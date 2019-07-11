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СК предъявил обвинения во взяточничестве 10 таможенникам

Следственный комитет предъявил 10 таможенникам обвинения в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с ноября 2018 г. по март 2019 г. обвиняемые получали взятки от лиц, уличенных в нарушении правил декларирования валюты и иных предметов. Таможенники помогали им скрывать от досмотра ювелирные изделия и драгоценные металлы, а также провозить крупные суммы в валюте без декларирования. Размер взяток составлял $1-3 тыс.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных ФСБ. Следственные действия продолжаются для выявление других преступлений, которые могли совершить обвиняемые.

О задержании таможенников стало известно 11 июля. В ФТС уточнили, что речь идет о девяти сотрудниках Домодедовской таможни и об одном сотруднике Внуковской таможни. Семерых из них заключили под стражу, а оставшихся троих отправили под домашний арест.