили «Ведомостям» в компании.

«В настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Мы разбираемся в причинах неполадок и приносим извинения за доставленные неудобства», – отметили в пресс-службе. «Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены», – позже уточнили в компании.

По данным сайта Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с подключением к интернету, а также на работу сайта оператора. Проблемы возникли у пользователей в  Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и других городах, но компания подтвердила только сбой в столичном регионе. Сбои наблюдаются примерно с 15.00 мск. «Неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены», – позже уточнили в пресс-службе Yota.

Под брендом Yota работает «дочка» ПАО «Мегафон» – ООО «Скартел». Работа строится по модели виртуального оператора связи на сетях оператора.

Политика
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ФТС прокомментировала задержание таможенников по делу о взятке

Ведомости
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По подозрению в получении взятки были задержаны 10 сотрудников таможенных органов: девять – в Домодедовской таможне и один – во Внуковской, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Старший среди задержанных занимал должность замначальника отдела, отметили в ведомстве. Следственные действия не отразились на работе таможни в «Домодедово»: оформление грузов и таможенный контроль граждан проходят в обычном порядке.

Ранее стало известно о задержании 10 таможенников в аэропорту «Домодедово». В Басманном суде заявили, что семерых из них уже заключили под стражу, а оставшихся троих отправили под домашний арест.

Подробности уголовного дела на данный момент неизвестны. Московское управление Следственного комитета России на транспорте отказалось от комментариев.

Политика
Новости

СКР завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на ТЭЦ в Мытищах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). По предварительным данным следствия, из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа.

«В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО «Навигатор», – говорится в сообщении. По оценке следователей, компании причинен ущерб на сумму порядка 150 млн руб.

Пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах начался около 11.00, площадь возгорания превысила 1000 кв. м. Один человек погиб, и еще 13 пострадали из-за пожара.

ТЭЦ принадлежит «Мосэнерго», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Как сообщили «Ведомостям» в «Мосэнерго», возгорание произошло за территорией станции, а генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Таким образом, на энергоснабжении потребителей происшествие не отразилось.

В Подмосковье загорелась принадлежащая «Газпрому» ТЭЦ. Фотографии

Технологии
Новости

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

Ведомости
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«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса». В компании уточнили, что уже летом беспилотник может быть протестирован на дорогах Москвы. Но сначала он должен пройти соответствующую сертификацию.

Модель Sonata 2020 построена на платформе, позволяющей встраивать в автомобиль систему автономного управления. Стороны работали над прототипом с мая, уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. Он добавил, что компания продолжит работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia.

Sonata – первый беспилотник, созданный непосредственно в сотрудничестве с автопроизводителем, отмечает «Яндекс». Партнеры сумели собрать прототип за месяц – это значит, что систему можно быстро установить и на другие автомобили, отметили в компании.

Компании подписали соглашение, в котором договорились о создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников, в марте. «Яндекс» планировал предоставить свою экспертизу в области машинного обучения и компьютерного зрения, а Hyundai Mobis – опыт создания деталей для беспилотников и обеспечения работы соответствующего софта.

Политика
Новости

Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Ведомости
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В результате пожара на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек и 13 человек пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что погибшей оказалась женщина-охранник. Позже информацию об одном погибшем подтвердили в МЧС.

Пожар начался в 11.05 мск на идущем к ТЭЦ газопроводе, рассказали в Минэнерго. В ведомстве подчеркнули, что последствий для потребителей нет.

Причиной пожара стал прорыв на газопроводе, заявил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов. Он отметил, что точные причины аварии и пожара устанавливают правоохранительные органы. Около 14.00 мск Денисов сообщил, что пожар на газопроводе был потушен, при этом продолжалось тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения. По словам Денисова, угрозы для жителей Подмосковья и экологии нет.

Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку по факту пожара. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

ТЭЦ-27 введена в эксплуатацию в 1996 г. Она обеспечивает теплом и электроэнергией более миллиона потребителей Северного и Северо-Восточного округов столицы, а также города Мытищи. В качестве основного топлива на ней используется природный газ.

Политика
Новости

У Верховного суда задержаны протестующие против преследования крымских татар

Ведомости
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В Москве у здания Верховного суда задержали 44 человека, которые пришли туда поддержать крымских татар, осужденных по делу исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России). Об этом они сами сообщили на горячую линию «ОВД-инфо».

Задержанных везут в отделения полиции по Мещанскому и Таганскому районам.

11 июля Верховный суд рассмотрит апелляцию на приговор четверым крымским татарам, осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 г. суд в Ростове-на-Дону приговорил их к различным срокам заключения – от 9 до 17 лет. Все осужденные были признаны виновными по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

Накануне, 10 июля, крымскотатарские активисты вышли с акцией на Красную площадь с плакатами «Наши дети не террористы». Участников акции задержали, но отпустили в этот же день после составления протоколов. По данным Русской службы ВВС, всего в акции протеста приняли участие около 20–30 человек.

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