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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве аэропортов организовывать помещения для курения в трансферных зонах. Соответствующее решение было принято в ходе заседания, которое транслировалось на сайте думы.

Законопроект предлагает разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, которые предназначены для пассажиров, следующих транзитом.

Помещения для курения на вокзалах и в аэропортах были закрыты летом 2013 г. после вступления в силу «антитабачного» закона. Действует запрет на курение ближе 15 м от входов в здание аэропорта или вокзала.

Законопроект о возвращении зон для курения в аэропорты внес в Госдуму депутат Сергей Боярский еще в ноябре 2017 г. Документ долгое время не мог получить одобрения правительства. В частности, против этой инициативы выступала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Однако инициативу поддерживали представители аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Также осенью 2018 г. за возвращение помещений для курения высказывалось министерство транспорта России: ведомство отмечало, что отсутствие курилок ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение – в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть.