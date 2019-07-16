Политика

Новости

Во Франции приняли закон о реставрации Нотр-Дам де Пари

Нижняя палата парламента Франции одобрила 16 июля законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает телеканал France 24.

Как заявил министр культуры Франции Франк Рьестер, закон необходим, чтобы «восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира».

Документ предусматривает организацию и координирование работ по реставрации. В частности, он описывает механизмы контроля за использованием пожертвований на восстановление собора, сделанных физическими и юридическими лицами.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет. Как сообщала французская прокуратура, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось.

Пожар был воспринят французами как трагедия, множество меценатов предложили свою помощь в его восстановлении. Через несколько дней после пожара французские власти смогли собрать около 1 млрд евро от французских бизнесменов и крупных компаний страны на реконструкцию собора. О своем желании помочь заявили семьи миллиардеров Пино, Арно, Буиг, Ладре де Лашарьер и Беттанкур-Майерс, нефтегазовая компания Total, мэрия Парижа и власти региона Иль-де-Франс, а также зарубежные спонсоры.

Как проходит реставрация в соборе Парижской Богоматери