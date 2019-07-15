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Третий сотрудник ЦНИИмаша стал фигурантом дела о госизмене

Лефортовский суд Москвы 4 июля отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о госизмене, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Подробности уголовного дела против Мещерякова в суде отказались раскрыть, пояснив, что оно содержит гриф «секретно». «МБХ медиа» со ссылкой на окружение Мещерякова пишет, что он проходит по делу, которое ранее было возбуждено против другого научного сотрудника ЦНИИмаша – Виктора Кудрявцева. Сын Кудрявцева сказал «Интерфаксу», что не располагает информацией, проходит ли Мещеряков по делу его отца.

Кудрявцев был задержан в июле 2018 г. Следствие считает, что он передал Фон Кармановскому институту секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».

В июне стало известно об аресте начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева. Адвокат Кудрявцева говорил, что эти дела связаны между собой, потому что его подзащитному предлагали дать показания на Ковалева. Он был начальником отдела, где работал Кудрявцев, и участвовал в том же проекте «по европейской программе». Ковалев также проходил свидетелем по делу Кудрявцева.