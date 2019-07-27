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Соболь оштрафовали за нарушение правил организации митинга

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь оштрафовали на 30 000 руб. Об этом она сама сообщила в Twitter. Хамовнический суд Москвы признал ее виновной в нарушении установленного порядка организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Второй протокол, составленный в отношении Соболь по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), судья вернул в полицию из-за нарушений.

На этой неделе Мосгоризбирком окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Юрист ФБК осталась недовольна этим решением и собиралась провести ночь в здании избирательной комиссии. Охрана вынесла ее из здания вместе с диваном, на котором она сидела.

В субботу Соболь была задержана по дороге на несогласованную акцию у мэрии Москвы.

Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. 27 июля в Москве прошла не согласованная с властями акция протеста, которая закончилась массовыми задержаниями.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы