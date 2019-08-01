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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства. Его фигуранты – неназванные должностные лица регионального министерства лесного хозяйства. Это первое дело, которое оценит действия властей по решению проблемы пожаров в Сибири.

Следствие полагает, что чиновники министерства не предприняли мер по ликвидации пожаров и допустили их распространение на значительные территории. Сумма ущерба от их действий устанавливается, говорится в сообщении СКР. В краевом министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски и изымается документация, идет допрос свидетелей.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Ветер распространил дым от пожаров на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным «Greenpeace Россия», дым уже перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье, а часть дыма добралась до берегов Аляски. В организации предупредили, что при сохранении текущих погодных условий дымовая завеса может достигнуть Москвы.

«Авиалесохрана» 1 августа в полночь по московскому времени опубликовала оперативную сводку о лесопожарной обстановке в Сибири. В ней отмечается, что сейчас власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га находятся в труднодоступных местах и находятся под наблюдением.

Распространение пожаров местные власти объясняли тем, что они были наделены правом самостоятельно определять зоны контроля, где тушить пожары не обязательно и экономически нецелесообразно: если нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред.

Пожары в Сибири. Фотографии